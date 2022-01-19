Картина дня: высокая смертность, будущее правящей коалиции и энергетический кризис
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 19 января.
Энергоцены взлетели так, что выше уже некуда. Как не допустить обнищания населения и взрывного роста всех других цен? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире министр экономики Таави Аас (Центристская партия).
Политическое заявление премьер-министра перед членами Рийгикогу, о необходимости которого так много говорили реформисты, свершилось. Хотя именно политического в нем не больше, чем алкоголя – в бутылке кваса. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здоровья и труда Танель Кийк, исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, советник в области развития э-услуг и инноваций Министерства социальных дел Аурора Урсула Йоала и координатор общественного тестирования, член правления Medicum Тынис Аллик. Читать далее...
Для смены правительства нужны плохие отношения между людьми, решительность и возможности. Два первых условия более-менее выполнены, последнее пока под вопросом. Читать далее...
Прошлый год оказался аномальным: если обычно годичное колебание количества смертей остается в пределах 300, то в прошлом году умерло на 2500 человек больше. Особенным является и то, что смертей в прошлом году зарегистрировали на 5307 больше, чем рождений. Читать далее...
По данным занимающегося продаже и обслуживанием машин предприятия Topauto, из-за увеличения счетов за отопление и электроэнергию в декабре значительно увеличилось количество людей, которые начали отменять регулярное техническое обслуживание автомобилей, чтобы оптимизировать свои расходы. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 963 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 3159. Скончались три человека с коронавирусом. Читать далее...
Продолжающийся энергетический кризис и высокие цены на электроэнергию привели к росту интереса жителей Эстонии к солнечной энергии. Читать далее...
Вооруженный конфликт с Россией на территории Эстонии в ближайшее время маловероятен, считает командующий Силами обороны республики, генерал-лейтенант Мартин Херем. Читать далее...
Выступая в среду в Вильнюсе на проходящей там международной конференции по безопасности, председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон указал на сходство ситуации в Европе с той, что была перед Второй мировой войной. Читать далее...
Члены правительства ознакомились с напряженной ситуацией с безопасностью в Европе и обсудили, что можно сделать для укрепления безопасности Эстонии. Премьер-министр Кая Каллас анонсировала политическое заявление, которое она сделала в Рийгикогу. Читать далее...
По данным Союза частных лесов, цены на дрова растут, они уже достигли пика десятилетия и обещают поставить новые ценовые рекорды. Читать далее...
В отчете Международной организации гражданской авиации (ICAO) об обстоятельствах принудительной посадки в Минске самолета Ryanair в мае 2021 года указано на несоответствия в показаниях белорусских властей, касающихся времени получения анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе на борту лайнера. Читать далее...