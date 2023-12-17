Главным событиями уходящей недели стало объявление о приглашении к переговорам о вступлении в ЕС Украины и Молдовы, сделанное на саммите Евросоюза, где Эстонию представляла Кая Каллас, решение правительства поддержать предложение министра обороны Ханно Певкура о новом пакете военной помощи Украине, а также заявление EKRE о готовности смягчить обструкцию в парламенте на определенных условиях.
НЕДЕЛЯ В ФОКУСЕ ⟩ Приглашение Украины к переговорам о вступлении в ЕС, эстонский пакет помощи Украине, условия EKRE для отказа от обструкции
«Зеленый свет» Украине и Молдове
Главы государств Европейского союза договорились в четверг в Брюсселе начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель объявил, что Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы, предоставить Грузии статус кандидата и при первой возможности начать переговоры с Боснией и Герцеговиной.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, находившаяся в четверг в Брюсселе, напомнила, что Эстония является убежденным сторонником присоединения к Евросоюзу Украины и Молдовы. По ее словам, она рада констатировать, что единство ЕС сохраняется, и что страны-участники могут смотреть в глаза странам-кандидатам, потому что с последними считаются.
Новый пакет эстонской военной помощи Украине
Тоже в четверг правительство Эстонии поддержало предложение министра обороны Ханно Певкура о предоставлении долгосрочной военной помощи Украине и отправке противотанковых ракетных комплексов Javelin, спутников и другого необходимого оборудования для противодействия российской агрессии.
Как сказал журналистам сам Певкур, сам пакет помощи включает в себя, помимо большого количества противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различные наземные и водные транспортные средства, а также ядерное оборудование. Точное количество не разглашается по соображениям безопасности. Стоимость пакета составляет около 80 миллионов евро.
В тот же день Кая Каллас подтвердила решение правительства ежегодно передавать Украине 0,25% от ВВП Эстонии.
Заявление EKRE об условиях смягчения обструкции
В среду фракция EKRE в Рийгикогу сообщила коалиционным партиям, что готова частично отказаться от тактики обструкционизма, если коалиция проявит готовность искать компромисс по политическим вопросам.
Главным условием был назван отказ коалиции от двух законопроектов, первый из которых переводит десять миллионов евро эстонских налогоплательщиков в венчурный фонд, созданный для нужд Украины, второй - увеличивает участие Эстонии в Банке развития Совета Европы почти на десять миллионов евро, причем, как ранее заявлял Мартин Хельме, Эстония тем самым вкладывалась бы в дополнительное кредитование Украины из Банка развития.
Определена дата забастовки учителей
Во вторник, 12 декабря, Совет уполномоченных Эстонского союза работников образования (EHL) сообщил, что принято решение начать 22 января бессрочную забастовку по причине нарушенных правительством обещаний и его близорукого подхода к урегулированию вопросов зарплат.
Было подчеркнуто, что учителям до и непосредственно после выборов давали конкретные обещания роста зарплат, а текущая неопределенная ситуация не сказывается положительным образом на мотивации или удовлетворенности работой и не внушает уверенности в дальнейшем.
Встреча президентов стран Балтии
11 декабря, в понедельник, президенты Эстонии, Латвии и Литвы встретились в Таллинне, чтобы обсудить вопросы безопасности. Среди тем, которой главы государств коснулись в общении с прессой, был и допуск российских спортсменов в нейтральном статусе к Олимпиаде в Париже.
В частности, Алар Карис заявил, что он считает решение МОК неприемлемым «и как гражданин, и как человек, любящий спорт». Гитанас Науседа сказал, что президенты стран Балтии надеются, что это решение будет отменено. Эдгар Ринкевич согласился со своими коллегами и намекнул, что Латвии следует подумать о бойкоте Олимпиады. По его словам, если ничего не изменится, ему сложно будет представить латвийских спортсменов, выступающими на Олимпиаде.