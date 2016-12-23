Картина дня: падение самолета Минобороны РФ, многочисленные аварии, Кальюлайд никого не помиловала

Российский военный самолет с музыкантами и журналистами на борту потерпел крушение в Черном море

На борту воздушного судна находилось 93 человека, это музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ, а также известный врач и общественный деятель Елизавета Глинка. В России 26 декабря объявлен национальный траур. Читать далее...

В Ида-Вирумаа 18-летняя девушка попала под машину

Вчера в поселке Ийзаку, Ида-Вирумаа, автомобиль Audi сбил 18-летнюю девушку. Читать далее...

Приговор зарезавшему человека в ночном клубе мужчине не удовлетворил ни прокурора, ни подсудимого

Месяц назад Фредди Лепяннену был вынесен приговор, однако апелляции подали как сторона обвинения, так и защита. Читать далее...

В субботу произошел один серьезный пожар

В субботу вспыхнул один серьезный пожар, но люди в нем не пострадали. Читать далее...

Осторожно, черный лед: за пару часов в Вирумаа случилось множество аварий

Из-за последовавших за плюсовой погодой в субботу ночных заморозков дороги в Вирумаа покрыты черным льдом, а водителям следует быть особенно осторожными. Читать далее...

Пьяный водитель выехал на встречную полосу и совершил аварию: пострадала женщина

В субботу, 24 декабря, в волости Ныо Тартуского уезда пьяный водитель спровоцировал аварию, в результате которой пострадала женщина. Читать далее...

Мужчина вымогал у женщин деньги, угрожая им распространением их эротических снимков

На прошлой неделе в силу вступил приговор, вынесенный Пярнуским уездным судом в отношении 37-летнего Маргуса, который вымогал у шести женщин деньги, обещая в противном случае распространить их эротические фото и видео. Читать далее...

Сегодня первый день Рождества: Папа римский Франциск отслужил рождественскую мессу в Ватикане

Папа римский Франциск отслужил Рождественскую мессу в Ватикане. Как передает BBC, церковная служба прошла под усиленной охраной. Читать далее...

Президент Кальюлайд никого не помиловала

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд перед праздниками ознакомилась с 33 просьбами о помиловании и решила не удовлетворять ни одну из них. Читать далее...

Почему школьники не моются после уроков физкультуры?

Согласно результатам опроса, который провел Департамент здоровья, половина учеников не моется после уроков физкультуры. Читать далее...