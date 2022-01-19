Картина дня: высокая смертность, будущее правящей коалиции и энергетический кризис

Аас: ненормально, что люди уже боятся свет зажечь

Энергоцены взлетели так, что выше уже некуда. Как не допустить обнищания населения и взрывного роста всех других цен? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики Таави Аас (Центристская партия).

Гром грянул. Мужик перекрестился. Что дальше?

Политическое заявление премьер-министра перед членами Рийгикогу, о необходимости которого так много говорили реформисты, свершилось. Хотя именно политического в нем не больше, чем алкоголя – в бутылке кваса. Читать далее...

Министерство и Департамент здоровья о ситуации в стране, организации тестирования и обновлении ковидных справок

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк, исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, советник в области развития э-услуг и инноваций Министерства социальных дел Аурора Урсула Йоала и координатор общественного тестирования, член правления Medicum Тынис Аллик. Читать далее...

Отсутствие лучшей альтернативы удерживает правительство реформистов и центристов

Для смены правительства нужны плохие отношения между людьми, решительность и возможности. Два первых условия более-менее выполнены, последнее пока под вопросом. Читать далее...

Высокая смертность серьезно беспокоит чиновников

Прошлый год оказался аномальным: если обычно годичное колебание количества смертей остается в пределах 300, то в прошлом году умерло на 2500 человек больше. Особенным является и то, что смертей в прошлом году зарегистрировали на 5307 больше, чем рождений. Читать далее...

Большие счета за электричество вынуждают людей отказываться от обслуживания автомобилей

По данным занимающегося продаже и обслуживанием машин предприятия Topauto, из-за увеличения счетов за отопление и электроэнергию в декабре значительно увеличилось количество людей, которые начали отменять регулярное техническое обслуживание автомобилей, чтобы оптимизировать свои расходы. Читать далее...

Рекорд 〉 В Эстонии выявили 3159 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 963 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3159. Скончались три человека с коронавирусом. Читать далее...

Дорожающее электричество повысило интерес к солнечным панелям

Продолжающийся энергетический кризис и высокие цены на электроэнергию привели к росту интереса жителей Эстонии к солнечной энергии. Читать далее...

Херем считает вероятным вооруженный конфликт между Россией и Украиной

Вооруженный конфликт с Россией на территории Эстонии в ближайшее время маловероятен, считает командующий Силами обороны республики, генерал-лейтенант Мартин Херем. Читать далее...

Марко Михкельсон: мы пытаемся понять, почему Россия так агрессивна

Выступая в среду в Вильнюсе на проходящей там международной конференции по безопасности, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон указал на сходство ситуации в Европе с той, что была перед Второй мировой войной. Читать далее...

Политическое заявление Каи Каллас

Члены правительства ознакомились с напряженной ситуацией с безопасностью в Европе и обсудили, что можно сделать для укрепления безопасности Эстонии. Премьер-министр Кая Каллас анонсировала политическое заявление, которое она сделала в Рийгикогу. Читать далее...

Производители древесины: цена на дрова будет бить рекорды

По данным Союза частных лесов, цены на дрова растут, они уже достигли пика десятилетия и обещают поставить новые ценовые рекорды. Читать далее...

Эксперты нашли несоответствия в показаниях Минска о принудительной посадке самолета Ryanair