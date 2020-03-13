Картина дня: жизнь в условиях чрезвычайного положения, повышение зарплат политикам и госэкзамены под вопросом

При необходимости правительство может задействовать в режиме ЧП армию и Кайтселийт

Во время режима чрезвычайного положения правительство может задействовать вооруженные силы и Кайтселийт для выполнения работ, связанных с ЧП, организации дорожного движения, а также для обеспечения безопасности в регионах ЧП, но сейчас правительство еще такого решения не приняло. Читать далее...

В Эстонии объявлено чрезвычайное положение

В связи со вспышкой коронавируса правительство решило объявить чрезвычайное положение. В связи с этим жителям придется учитывать некоторые изменения в повседневной жизни и управлении страной. Читать далее...

Пресс-конференция правительства: если детсады будут закрыты и дети останутся со стариками – это новый риск

В пятницу, в 9.00, в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция, на которой объяснили детали введенного в Эстонии в четверг поздно вечером чрезвычайного положения. Читать далее...

Нарвитяне запасаются макаронами

Новости о коронавирусе, чрезвычайном положении и закрытии школ изменили поведение покупателей в Нарве. Корреспондент Rus.Postimees в пятницу в середине дня проехал по магазинам в районе улицы Кангеласте, застроенной девятиэтажками, и посмотрел, что именно раскупают жители спального района, а каких товаров в наличии, как всегда, много. Читать далее...

Утро пятницы: 41 зараженный коронавирусом в Эстонии

Как сообщил во время пресс-конференции правительства министр социальных дел Танель Кийк, по состоянию на утро пятницы в Эстонии насчитывается уже 41 зараженный коронавирусом. Читать далее...

Ратас: чрезвычайное положение не предусматривает закрытия спортивных залов и спа-салонов

Премьер-министр Юри Ратас заявил на состоявшейся в пятницу пресс-конференции правительства, что объявленное в четверг чрезвычайное положение не предусматривает закрытие спортивных залов и спа-салонов. Читать далее...

Гость из Таиланда и коронавирусная вечеринка: на юбилее гуляли свыше ста человек

Под Выру на выходных отмечали 50-летие известного тренера, в среду гости узнали шокирующую новость: из Таллинна на вечеринку приехал гость, у которого впоследствии диагностировали коронавирус. Читать далее...

Selver предлагает работу тем, кого сократили или отправили в неоплачиваемый отпуск

В связи с объявленным в Эстонии чрезвычайным положением Selver предлагает работу для отправиленных в неоплачиваемый отпуск или сокращенных сотрудников сфер, которые больше всего пострадали от возникшего кризиса. Selver, прежде всего, ждет работников ресторанов, отелей и судовых компаний. Читать далее...

Семейный врач объясняет, чего ждать в случае заражения коронавирусом

Что происходит в случае заражения Covid-19 и как, по имеющимся данным, коронавирус распространяется, в своем блоге «Здоровье твоего ребенка» объяснила семейный врач Пирет Роспу. Читать далее...

Пир во время чумы: зарплата президента вырастет до 6661, а членов Рийгикогу до 4330 евро

С 1 апреля повысится зарплата президента Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министра, председателя Рийгикогу и членов парламента. Зарплата главы государства будет составлять 6661 евро брутто. Читать далее...

Кризис кризисом, а повышение зарплат членам Рийгикогу - по расписанию

"«А вы там не охренели?» - было моей первой мыслью, когда я увидела новость, что с 1 апреля планово повысят зарплату президента и членов Рийгикогу. Президенту, кстати, повысят зарплату на восемь процентов: до 6661 евро. Какой кризис, какое чрезвычайное положение? Не-ее, не слышали", - пишет в своем мнении Екатерина Павлова.

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