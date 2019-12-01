Картина дня: бесшумный убийца, реформа бюджета НАТО и первый Адвент

Таинственный бесшумный убийца, который закрадывается в дома по всей Эстонии

В ноябрьском номере журнала Horisont геолог Вальтер Петерселл, физик Рейн Кох и геофизик Михаил Штокаленко пишут о невидимом газе без запаха, представляющем угрозу для здоровья жителей Эстонии в домах почти по всей стране. Читать далее...

Реформа бюджета НАТО: Эстония будет платить на 200 000 евро больше

В связи с реформой общего бюджета НАТО, в ходе которой вклад США уменьшится, а других союзников увеличится, Эстония также начнет платить на 200 000 евро больше. Читать далее...

Галерея: в Таллинне на Ратушной площади зажгли первую свечу Адвента

Мэр Таллинна Михаил Кылварт и таллиннский пробст Яан Таммсалу в воскресенье, 1 декабря, в 14 часов зажгли первую свечу Адвента на городской елке, установленной на Ратушной площади. Читать далее...

В России автобус с пассажирами рухнул с моста на лед реки: минимум 20 погибших

В Сретенском районе Забайкальского края в воскресенье, 1 декабря, рейсовый пассажирский автобус упал с моста на лед замерзшей реки. Всего в салоне автобуса находился 40 пассажиров. Читать далее...

В ДТП с туристическим автобусом в Тунисе погибли 22 человека

По меньшей мере 22 человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия с участием туристического автобуса на северо-западе Туниса. Читать далее...

В Эстонии появились современные пункты приема тары: смотрите, что творится за их дверями!

Неделю назад в Мяннику был открыт новый супемаркет Rimi, в котором также находится современный пункт возврата залоговой тары. Машины для приема тары уже настолько совершенны, что обычному человеку трудно их обмануть. Читать далее...

Измените свой стиль вождения: полиция обратилась к водителям

"ДТП можно предупредить, если мы умеем предвидеть опасности и своевременно реагировать на них. В сложных погодных условиях надежные покрышки и правильный выбор скорости являются одними из самых важных факторов", - говорит представитель полиции Сирле Лойго. Читать далее...

Подборка Rus.Postimees: Щелкунчик, Смешарики, комната хулиганов и многое другое

С наступлением предпраздничной волшебной поры в семьях с маленькими детьми встает насущный вопрос: куда пойти с ребенком? Выбор огромный — театры, культурные центры и музеи предлагают самые разные мероприятия. Читать далее...

Крики, которые никто не слышал: страшная история про игровую комнату серийного убийцы

Серийный убийца-садист создал звукоизолированную камеру пыток и назвал свое изобретение игровой комнатой. Полиция до сих пор пытается выяснить, сколько десятков женщин трагически распрощались с жизнью в этом страшном месте. Читать далее...

В воскресенье сменилось руководство Европейского совета и Еврокомиссии

В воскресенье сменилось руководство Европейского союза: президентом Европейского совета в течение двух с половиной лет станет бельгиец Шарль Мишель, а Европейскую комиссию возглавила немка Урсула фон дер Ляйен. Читать далее...

Кремль назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Париже

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский намерены пообщаться в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже, однако многое будет зависеть от графика работы. Об этом заявил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков. Читать далее...

Галерея: маленький эстонский городок заполонили вооруженные ополченцы

Погода в день первого Адвента выдалась словно по заказу - как для зажжения огня на рождественской ели, так и для завершения больших учений Ляэнеского военного округа "Orkaan 14". Читать далее...

На этой неделе погода удивит жителей Эстонии

По данным метеослужбы Эстонии, в середине недели ожидается сильный ветер, а температура воздуха местами будет достигать 8 градусов тепла. Читать далее...

График: эстонские пенсионеры оказались одними из самых бедных

Согласно обзору Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая объединяет самые богатые страны мира, эстонские пенсионеры являются одними из самых бедных по сравнению с их ровесниками из развитых стран, а также могут находиться на пенсии меньше, чем пенсионеры в других странах. Читать далее...

Более суровые наказания: государство многократно увеличит штрафы судебным исполнителям