Картина дня: слухи о серийном убийце, порно на телеканале, пресс-конференция российского посла и зарплаты строителей

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
По Тарту ходят жуткие слухи о серийном убийце. Полиция их опровергает
Пару недель назад в центре Тарту возле Турусилла пропал молодой человек. После его исчезновения в полицию стали поступать звонки с требованием, чтобы сотрудники правоохранительных органов арестовали серийного убийцу, который якобы постоянно толкает людей в Эмайыги. Читать далее...
Пеэтера Хельме подозревают в совращении несовершеннолетнего
Полиция подозревает бывшего главного редактора Postimees Пеэтера Хельме в совращении несовершеннолетнего. Сам Хельме не признает вины. «Дурацкая история, и я чувствую себя полным дураком. Радости холостых людей», – сказал Хельме. Читать далее...
На кону - десятки миллионов: крупные бизнесмены идут в суд из-за таллиннского автобусного тендера
Принадлежащая Айну Ханшмидту, Энну Панту и инвестиционной фирме Калева Ярвелилля Infortar компания Eesti Gaas возмущена тендером на закупку автобусов для возглавляемого Денисом Бородичем предприятия Tallinna Linnatransport. На кону стоят десятки миллионов евро, и дело идет к суду. Читать далее...
Эстонский телеканал оштрафован за показ порнографии
Департамент защиты потребителей и технадзора назначил штраф в размере нескольких тысяч евро телеканалу Entusiast TV, который демонстрировал порно. Читать далее...
Циклон принесет в Эстонию ветры ураганной силы
Метеослужба предупреждает, что циклон, который к завтрашнему утру достигнет юга Финляндии, принесет в Эстонию ветры ураганной силы, то есть до 33 м/с. Читать далее...
Вотум недоверия Марту Хельме провалился
За вынесение Марту Хельме вотума недоверия проголосовали 44, против 42 - депутата Рийгикогу. 13 находившихся в зале депутатов не участвовали в голосовании. Читать далее...
Трудовая инспекция напоминает об особых условиях труда в государственные праздники
Трудовая инспекция напоминает, что 24, 25, 26 декабря и 1 января – государственные праздники, которые, как правило, являются выходными для работников. Читать далее...
Глава союза: зарплаты строителей уже настолько хороши, что нет смысла ездить на заработки в Финляндию
Исполнительный директор Эстонского союза лесной и деревообрабатывающей промышленности Хенрик Вялья рассказал в эфире радио Kuku о том, как эстонским компаниям приходится конкурировать с южными соседями, у которых затраты на рабочую силу в два раза ниже, чем здесь. Читать далее...
Смотрите: посол России в Эстонии Александр Петров рассказал о плюсах и минусах в отношениях между нашими странами
Во вторник Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Александр Петров дал большую пресс-конференцию, на которой подвел итоги уходящего года. Портал Rus.Postimees вел прямую видеотрансляцию из здания посольства. Видео доступно в записи. Читать далее...
Попытка угона закончилась для пьяных подростков в кювете
Попытка угнать автомобиль закончилась для трех пьяных подростков преследованием полиции и тяжелой аварией. Читать далее...
Убивший и расчленивший свою спутницу жизни Игорь: я не хотел этого делать, но так получилось
Главного героя одной из самых жутких историй убийства за последнее десятилетие Игоря Лийва, который лишил жизни свою спутницу жизни и осквернил ее труп, вероятно, ждет длительное тюремное заключение. По словам обвиняемого, таких ужасов он все-таки совершать не хотел. Читать далее...
В Юри конфискованы более 60 килограммов наркотиков
Следователи Налогово-таможенного департамента (MTA) 1 декабря в поселке Юри на улице Пярна-теэ задержали трех граждан Эстонии, которые подозреваются в незаконном обороте более 60 килограммов различных наркотических веществ. Читать далее...
Предлагающие рассрочку предприятия сдирают с покупателей три шкуры
За рассрочками, предлагаемыми без процентов, с нулевым первым взносом или с гибким графиком выплат нередко скрывается ставка затратности кредита, сопоставимая с той, что бывает у быстрых кредитов. Читать далее...
Оформление ИД-карты и паспорта в бюро самообслуживания подешевеет
В 2020 году на пять евро уменьшится госпошлина на паспорт гражданина Эстонии и ИД-карту гражданина Эстонии при подаче ходатайства в электронном бюро самообслуживания Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...
«Правда и справедливость» вошла в шорт-лист «Оскара»
Эстонский фильм «Правда и справедливость» вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар» в категории лучший иностранный фильм, сообщает в понедельник новостное агентство AFP. Читать далее...
Исследование: жители Эстонии хотят получать более 1700 евро чистыми
Жители Эстонии, работающие на полную ставку, хотели бы получать в среднем 1740 евро в месяц на руки, выяснилось из опроса, проведенного Агентством информации по заработной плате и порталом CVKeskus. Читать далее...
Серийный убийца Юрий Устименко остался без компенсации
Тартуский окружной суд счел, что тюрьма зашла слишком далеко в наказании карцером серийного убийцы Юрия Устименко, но все равно он останется без компенсации. Читать далее...
Муниципальный магазин Lipo получил деньги на следующий год, но может закрыться
В бюджете Таллинна на следующий год для муниципального магазина Lipo выделено 136 767 евро, однако городские власти не уверены, что магазин продолжит деятельность в 2020 году. Читать далее...