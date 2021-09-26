Картина дня: повреждения парома «Эстония», успехи эстонских теннисисток и выборы в Германии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 сентября.
Руководитель экспедиции к останкам парома «Эстония» Маргус Курм сообщил, что среди полученных с помощью подводного робота материалов были обнаружены кадры повреждений парома, которые не были замечены на предыдущих видео. Читать далее...
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт (WTA 30) выиграла третий титул WTA в своей карьере, победив гречанку Марию Саккари (WTA 12) со счетом 6: 2, 7:5 в финале турнира в Остраве. Читать далее...
Бывшая первая ракетка Эстонии Кайя Канепи (WTA 68) выиграла турнир ITF, обыграв в Форт-Уэрте, штат Техас, американку Кайлу Дэй (WTA 574) со счетом 6:2, 6:1. Читать далее...
На парламентских выборах в ФРГ вперед с минимальным отрывом выходит Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). По состоянию на 19.59 (20.59 мск) в воскресенье, 26 сентября, она набирает 25,5% голосов, а блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) - 24,5%. Об этом свидетельствуют неофициальные предварительные результаты, которые публикует социологическая служба Infratest dimap по заказу телерадиокомпании ARD. Читать далее...
В Германии в это воскресенье проходят первые за 19 лет выборы Бундестага, на которые правящий Христианско-демократический союз ведет не Ангела Меркель. Читать далее...
Как Европе, так и США грозит нехватка всех видов товаров: от спортивных товаров до корма для животных. Это, по крайней мере изначально, не вина потребителей, которые массово скупают товары, проблемы кроются в производстве и поставке товаров. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4473 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 465. Читать далее...
Аркадий Бабченко в представлении не нуждается. Скандально известный оппозиционный журналист, военкор и писатель покинул Россию еще в 2017-м. После этого он несколько лет жил в Украине, а сейчас его часто можно встретить в Таллинне. Читать далее...
Рекордный рост цен на электроэнергию побудил многие промышленные компании подумать о создании в ближайшем будущем собственных солнечных парков. Читать далее...
По словам профессора Таллиннского университета Мати Хейдметса, жесткие меры в отношении вакцинации нужно было предпринять гораздо раньше, потому что в условиях демократии меньшинство должно в конечном итоге подчиниться большинству. Читать далее...
Полиция опознала и доставила в полицейский участок человека, который 16 сентября нарушал правила поведению в общественном месте. Читать далее...
В 1974 году американец Рональд Дефео в Амитивилле, в южной части Лонг-Айленда, застрелил всю свою семью - родителей, двух сестер и двух братьев. Год спустя в их дом переехала другая семья, но менее чем через месяц сбежала оттуда, заявив, что дом, в котором произошла резня, был одержим. Позже выяснилось, что история семьи полна небылиц. Фразу "ужас Амитивилля" слышали многие, но не все знают о семейных конфликтах, алчности и лжи, которые сопровождают эту историю. Читать далее...
Украинский спортсмен уверенно выиграл этот бой по очкам и отобрал у британца три чемпионских пояса. Читать далее...
Между руинами тартуского Домского собора в пятницу вечером должен был быть установлен новый рекорд Гиннесса, но погода не благоприятствовала полевым испытаниям, поэтому мероприятие было перенесено в зал третьего этажа Исторического музея. В музей были доставлены тысячи лимонов, чтобы измерить получаемое из них напряжение и тем самым войти в историю. Читать далее...
Сегодня, 26 сентября, около 14 часов полиция пошла на таран автомобиля Mercedes, который в центре Пярну проигнорировал сигнал остановиться. Как утверждается, пьяный водитель скрылся с места происшествия. Читать далее...
Перед спорткомплексом Kalev в Силламяэ в воскресенье состоялся городской праздник - семейный спортивный день. Дети могли познакомиться с машинами полиции и спасателей, примерить военное снаряжение, полакомиться бесплатной сахарной ватой. Но больше всего внимание привлекли занимательные опыты с жидким азотом, которые показывали ребята из нарвского центра Lazerzone. Читать далее...
В субботу вечером Эдгар Сависаар объяснил в Facebook, почему он решил баллотироваться на местных выборах в избирательном союзе «Свободная Эстонии». В комментариях Прийт Тообал, друг Сависаара и бывший генеральный секретарь Центристской партии, выразил разочарование и непонимание. Читать далее...
Сегодня в 16.40 полицейские задержали употребившего алкоголь 50-летнего мужчину. При задержании мужчина оказал сопротивление, в результате чего пострадал один чиновник полиции. Читать далее...
По данным Worldometer, уровень заражения Covid-19 за последние семь дней в Европейском Союзе самый высокий в Литве, Эстония находится на третьем месте. В том, что касается смертности, у нас дела обстоят немного лучше. Читать далее...