Картина дня: слухи о серийном убийце, порно на телеканале, пресс-конференция российского посла и зарплаты строителей

По Тарту ходят жуткие слухи о серийном убийце. Полиция их опровергает

Пару недель назад в центре Тарту возле Турусилла пропал молодой человек. После его исчезновения в полицию стали поступать звонки с требованием, чтобы сотрудники правоохранительных органов арестовали серийного убийцу, который якобы постоянно толкает людей в Эмайыги. Читать далее...

Пеэтера Хельме подозревают в совращении несовершеннолетнего

Полиция подозревает бывшего главного редактора Postimees Пеэтера Хельме в совращении несовершеннолетнего. Сам Хельме не признает вины. «Дурацкая история, и я чувствую себя полным дураком. Радости холостых людей», – сказал Хельме. Читать далее...

На кону - десятки миллионов: крупные бизнесмены идут в суд из-за таллиннского автобусного тендера

Принадлежащая Айну Ханшмидту, Энну Панту и инвестиционной фирме Калева Ярвелилля Infortar компания Eesti Gaas возмущена тендером на закупку автобусов для возглавляемого Денисом Бородичем предприятия Tallinna Linnatransport. На кону стоят десятки миллионов евро, и дело идет к суду. Читать далее...

Эстонский телеканал оштрафован за показ порнографии

Департамент защиты потребителей и технадзора назначил штраф в размере нескольких тысяч евро телеканалу Entusiast TV, который демонстрировал порно. Читать далее...

Циклон принесет в Эстонию ветры ураганной силы

Метеослужба предупреждает, что циклон, который к завтрашнему утру достигнет юга Финляндии, принесет в Эстонию ветры ураганной силы, то есть до 33 м/с. Читать далее...

Вотум недоверия Марту Хельме провалился

За вынесение Марту Хельме вотума недоверия проголосовали 44, против 42 - депутата Рийгикогу. 13 находившихся в зале депутатов не участвовали в голосовании. Читать далее...

Трудовая инспекция напоминает об особых условиях труда в государственные праздники

Трудовая инспекция напоминает, что 24, 25, 26 декабря и 1 января – государственные праздники, которые, как правило, являются выходными для работников. Читать далее...

Глава союза: зарплаты строителей уже настолько хороши, что нет смысла ездить на заработки в Финляндию

Исполнительный директор Эстонского союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Хенрик Вялья рассказал в эфире радио Kuku о том, как эстонским компаниям приходится конкурировать с южными соседями, у которых затраты на рабочую силу в два раза ниже, чем здесь. Читать далее...

Смотрите: посол России в Эстонии Александр Петров рассказал о плюсах и минусах в отношениях между нашими странами

Во вторник Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров дал большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги уходящего года. Портал Rus.Postimees вел прямую видеотрансляцию из здания посольства. Видео доступно в записи. Читать далее...

Попытка угона закончилась для пьяных подростков в кювете

Попытка угнать автомобиль закончилась для трех пьяных подростков преследованием полиции и тяжелой аварией. Читать далее...

Убивший и расчленивший свою спутницу жизни Игорь: я не хотел этого делать, но так получилось