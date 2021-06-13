Картина дня: ДТП со скорой, влияние пандемии на психику и цены на отопление
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 13 июня.
Ранее полиция искала пропавшего в субботу, 12 июня в Ляэне-Вирумаа 24-летнего Танно, чья жизнь могла быть в опасности. После обеда 13 июня полиция сообщила, что молодой мужчина был найден мертвым. Читать далее...
Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт в своем очередном комментарии подверг критике правительство Финляндии за то, что оно продолжает держать страну на замке и с пренебрежением относится к проблемам, возникшим из-за этого у людей, работающих в соседней стране. Читать далее...
Лесорубная компания Валга Пуу приостановила запланированные вырубки на период гнездования птиц и готовится требовать от государства возмещения убытков в судебном порядке. Читать далее...
Социал-демократам не нравится текст вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас, подготовленный партией EKRE, поэтому они выразят альтернативный вотум недоверия. Читать далее...
За сутки в Эстонии произошло шесть ДТП с серьезными последствиями, в них пострадали семь человек, двое из которых — несовершеннолетние. Читать далее...
В пятом по величине городе Эстонии — Кохтла-Ярве — теперь не осталось ни одной банковской конторы. В конце мая свои двери окончательно закрыло и представительство Swedbank. Читать далее...
Производитель антикоронавирусной вакцины Johnson & Johnson из-за ошибки на заводе в Балтиморе должен уничтожить миллионы доз препарата. Целый ряд партий объемом в несколько миллионов доз каждая могут быть заражены и потому непригодны к употреблению. Читать далее...
Цены на следующий отопительный сезон в странах Балтии будут зависеть от санкций против Белоруссии, которая является одним из крупнейших поставщиков древесной биомассы в страны Балтии, сообщили LETA представители международной биржи биомассы Baltpool. Читать далее...
В последнее время проблема психического здоровья эстонцев стала предметом более серьезного внимания общественности. Были разговоры о разрушительном воздействии коронакризиса на психику людей - c последствиями этого явления эстонскому обществу, вероятно, придется иметь дело в течение многих лет после окончания пандемии. Читать далее...
Сезон клубники в Эстонии начался. В этом году Департамент сельского хозяйства и продовольствия уделяет пристальное внимание контролю происхождения клубники и ее и соответствия требованиям и планирует организовать различные всеэстонские проверки. Читать далее...
«Однажды вечером я шел по дороге для немоторизованного транспорта вдоль проезжей части, - говорит Халар Халлимяэ, начальник патрульной службы полицейского отделения Пайде. - Я гулял со своей дочерью. И тут нам навстречу едет женщина». Читать далее...
В понедельник, 14 июня в Эстонии почтут жертв депортаций мирного населения страны 80 лет назад, в июне 1941 года. По всей стране с утра будут вывешены флаги с траурными лентами. Читать далее...
В таллиннском районе Мустамяэ в воскресенье вечером произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. По словам очевидцев, легковой автомобиль Renault протаранил скорую на перекрестке бульвара Сыпрузе и Таммсааре-теэ. Читать далее...