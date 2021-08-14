Картина дня: смертельное ДТП, зарплаты спасателей и воспоминания Сависаара

ИНТЕРВЬЮ 〉 Гендиректор Спасательного департамента: пострадавший при взрыве спасатель получает меньше тысячи евро

В результате трагического взрыва газа на улице Яама в Тарту пострадали пять cотрудников оперативных служб, в том числе трое работников Спасательного департамента. Один из них дополнительно работал в Тартуской скорой помощи. Генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару сказал в интервью Postimees, что зарплаты спасателей, которые часто работают в опасных для жизни ситуациях, к сожалению, по-прежнему смехотворно низки. Читать далее...

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ 〉 Эдгар Сависаар - о путче 1991 года: не думал, что переживу это время

Утром 19 августа 1991 года, когда в Москве начался переворот, премьер-министр Эстонии Эдгар Сависаар проснулся в отеле в Стокгольме, но поздно вечером уже вернулся в Таллинн. Теперь Сависаар принимает Postimees во дворе хутора Хундисильма и начинает с экскурсии, в которой он выступает в качестве опытного гида. Читать далее...

Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево: водитель погиб

Сегодня в 18.55 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Нарва-Йыэсуу на шоссе Нарва–Нарва-Йыэсуу–Хийеметса с дороги выехал автомобиль и врезался в дерево. Читать далее...

Сотрудница погранохраны совершила ДТП, находясь за рулем в нетрезвом виде

В пятницу, 13 августа, примерно в 16 часов Центру тревоги сообщили об ДТП в Валгамаа на шоссе Выру-Мынисте-Валга. Находившаяся за рулем автомобиля женщина с признаками алкогольного опьянения, служащая погранохраны Департамента полиции и погранохраны, пострадала в ходе ДТП, ее доставили в больницу. Читать далее...

Нужен ли вообще Эстонии президент?

«Я думаю, что больше нет необходимости. Президент Леннарт Мери был очень важен в то время, когда Эстония ставила перед собой большие международные амбиции. И в том, что Эстония вступила в НАТО, президент Мери сыграл важную роль. Президент Рюйтель сыграл важную роль в том, что Эстония смогла присоединиться к ЕС без большого внутригосударственного беспорядка. Это одна из его величайших заслуг. В случае президента Ильвеса можно сказать, что он помог создать образ Эстонии как цифрового государства и распространить его». Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 В школе прошла вакцинация учеников: один пришел с бабушкой, другой — с Генкой

Идея провести вакцинацию в самой школе принадлежит директору. Главная цель - сохранить контактное обучение в наступающем учебном году. Читать далее...

Коронаограничения лишили Фестиваль мнений частицы свободы

Начавшийся вчера Фестиваль мнений является первым крупным мероприятием в Ярвамаа, для участия в котором необходимо подтвердить, что вы были вакцинированы или сделали тест на коронавирус. Инициатор Фестиваля мнений Каспар Таммист сказал, что, поскольку на фестивале всегда была свобода слова, ему очень жаль, что в этом году допускаются только люди со свидетельствами. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавился еще 291 диагноз "коронавирус"

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4214 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 291, то есть 6,9% от общего количества тестов. Среди новых заразившихся 81,7% составляют те, кто не прошел вакцинацию. У 18,3% курс вакцинации был завершен. Из нуждающихся в стационарном лечении курс вакцинации не пройден у 84,5%. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Третья волна: от пряников переходим к кнуту

Уходящая неделя внесла коррективы в тактику борьбы с распространением корнавирусной инфекцией. Цифры новых зараженных подошли к отметке в 300, постепенно увеличивается количество госпитализированных. Это стало причиной для введения первых серьезных ограничений, объявления режима чрезвычайной ситуации в здравоохранении и принятия решения об оказании влияния на тех, кто не отзывается на призыв «Подставь плечо». Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Что оставит конкурентам Катри Райк, если в понедельник станет бывшим мэром Нарвы?

В восьмом часу вечера в понедельник начнется заседание Нарвского городского собрания, на повестке которого отставка мэра Катри Райк и выборы нового мэра города. Который, очевидно, будет возглавлять город всего два месяца до муниципальных выборов. Пока в документах горсобрания вместо имени нового мэра - многоточие. Но важнее его имени вопрос, каким будет расклад сил при снятии нынешнего мэра. Читать далее...

Служивший в Афганистане в спецназе эстонец не видел опасности в Псковской дивизии