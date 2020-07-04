Картина дня: громкие заявления Хельме, полиция против мотоциклиста и неуловимый BMW Халилова

Мотоциклист устроил гонки с полицией. После предупредительного выстрела его взяли на таран

Полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух для водителя мотоцикла, который вчера вечером в Йыхви пытался уехать от полиции. Погоня закончилась тем, что стражи порядка, преследуя нарушителя, пошли на таран его транспортного средства. Читать далее...

Автомобилю Халилова один раз удалось ускользнуть от полиции

Внедорожник BMW, который 20 июня на Лаагна-теэ ехал со скоростью почти 200 км/ч и попал в дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими, находился в сфере внимания полиции в течение всего прошлого месяца. Читать далее...

"Нас хотят выжать с рынка": Эстония пытается помешать принятию дорожного пакета ЕС

Министры транспорта Эстонии и восьми других стран направили в Европарламент обращение с призывом не допустить принятия на пленарном заседании на следующей неделе так называемого дорожного пакета, нарушающего принцип единого внутреннего рынка. Читать далее...

Эхо коронавируса: каждая четвертая компания в Эстонии может сократить персонал

Эстонский институт конъюнктуры подвел итоги экономики страны за июнь, представив не самые утешительные выводы: если влияние коронавируса на здоровье людей и уменьшилось, то влияние на экономику в ближайшие месяцы, вероятно, усилится. Читать далее...

Март Хельме: в Таллинне власть уже не в руках эстонцев

Уходящий с поста председателя EKRE Март Хельме в cвоем выступлении на конгрессе партии в субботу рассказал о беседе с премьер-министром Юри Ратасом, в которой напомнил главе правительства, что в Таллинне власть уже находится не в руках эстонцев. Читать далее...

Мартина Хельме стал председателем EKRE: хочу, чтобы Эстония стала балтийской Швейцарией

Новый лидер EKRE подчеркнул, что цель партии на следующих выборах в Рийгикогу - победа и формирование нового правительства. Читать далее...

Кристина Каллас: EKRE тянет нас назад в 1990-е годы

Сегодня мы слышали речи, которые тащат нашу политическую риторику обратно на уровень 1990-х годов, когда строили острую оппозицию между нашими и не нашими, оккупантами и коренным населением, когда эстонцев запугивали Ида-Вирумаа и русскоязычными иммигрантами. Читать далее...

Паэт: желание EKRE превратить Эстонию в балтийскую Швейцарию вызывает сомнения

Желание нового председателя EKRE Мартина Хельме превратить Эстонию в балтийскую Швейцарию вызывает сомнение хотя бы уже потому, что в Швейцарии четыре государственных языка, заметил евродепутат от Эстонии, реформист Урмас Паэт. Читать далее...

Тоом: времена, когда профпригодность измеряли количеством эстонских генов, прошли и не вернутся

Депутат Европарламента от Центристской партии Яна Тоом сказала, что стигматизация Ида-Вирумаа и разделение общества на своих и чужих со стороны министра внутренних дел не неожиданны, но, тем не менее, недопустимы. Читать далее...

Машина с пьяным водителем вылетела в кювет и приземлилась на крышу