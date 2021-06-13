Картина дня: ДТП со скорой, влияние пандемии на психику и цены на отопление

Пропавший 24-летний Танно найден мертвым

Ранее полиция искала пропавшего в субботу, 12 июня в Ляэне-Вирумаа 24-летнего Танно, чья жизнь могла быть в опасности. После обеда 13 июня полиция сообщила, что молодой мужчина был найден мертвым. Читать далее...

Урмас Паэт заподозрил власти Финляндии в желании выжать эстонцев с финского рынка труда

Депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт в своем очередном комментарии подверг критике правительство Финляндии за то, что оно продолжает держать страну на замке и с пренебрежением относится к проблемам, возникшим из-за этого у людей, работающих в соседней стране. Читать далее...

Лесорубная компания приостановила работу на 80 участках, ущерб государству может возрасти до 1,5 млн евро

Лесорубная компания Валга Пуу приостановила запланированные вырубки на период гнездования птиц и готовится требовать от государства возмещения убытков в судебном порядке. Читать далее...

Текст вотума недоверия Каллас от EKRE оказался полон теорий заговора: социал-демократы отказались от него

Социал-демократам не нравится текст вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас, подготовленный партией EKRE, поэтому они выразят альтернативный вотум недоверия. Читать далее...

Пьяный подросток на велосипеде, удирая от полиции, попал в ДТП

За сутки в Эстонии произошло шесть ДТП с серьезными последствиями, в них пострадали семь человек, двое из которых — несовершеннолетние. Читать далее...

В Кохтла-Ярве закрылась последняя банковская контора

В пятом по величине городе Эстонии — Кохтла-Ярве — теперь не осталось ни одной банковской конторы. В конце мая свои двери окончательно закрыло и представительство Swedbank. Читать далее...

В США могут быть заражены миллионы доз вакцины Johnson & Johnson

Производитель антикоронавирусной вакцины Johnson & Johnson из-за ошибки на заводе в Балтиморе должен уничтожить миллионы доз препарата. Целый ряд партий объемом в несколько миллионов доз каждая могут быть заражены и потому непригодны к употреблению. Читать далее...

Биржа: цены на отопление в странах Балтии будут зависеть от санкций против Белоруссии

Цены на следующий отопительный сезон в странах Балтии будут зависеть от санкций против Белоруссии, которая является одним из крупнейших поставщиков древесной биомассы в страны Балтии, сообщили LETA представители международной биржи биомассы Baltpool. Читать далее...

ИНТЕРВЬЮ 〉 Клинический психолог: нам предстоит еще долго разбираться с влиянием пандемии

В последнее время проблема психического здоровья эстонцев стала предметом более серьезного внимания общественности. Были разговоры о разрушительном воздействии коронакризиса на психику людей - c последствиями этого явления эстонскому обществу, вероятно, придется иметь дело в течение многих лет после окончания пандемии. Читать далее...

Государство будет тщательно следить за происхождением клубники

Сезон клубники в Эстонии начался. В этом году Департамент сельского хозяйства и продовольствия уделяет пристальное внимание контролю происхождения клубники и ее и соответствия требованиям и планирует организовать различные всеэстонские проверки. Читать далее...

ДТП со смартфонозависимыми происходят в Эстонии каждый день

«Однажды вечером я шел по дороге для немоторизованного транспорта вдоль проезжей части, - говорит Халар Халлимяэ, начальник патрульной службы полицейского отделения Пайде. - Я гулял со своей дочерью. И тут нам навстречу едет женщина». Читать далее...

Завтра в Эстонии будут вывешены флаги с траурными лентами

В понедельник, 14 июня в Эстонии почтут жертв депортаций мирного населения страны 80 лет назад, в июне 1941 года. По всей стране с утра будут вывешены флаги с траурными лентами. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 ДТП в Мустамяэ: скорая помощь перевернулась в результате столкновения