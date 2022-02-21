Картина дня: Путин признал ДНР и ЛНР, список представленных к госнаградам и авиабомба в Какумяэ

Известная заводчица морила голодом своих собак

В последние месяцы сотрудникам Сельскохозяйственного и продовольственного департамента приходилось изымать животных у их заводчиков чаще, чем когда-либо раньше. Читать далее…

Maxima обратилась к клиентам: осталось полтора месяца, чтобы использовать бонусные деньги

Хотя в прошлом году владельцы карты Maxima Aitäh накопили почти 4,3 миллиона евро бонусных денег со своих покупок, 1,6 миллиона из них до сих пор не использованы. Их можно реализовать до 31 марта. Читать далее…

«Иранская конференция» на сцене ТНЕАТRUMa: не забалтывая ценности

Осенью Театр Наций привозил на «Золотую Маску» в Таллинне» поставленную Виктором Рыжаковым пьесу Ивана Вырыпаева «Иранская конференция». Недавно эту же пьесу поставил в театре, который так и называется: ТНЕАТRUM, его создатель и художественный руководитель Лембит Петерсон. Читать далее…

Попытка сблизиться с несовершеннолетней привела к вымогательству

«Привет, красавица! Как насчет нового знакомства? Я — честный и заботливый мужчина», - так в конце лета прошлого года написал один житель Ярвамаа в социальной сети понравившейся ему девушке. Девушка была несовершеннолетней, но писавший сообщение об этом не знал. Читать далее…

Магия двоек: 22.02.2022. Неужели завтра опять конец света?!

В социальных сетях распространяется информация о том, что 22 февраля 2022 года внеземной объект размером с футбольное поле столкнется с планетой Земля. Точнее, это должно произойти в центральной части Канады, а время прогнозируется на 23.00–23.30. Так завтрашняя дата породила споры о том, что в этот день может наступить конец света. Читать далее…

В больницах Эстонии находится 620 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5483 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2981. Читать далее…

Tallink набирает новых сотрудников: почти 500 вакансий в Эстонии

На этой неделе Tallink Grupp начинает масштабную всеэстонскую кампанию по набору персонала, чтобы в преддверии предстоящего весенне-летнего туристического сезона заполнить почти 500 вакансий на судах концерна, ходящих под эстонским флагом, а также в отелях и ресторанах, принадлежащих компании. Tallink приглашает на работу представителей разных профессий как в технический состав: от судовых электромехаников до матросов, так и на должности, связанные с обслуживанием клиентов, например, стюардесс и барменов. Читать далее…

Внимание: техника союзников больше двух недель будет интенсивно двигаться через Балтийские страны

На конец февраля - начало марта запланировано интенсивное передвижение военной техники по дорогам страны в связи с участием Литвы в международных военных учениях, а также прибытием подкрепления батальона сил передового базирования НАТО, об этом в понедельник предупредило Министерство обороны Литвы. Читать далее...

Энн Вескимяги: сокращение двухсот человек в концерне ABB – это только цветочки