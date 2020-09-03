Картина дня: побег от кагэбэшников, вероятность масштабных ограничений, коронавирус в университете и театре

Коронавирус подтвержден еще у 26 жителей Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2276 тестов на COVID-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 26 проб дали положительный результат. Таким образом, заболеваемость на 100 000 человек перевалила за 16. Читать далее...

Премьера Русского театра Эстонии отменена: у одного из участников коронавирус

Заслуженная артистка России, хореограф постановки «Моя прекрасная леди» Алла Сигалова сообщила на своей странице в Instagram, что запланированная на 5 сентября в Русском театре Эстонии премьера музыкального спектакля «Моя прекрасная леди» отменяется из-за коронавируса, а весь театр уходит на двухнедельный карантин. Читать далее...

В Таллинне у студента обнаружили коронавирус

Студенты, которые посещали одни лекции с зараженным, отдельно проинформированы об этом. Помещения, где находился зараженный, продезинфицированы в соответствии с требованиями. Читать далее...

Postimees в Минске 〉 Побег от кагэбэшников заставил сердце екнуть

Репортер Postimees рассказывает о зачистках в Минске, и о том, как ей удалось избежать задержания. Читать далее...

Юри Ратас: Эстония очень далека от масштабных ограничений и чрезвычайного положения

Премьер-министр Юри Ратас заявил, что Эстония очень далека от возвращения масштабных ограничений. Читать далее...

МИД Эстонии рекомендует отказаться от заграничных поездок

По словам главы Министерства иностранных дел Урмаса Рейнсалу, ведомство расширяет предупреждения для путешествующих и рекомендует отказаться от любых зарубежных поездок, которые не являются неотложными. Читать далее...

Решение принято: для жителей Эстонии подорожают посылки из Китая

Правительство сегодня решило отменить освобождение от уплаты налога с оборота для посылок стоимостью до 22 евро. Это означает, что товары, заказанные из Китая, теперь будут облагаться налогом. Читать далее...

Латвия собирается отправить в карантин прибывающих из Эстонии

В середине мая страны Балтии создали так называемый балтийский пузырь, благодаря которому были отменены все ограничения на поездки между Латвией, Литвой и Эстонией. Сейчас начал расти уровень заражения в Эстонии и Литве, поэтому завтра в Латвии, где низкий коэффициент заражения, соберется правительство, чтобы, очевидно, ввести требования по карантину. Читать далее...

Хельме: мера помощи по компенсации зарплат исчерпала себя

Министр финансов Мартин Хельме сказал на пресс-конференции правительства в четверг, что мера поддержки зарплат от Кассы по безработице была мерой смягчения шока, которая исчерпала себя на сегодняшний день. Читать далее...

Татьяна Толстая рассказала, почему Тарту не стал балтийским Голливудом

Управляющий директор сети кинотеатров CINAMON Татьяна Толстая рассказала Tartu Postimees о причинах закрытия кинотеатра в Тарту. Читать далее...

Окружной суд оправдал Мартина Халлика

Если в марте этого года Тартуский уездный суд решил, что бывший директор библиотеки Тартуского университета Мартин Халлик совершил сексуальное преступление по отношению к своей подчиненной, то в четверг Тартуский окружной суд оправдал его. Читать далее...