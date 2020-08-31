Картина дня: новые распоряжения правительства, задержание подозреваемого в убийстве и санкции против Белоруссии

Новые распоряжения правительства в связи с ситуацией вокруг коронавируса

Rus.Postimees знакомит вас с новыми и обновленными распоряжениями правительства в связи с ситуацией, вызванной пандемией COVID-19. Читать далее...

Полиция задержала второго подозреваемого в убийстве на Ляэнемере-теэ

Полиция задержала сегодня 34-летнего Илью Гайдаленко, второго подозреваемого в убийстве человека, которое было совершено в позапрошлую субботу в Таллинне на Ляэнемере-теэ. Последний, третий подозреваемый Роман Глуховченко по-прежнему находится в розыске. Читать далее...

"Jõhvi Kelder - место позитивных встреч": очагом Covid в Ида-Вирумаа стал популярный бар

Йыхви по крайней мере на какое-то время обрел новую достопримечательность: никогда прежде заведение общественного питания (точнее, пития) под названием Jõhvi Kelder не оказывалось на языках столь большого количества народу. Читать далее...

Из-за коронавируса в Кохтла-Ярве закрываются детский сад и спортивный центр

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 228 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, две пробы дали положительный результат. Читать далее...

Занято на месяц вперед: после пандемии коронавируса на уроки вождения не попасть?

Этим летом некоторые жители Таллинна, желающие научиться водить автомобиль, столкнулись с тем, что на уроки вождения просто-напросто не попасть из-за отсутствия свободных мест. Читать далее...

В тенетах, расставленных Кристофером Ноланом

«Тебе этого не понять», - говорит девушка из техотдела ЦРУ главному герою. Пуля из будущего инвертируется в наше время, не падая из руки на стол, а подскакивая с поверхности стола в ладонь или возвращаясь в обойму пистолета из мишени. Читать далее...

POSTIMEES В Минске 〉 Гроб с венком, смерть с косой и 666: марш мира и день рождения Лукашенко

В воскресенье в Минске прошел грандиозный марш мира и независимости. На улицах собрались сотни тысяч людей. Корреспондент Postimees присоединился к шествию и пообщался с народом. Читать далее...

Маргус Линнамяэ покупает сеть кинотеатров Forum Cinemas

Ведущая инвестиционная компания Эстонии UP Invest покупает кинобизнес Forum Cinemas в Эстонии, Латвии и Литве. Читать далее...

С понедельника карантин требуется прибывающим в Эстонию из 27 стран

С понедельника, 31 августа, оставаться две недели на самоизоляции должны люди, прибывающие в Эстонию из 27 стран Европы. Читать далее...

Спикер Рийгикогу о выводе российских войск с территории Эстонии: у нас есть причины отмечать эту победу

В своем обращении, посвященном 26-й годовщине вывода российских войск, спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас сказал, что с этим событием для Эстонии завершилась Вторая мировая война, страну покинули оккупационные войска, которые находились здесь более 50 лет. Читать далее...

Как Я/Мы убиваем пятьдесят человек в год

Каждый год в Эстонии на дорогах гибнут 40-50 человек, не говоря об оставшихся в живых, но получивших тяжелые травмы. Mного это или мало? Ответ очень зависит от того, кого спрашивать и как смотреть на данный вопрос. В Финляндии и Германии примерно столько же жертв, но с населением в 4,5 раза и 70 раз больше, чем в Эстонии. К тому же, я надеюсь, мы живем в обществе, в котором каждая человеческая жизнь нам важна. Пишет в своем мнении Петер Зашев.

Страны Балтии вводят совместные санкции против белорусских лидеров

Эстония, Латвия и Литва объявят в понедельник о совместных санкциях против белорусских лидеров, включая президента страны Александра Лукашенко. Читать далее...

Этнолог: я очень хорошо понимаю, что объединяет всю русскоязычную общину Эстонии