НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Приглашение Украины к переговорам о вступлении в ЕС, эстонский пакет помощи Украине, условия EKRE для отказа от обструкции

В среду фракция EKRE в Рийгикогу сообщила коалиционным партиям, что готова частично отказаться от тактики обструкционизма, если коалиция проявит готовность искать компромисс по политическим вопросам.

Главным условием был назван отказ коалиции от двух законопроектов, первый из которых переводит десять миллионов евро эстонских налогоплательщиков в венчурный фонд, созданный для нужд Украины, второй - увеличивает участие Эстонии в Банке развития Совета Европы почти на десять миллионов евро, причем, как ранее заявлял Мартин Хельме, Эстония тем самым вкладывалась бы в дополнительное кредитование Украины из Банка развития.

Определена дата забастовки учителей

Во вторник, 12 декабря, Совет уполномоченных Эстонского союза работников образования (EHL) сообщил, что принято решение начать 22 января бессрочную забастовку по причине нарушенных правительством обещаний и его близорукого подхода к урегулированию вопросов зарплат.

Было подчеркнуто, что учителям до и непосредственно после выборов давали конкретные обещания роста зарплат, а текущая неопределенная ситуация не сказывается положительным образом на мотивации или удовлетворенности работой и не внушает уверенности в дальнейшем.

Встреча президентов стран Балтии

11 декабря, в понедельник, президенты Эстонии, Латвии и Литвы встретились в Таллинне, чтобы обсудить вопросы безопасности. Среди тем, которой главы государств коснулись в общении с прессой, был и допуск российских спортсменов в нейтральном статусе к Олимпиаде в Париже.

Президенты стран Балтии. 11 декабря 2023 года, Таллинн. Фото: Mihkel Maripuu

В частности, Алар Карис заявил, что он считает решение МОК неприемлемым «и как гражданин, и как человек, любящий спорт». Гитанас Науседа сказал, что президенты стран Балтии надеются, что это решение будет отменено. Эдгар Ринкевич согласился со своими коллегами и намекнул, что Латвии следует подумать о бойкоте Олимпиады. По его словам, если ничего не изменится, ему сложно будет представить латвийских спортсменов, выступающими на Олимпиаде.