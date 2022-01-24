Картина дня: войска НАТО в Восточной Европе, угроза живым организмам Балтийского моря и новый антирекорд
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 января.
Союзники НАТО привели свои войска в боевую готовность и отправили свои корабли и истребители на усиление Восточной Европы, сообщил сегодня альянс. Читать далее...
НАТО присваивает России агрессивные замыслы, чтобы оправдать собственную военную деятельность в восточном крыле, заявил сегодня заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. Несмотря на массовое скопление российских войск вокруг Украины, он отрицает наличие планов по вторжению в страну. Читать далее...
Несмотря на то, что эстонцы, похоже, и приветствуют рост зарплат, превысивший его рост цен не оказал на продовольственную корзину того влияния, на которое возлагались надежды. Критики утверждают, что негативное влияние реформы подоходного налога, которая произошла в 2017 году, сейчас, в чрезвычайной экономической обстановке, оказалось сильнее, чем когда-либо ранее. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) призвала в интервью Financial Times увеличить военное присутствие США в странах Балтии. Читать далее...
В ходе международного проекта CWPharma 2 «Водоемы без лекарств» ученые из стран балтийского региона изучали активные вещества, которые больше всего загрязняют Балтийское море. В результате исследования в нем были обнаружены концентрации остатков более 70 лекарственных средств, влияние которых на экосистему моря непредсказуемо. Читать далее...
Разработчик из Беларуси создал для таллиннцев удобное приложение, в котором можно посмотреть расписание нужного транспорта, еще только подходя к остановке. Читать далее...
До Олимпиады считанные дни. Уже определен состав олимпийской сборной от Эстонии, в число спортсменов вошел и фигурист-одиночник Александр Селевко. Впереди самые ответственные испытания, сейчас идут ежедневные многочасовые тренировки и подготовка. Ирина Кононова, тренер Александра, директор Таллиннской школы фигурного катания, президент клуба Kristalluisk рассказала накануне соревнований о своей работе, тренировках спортсмена и травме, которая чуть не оставила фигуриста без Олимпиады. Читать далее...
За несколько дней до Нового года в Ярвамаа в районе Вяэтса Элери Лопп-Валдма, искавшая волчьи следы, обнаружила в лесу на месте выгона трупы коров и другого домашнего скота. Читать далее...
Признанный виновным в совершении преступления житель Кохтла-Ярве, заключивший с прокуратурой сделку, что получит за управление автомобилем без прав штраф и продолжит выполнять общественные работы за предыдущее наказание, был отправлен в тюрьму, поскольку суд по-своему понял суть договора. Читать далее...
Финансовая комиссия Рийгикогу на своем сегодняшнем заседании поддержала поправку к Закону о налогообложении, которая предусматривает во время строительных работ предоставление данных о работниках. Читать далее...
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил на прошлой неделе, что королевство больше не видит смысла в коронавирусных ограничениях и что введенные в отношении всевозможных заведений ограничения будут отменены. Владельцы тартуских ресторанов, кафе и баров согласны с тем, что ограничения и непомерные счета увеличивают неравенство и бедность, и если будет продолжаться в том же духе, многие заведения вскоре закроются. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 12 035 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 5040. Скончались три человека с коронавирусом. Читать далее...
Нагрузка на медицинскую систему растет - COVID-19 заболевает все больше детей, больницы переполнены пациентами с другими заболеваниями. Читать далее...