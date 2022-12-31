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Сливки уходящего года: вспомните самые забавные заголовки русскоязычного Postimees

rus.postimees.ee
Сливки уходящего года: вспомните самые забавные заголовки русскоязычного Postimees
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Фото: Postimees

В уходящем году, благодаря отменному чувству юмора журналистов порталов Rus.Postimees и Limon вышло огромное количество забавных заголовков, которые сделали жизнь жителей Эстонии немного ярче. Давайте вспомним их. 

ВИДЕО 〉 Приехавший в Таллинн на Новый год турист: есть план, возможно, напиться

Фото: Mihkel Maripuu

ВИДЕО И ФОТО 〉 Водитель сидел в магазине, а машина сама ехала по улице

Фото: Urmas Luik

Житель Эстонии, обещавший машину тому, кто оплатит его счет за электричество, сдержал слово

Фото: Erakogu

​​​​В Ивангороде обнаружили гараж, набитый эстонским сыром

Фото: Kristjan Teedema

Граждане, признавайтесь, кто съел миллион булочек!

Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

ФОТО 〉 Невозможное возможно: в эстонском лесу был замечен енот

Фото: Erakogu

 

Бродившего по Тартумаа енота нашли на одном из хуторов: он жив и здоров

Фото: Erakogu foto

Планируемая ферма по производству личинок спасет Эстонию от голода

Фото: Sille Annuk

ФОТО 〉 Уставшая ждать прихода весны Кая Каллас взяла дело в свои руки

Фото: Mihkel Maripuu

В унитазе таллиннского бара пользователь обнаружил лицо Путина

Иллюстративное фото. Унитаз.
Иллюстративное фото. Унитаз. Фото: Shutterstock

ФОТО 〉 Эстонскую королеву уколов красоты застали в объятьях мохнатого гиганта

Фото: Kuvatõmmis saatest

Нарочно не придумаешь: изготовление скульптуры Пятса откладывается, так как каменотес отбывает наказание

Проект скульптуры.
Проект скульптуры. Фото: Tallinna Linnavalitsusts

​​​​Новый финский руководитель эстонского пивзавода ничего не знает о пиве

Фото: Veiki Ojaperv

Яна Тоом прогнозирует: на днях Кылварт снова будет объявлен прокремлевским азиатом

Яна Тоом, депутат Европейского парламента, Центристская партия
Яна Тоом, депутат Европейского парламента, Центристская партия Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

ГАЛЕРЕЯ 〉 Демонстрация на Тоомпеа: обстановка накалилась, полицейских забросали снежками

Фото: Andres Haabu

​​​​В Пирита агрессивная кошка терроризирует собак: местные жители не могут найти на нее управу​

Фото: Pirita linnaosavalitsus

 

 

ВИДЕО 〉 Это пример для подражания? Министр здравоохранения и труда балуется снюсом на заседании Рийгикогу

Фото: Kuvatõmmis TikTokist

ВИДЕО 〉 Министр здоровья Петерсон опять потянулся к снюсу, но в последний момент опомнился

Фото: Kermo Benrot

Ирония судьбы по-эстонски? Женщина обнаружила в своем доме постороннего спящего мужчину

Фото: Madis Veltman

ВИДЕО 〉 Журналисты выяснили, как жители Таллинна ходят в туалет

Фото: Shutterstock

 

В Пярну кипят страсти

Фото: Elmo Riig

Таллиннская биржа утром сотрясалась от страха​

Фото: Peeter Langovits / Postimees

Не понос, так золотуха: у Таллинна постоянно находятся причины, препятствующие переходу на эстонский язык обучения

Фото: Mihkel Maripuu

 

Эстонская сеть АЗС запутывает веганов семантическими задачами: потребители в замешательстве

Фото: SWNS/SWNS

ПЕРСОНА НЕДЕЛИ 〉 Балетмейстер Марина Кеслер может протолкнуть в дверь два рояля​

Фото: Madis Veltman

ВИДЕО 〉 Такое не каждый день увидишь: в Таллинне лось гулял по крышам

Фото: Video kuvatõmmis

Би-би-си: эстонские роботы разговаривают с людьми

Фото: Mailis Ollino/Pärnu Postimees

ВИДЕО 〉 Таллинн, держись! В аэропорт имени Леннарта Мери приземлился Алексей Панин и поднял эстонский флаг

Алексей Панин
Алексей Панин Фото: Shemetov Maxim

Катастрофа! Ни один мужчина не хочет жить с сексуальной эстонской светской львицей

Фото: Urmas Luik

Волшебную палочку, оплатить штраф, и чтобы Путин сдох! О чем мечтают таллиннцы и гости столицы на Новый год

Пожелание российскому президенту спрятано от непогоды под целлофановую пленку.
Пожелание российскому президенту спрятано от непогоды под целлофановую пленку. Фото: Konstantin Sednev

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