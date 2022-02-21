Картина дня: Путин признал ДНР и ЛНР, список представленных к госнаградам и авиабомба в Какумяэ
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 февраля.
Непризнанные ДНР и ЛНР попросили Российскую Федерацию признать их в качестве независимых государств. Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ, после чего состоялись его переговоры с лидерами ряда стран и было анонсировано телеобращение президента. В ходе своего часового выступления Путин объявил о признании независимости ДНР и ЛНР от Украины. Rus.Postimees следит за развитием ситуации. Читать далее...
Президент ЭР Алар Карис сделал заявление в связи с решением России признать независимость ДНР и ЛНР. Читать далее...
Президент Эстонии Алар Карис опубликовал список из 148 человек, представленных в 2022 году к государственным наградам, которые традиционно вручаются накануне отмечающейся 24 февраля годовщины создания Эстонской Республики. Читать далее...
Вчера в Центр тревоги поступило сообщение об обнаруженном на скалистом берегу в Какумяэ взрывном устройстве, которое оказалось авиационной бомбой времен Второй мировой войны. Сегодня, 21 февраля с 12:00 до 17:00 группа саперов занимается удалением и ликвидацией взрывного устройства, в связи с чем проводится эвакуация нескольких домовладений. Читать далее…
Обнаруженное на скалистом берегу в Какумяэ взрывное устройство было успешно обезврежено сегодня в 16.31. Во время работ по разминированию движение транспорта в этом районе было приостановлено, а в радиусе 250 метров было запрещено находиться. Читать далее...
В соцсетях продолжают публиковаться истории, в которых мужчинам и женщинам якобы отказывают в донорстве семени и яйцеклеток из-за вакцинации от коронавируса. В эстонском Facebook недавно развернулась целая дискуссия о донорстве генетического материала — а именно, мужского семени. Несколько человек уверяли, что их знакомые мужчины, годами являвшиеся донорами, внезапно перестали подходить местным клиникам вспомогательной репродукции, поскольку вакцинировались от Covid-19. Читать далее…
Комментируя украинский кризис, евродепутат Марина Кальюранд отмечает, что мир и безопасность в Европе зависят сейчас от президента России Владимира Путина. Читать далее…
Несмотря на то, что Россия объявила о начале отвода войск от границ с Украиной, а 16 февраля — о завершении учений в Крыму, ситуация по-прежнему остается напряженной. Запад продолжает сохранять бдительность и подчеркивает, что пока не видит признаков сокращения численности российских войск. Rus.Postimees следит за развитием ситуации. Читать далее…
После новостей на прошлой неделе о том, что Эстония намерена как можно скорее покинуть свою крупнейшую военную миссию в Мали стоит еще некоторое время последить за этой страной. Еще несколько месяцев трехзначное число эстонцев будет служить в стране, где, по текущим приметам, ситуация может стать очень нестабильной. Читать далее…
В последние месяцы сотрудникам Сельскохозяйственного и продовольственного департамента приходилось изымать животных у их заводчиков чаще, чем когда-либо раньше. Читать далее…
Хотя в прошлом году владельцы карты Maxima Aitäh накопили почти 4,3 миллиона евро бонусных денег со своих покупок, 1,6 миллиона из них до сих пор не использованы. Их можно реализовать до 31 марта. Читать далее…
Осенью Театр Наций привозил на «Золотую Маску» в Таллинне» поставленную Виктором Рыжаковым пьесу Ивана Вырыпаева «Иранская конференция». Недавно эту же пьесу поставил в театре, который так и называется: ТНЕАТRUM, его создатель и художественный руководитель Лембит Петерсон. Читать далее…
«Привет, красавица! Как насчет нового знакомства? Я — честный и заботливый мужчина», - так в конце лета прошлого года написал один житель Ярвамаа в социальной сети понравившейся ему девушке. Девушка была несовершеннолетней, но писавший сообщение об этом не знал. Читать далее…
В социальных сетях распространяется информация о том, что 22 февраля 2022 года внеземной объект размером с футбольное поле столкнется с планетой Земля. Точнее, это должно произойти в центральной части Канады, а время прогнозируется на 23.00–23.30. Так завтрашняя дата породила споры о том, что в этот день может наступить конец света. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5483 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2981. Читать далее…
На этой неделе Tallink Grupp начинает масштабную всеэстонскую кампанию по набору персонала, чтобы в преддверии предстоящего весенне-летнего туристического сезона заполнить почти 500 вакансий на судах концерна, ходящих под эстонским флагом, а также в отелях и ресторанах, принадлежащих компании. Tallink приглашает на работу представителей разных профессий как в технический состав: от судовых электромехаников до матросов, так и на должности, связанные с обслуживанием клиентов, например, стюардесс и барменов. Читать далее…
На конец февраля - начало марта запланировано интенсивное передвижение военной техники по дорогам страны в связи с участием Литвы в международных военных учениях, а также прибытием подкрепления батальона сил передового базирования НАТО, об этом в понедельник предупредило Министерство обороны Литвы. Читать далее...
Бизнес и экономика – в ожидании худшего? Как восстанавливаться предприятиям после пандемии на фоне тревожных новостей и заявлений политиков? «Мы должны быть готовы к длительному и изматывающему кризису», – предупредила премьер-министр Кая Каллас. Читать далее...
По словам евродепутата Яны Тоом, если война на территории Украины все-таки начнется и в итоге перерастет в глобальную, то Эстония станет частью театра военных действий, потому что мы — не нейтральная страна. Читать далее...
Весной 2020 года на мою полосу выехала встречная машина и произошло лобовое столкновение на шоссейной скорости. Я счастлива, что все еще жива, и что у меня все сложилось так хорошо. Но каждый раз, встречая в больнице какую-то другую жертву дорожно-транспортного происшествия, я особенно ощущаю себя рожденной в рубашке. Читать далее...
Тармо Мийлитс, который в конце января стал новым канцлером МВД, отвечал за организацию правопорядка во время Бронзовой ночи. За 15 лет мощности полиции пережили значительное развитие, хотя демонстрации по определенным поводам в ряде различных мест продолжают становиться все более агрессивными. По поводу возможного притока беженцев с Украины Мийлитс считает, что для Эстонии предпочтительно, чтобы к нам приезжали люди, у которых здесь есть близкие родственники. Читать далее...
Пользователи групп в Facebook уже несколько дней делятся советами для тех, кто в прошлом году забрал свои пенсионные накопления. Если им следовать, уверяют пользователи, можно получить больший возврат переплаченного подоходного налога. Действительно ли это так? Читать далее...
Глава фонда «В защиту семьи и традиций» (SAPTK) Варро Вооглайд угрожает премьер-министру Кае Каллас судом, поскольку считает ее слова в свой адрес клеветой. Читать далее...
В минувшие выходные в Маарду преступник убил мужчину средних лет, полиция задержала подозреваемого, а суд взял его на время следствия под стражу. Читать далее...
Премьер-министр Кая Каллас прокомментировала возможное признание Донецкой и Луганской народных республик Россией. Читать далее...
В понедельник вечером Владимир Путин провел заседание Совета Безопасности РФ, посвященное Украине. На сайте kremlin.ru опубликована стенограмма этого заседания. Читать далее...