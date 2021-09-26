Картина дня: повреждения парома «Эстония», успехи эстонских теннисисток и выборы в Германии

ВИДЕО 〉 Исследование обломков парома «Эстония»: в носовой части замечены ранее упущенные из виду повреждения

Руководитель экспедиции к останкам парома «Эстония» Маргус Курм сообщил, что среди полученных с помощью подводного робота материалов были обнаружены кадры повреждений парома, которые не были замечены на предыдущих видео. Читать далее...

СУПЕР! 〉 Эстонская теннисистка Анетт Контавейт выиграла турнир WTA в Остраве

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 30) выиграла третий титул WTA в своей карьере, победив гречанку Марию Саккари (WTA 12) со счетом 6: 2, 7:5 в финале турнира в Остраве. Читать далее...

Кайа Канепи выиграла турнир ITF в США

Бывшая первая ракетка Эстонии Кайя Канепи (WTA 68) выиграла турнир ITF, обыграв в Форт-Уэрте, штат Техас, американку Кайлу Дэй (WTA 574) со счетом 6:2, 6:1. Читать далее...

Предварительные итоги: на выборах в Германии вперед выходят социал-демократы

На парламентских выборах в ФРГ вперед с минимальным отрывом выходит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По состоянию на 19.59 (20.59 мск) в воскресенье, 26 сентября, она набирает 25,5% голосов, а блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - 24,5%. Об этом свидетельствуют неофициальные предварительные результаты, которые публикует социологическая служба Infratest dimap по заказу телерадиокомпании ARD. Читать далее...

В Германии - первые с начала века выборы без Меркель

В Германии в это воскресенье проходят первые за 19 лет выборы Бундестага, на которые правящий Христианско-демократический союз ведет не Ангела Меркель. Читать далее...

Неутешительный прогноз: полки магазинов вновь могут опустеть

Как Европе, так и США грозит нехватка всех видов товаров: от спортивных товаров до корма для животных. Это, по крайней мере изначально, не вина потребителей, которые массово скупают товары, проблемы кроются в производстве и поставке товаров. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 465 зараженных, умер один человек

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4473 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 465. Читать далее...

Аркадий Бабченко: спасибо тебе, Россия, что я больше не в тебе

Аркадий Бабченко в представлении не нуждается. Скандально известный оппозиционный журналист, военкор и писатель покинул Россию еще в 2017-м. После этого он несколько лет жил в Украине, а сейчас его часто можно встретить в Таллинне. Читать далее...

Высокая цена на электроэнергию заставляет задумываться о солнечных батареях

Рекордный рост цен на электроэнергию побудил многие промышленные компании подумать о создании в ближайшем будущем собственных солнечных парков. Читать далее...

Профессор: на противников вакцинации нужно давить, как на курильщиков

По словам профессора Таллиннского университета Мати Хейдметса, жесткие меры в отношении вакцинации нужно было предпринять гораздо раньше, потому что в условиях демократии меньшинство должно в конечном итоге подчиниться большинству. Читать далее...

Полиция задержала эксгибициониста из таллиннского трамвая