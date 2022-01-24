Картина дня: войска НАТО в Восточной Европе, угроза живым организмам Балтийского моря и новый антирекорд

НАТО отправляет в Восточную Европу самолеты и корабли

Союзники НАТО привели свои войска в боевую готовность и отправили свои корабли и истребители на усиление Восточной Европы, сообщил сегодня альянс. Читать далее...

Заместитель министра иностранных дел России обвиняет НАТО и отрицает агрессивные планы Москвы

НАТО присваивает России агрессивные замыслы, чтобы оправдать собственную военную деятельность в восточном крыле, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Несмотря на массовое скопление российских войск вокруг Украины, он отрицает наличие планов по вторжению в страну. Читать далее...

Графики 〉 Рост зарплат среднего класса - капля в море

Несмотря на то, что эстонцы, похоже, и приветствуют рост зарплат, превысивший его рост цен не оказал на продовольственную корзину того влияния, на которое возлагались надежды. Критики утверждают, что негативное влияние реформы подоходного налога, которая произошла в 2017 году, сейчас, в чрезвычайной экономической обстановке, оказалось сильнее, чем когда-либо ранее. Читать далее...

Кая Каллас хочет видеть больше американских военных в странах Балтии

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) призвала в интервью Financial Times увеличить военное присутствие США в странах Балтии. Читать далее...

Живые организмы Балтийского моря под угрозой: половина жителей Эстонии неправильно утилизирует лекарства

В ходе международного проекта CWPharma 2 «Водоемы без лекарств» ученые из стран балтийского региона изучали активные вещества, которые больше всего загрязняют Балтийское море. В результате исследования в нем были обнаружены концентрации остатков более 70 лекарственных средств, влияние которых на экосистему моря непредсказуемо. Читать далее...

Как пересадить людей с такси на общественный транспорт?

Разработчик из Беларуси создал для таллиннцев удобное приложение, в котором можно посмотреть расписание нужного транспорта, еще только подходя к остановке. Читать далее...

Ирина Кононова: еще чуть-чуть - и неизвестно чем бы это закончилось

До Олимпиады считанные дни. Уже определен состав олимпийской сборной от Эстонии, в число спортсменов вошел и фигурист-одиночник Александр Селевко. Впереди самые ответственные испытания, сейчас идут ежедневные многочасовые тренировки и подготовка. Ирина Кононова, тренер Александра, директор Таллиннской школы фигурного катания, президент клуба Kristalluisk рассказала накануне соревнований о своей работе, тренировках спортсмена и травме, которая чуть не оставила фигуриста без Олимпиады. Читать далее...

Видео 〉 Обнаруженные в лесу трупы животных таинственно исчезли: остались только следы от шин

За несколько дней до Нового года в Ярвамаа в районе Вяэтса Элери Лопп-Валдма, искавшая волчьи следы, обнаружила в лесу на месте выгона трупы коров и другого домашнего скота. Читать далее...

Нелепое недоразумение отправило жителя Кохтла-Ярве вместо общественных работ в тюрьму

Признанный виновным в совершении преступления житель Кохтла-Ярве, заключивший с прокуратурой сделку, что получит за управление автомобилем без прав штраф и продолжит выполнять общественные работы за предыдущее наказание, был отправлен в тюрьму, поскольку суд по-своему понял суть договора. Читать далее...

Изменения в законе: на стройплощадках Эстонии хотят навести порядок

Финансовая комиссия Рийгикогу на своем сегодняшнем заседании поддержала поправку к Закону о налогообложении, которая предусматривает во время строительных работ предоставление данных о работниках. Читать далее...

Счета ресторанов за электричество выросли в несколько раз, но помощи ждать неоткуда

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на прошлой неделе, что королевство больше не видит смысла в коронавирусных ограничениях и что введенные в отношении всевозможных заведений ограничения будут отменены. Владельцы тартуских ресторанов, кафе и баров согласны с тем, что ограничения и непомерные счета увеличивают неравенство и бедность, и если будет продолжаться в том же духе, многие заведения вскоре закроются. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 5040 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 035 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5040. Скончались три человека с коронавирусом. Читать далее...

Суле: нагрузка на медицинскую систему растет