В уходящем году, благодаря отменному чувству юмора журналистов порталов Rus.Postimees и Limon вышло огромное количество забавных заголовков, которые сделали жизнь жителей Эстонии немного ярче. Давайте вспомним их.
Сливки уходящего года: вспомните самые забавные заголовки русскоязычного Postimees
Сливки уходящего года: вспомните самые забавные заголовки русскоязычного Postimees
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