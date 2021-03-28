Картина дня: судьба местных выборов, ссоры между соседями и сомнения в отношении "Спутника"

Кая Каллас предупредила, что лето, возможно, отменяется. Но что будет с осенью и местными выборами?

Среди парламентских партий Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) и Партия реформ выступают против переноса из-за пандемии выборов в органы местного самоуправления, но Центристская партия готова рассмотреть этот вариант в случае необходимости. По оценке канцелярии канцлера юстиции, перенос выборов в связи с пандемией не является законным. Читать далее...

Профессор ТУ: я очень уважаю российских ученых, но вакцинироваться "Спутником" бы не стал

Профессор клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс ни кому не советует на данном этапе прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Читать далее...

Эксперт: последствия Covid-19 могут длиться до полугода

Эксперт в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии, эпидемиолог Карл Лаутербах считает серьезным недостатком отсутствие исчерпывающей информации о долгосрочных последствиях для здоровья переболевших COVID-19. Читать далее...

Лутсар: говорить, что к июлю мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, я не решусь

На этой неделе целый ряд европейских политиков выступили с заявлением, что уже к лету Европа сможет вернуться к нормальной жизни. Глава консультирующего правительство Эстонии научного совета, профессор кафедры медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар сказала, что она пока не готова прогнозировать такое улучшение ситуации. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 892 зараженных: умерли восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4400 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 892, то есть 20,3% от общего количества. Читать далее...

Занятия спортом в квартире, ношение маски в подъезде: пандемия стала причиной ссор между соседями

По словам руководителя юридического отдела и члена правления Эстонского союза квартирных товариществ Урмаса Марди, коронакризис наложил свой отпечаток и на происходящее в многоквартирных домах, где, например, участились ссоры из-за занятий спортом в домашних условиях, а также людей возмущают соседи, которые не носят защитные маски в коридорах. Читать далее...

ВИДЕО 〉 России выдали совершившего убийство гражданина Эстонии

Uражданина Эстонии Андрея Данилова заочно признали виновным в убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Полицейские столкнулись с тревожным трендом: такое поведение водителей легко приводит к трагедии

Нарвское отделение полиции сообщило, что в последние дни полицейские столкнулись с тревожным трендом: было зарегистрировано большое количество водителей, превышающих скорость. Читать далее...

Ветер и погодные условия - не основные причины, почему "Эвер Гивен" сел на мель

Неблагоприятные погодные условия не являются основной причиной ситуации, сложившейся с контейнеровозом "Эвер Гивен" в Суэцком канале, заявил в субботу глава управления канала Усама Рабийе. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 В Европе прошел первый массовый концерт: 5000 человек с отрицательными тестами

Перед посещением концерта все зрители в тот же день должны были пройти тест на Covid-19, во время мероприятия их также обязали носить маски. Читать далее...

Ушла из дома и пропала: полиция ищет 43-летнюю женщину

Полиция просит помощи в поисках 43-летней Эсты, которая ушла из своего дома на улице Аллика в Валге и пропала. Читать далее...

Вакцинация против ковида в ЕС - в чем проблема и при чем тут "Спутник"

Кампания прививок от Covid-19 в Евросоюзе идет под аккомпанемент скандалов и ссор. Охватить мысленным взором всю пеструю картину заявлений и новостных заголовков довольно трудно, а в русскоязычной прессе эта картина еще и причудливо преломляется в зеркале споров о российской вакцине "Спутник V". Читать далее...