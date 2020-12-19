Картина дня: нелегальные мясокомбинаты, новый штамм коронавируса и история добровольца из covid-отделения

Контрабанда на миллиард: бизнес-леди задержали за доставку в Эстонию стратегически важных товаров из России

Гендиректор петербургской компании, которая специализируется на торговле топливом, стала подозреваемой по уголовному делу о контрабанде. По версии следствия, в Эстонию с нарушениями отправили товар стоимостью более миллиарда рублей. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В Таллинне предпраздничная лихорадка: парковки у торговых центров забиты до предела

Postimees отправился на парковки таллиннских торговых центров Kristiine, Rocca al Mare и Ülemiste посмотреть, как много людей на выходных накануне Рождества решили отправиться за покупками. Читать далее...

Экстренно вводят жесткий локдаун: в Великобритании стремительно распространяется новый штамм коронавируса

В связи с быстрым распространением нового штамма, получившего наименование VUI2020/12/01, британское правительство значительно ужесточило меры по борьбе с коронавирусом начиная с воскресенья, 20 декабря. Читать далее...

Ратас: если Мартин Хельме не хочет быть в этом правительстве, значит его там не будет

Премьер-министр Юри Ратас заявил в программе новостей Reporter, что если Мартин Хельме больше не хочет быть в правительстве, значит, его не будет в правительстве. Так премьер-министр прокомментировал пост министра финансов в соцсетях, где Хельме предположил, что, если в Рийгикогу провалится первое чтение проекта референдума о браке, он больше не будет министром. Читать далее...

Эксперты назвали города Европы с самым высоким уровнем жизни. Где в этом рейтинге оказался Таллинн?

Список европейских городов с самым высоким уровнем жизни подготовил британский девелопер недвижимости. Основные критерии, по которым он составлялся: качество воздуха, загрязнение окружающей среды, условия проживания, ожидаемая продолжительность жизни и число зеленых насаждений. Читать далее...

ФОТОРЕПОРТАЖ 〉 Напряженная пора для эстонских военных в Африке

У военнослужащих Сил обороны Эстонии на военной базе Гао в Мали сейчас напряженное время. Мужчины и женщины, которые действовали в Мали с середины августа в рамках операции «Бархан» под руководством французов, начинают сворачивать свою службу в Гао и его окрестностях. Читать далее...

РЕПОРТАЖ 〉 Перелет до Таллинна с пересадкой: ничего страшного, только нужна маска и немного терпения