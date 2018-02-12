Картина дня: подробности крушения Ан-148, поджидающие в России опасности и происшествие в Таллиннском порту

Фото: машина врезалась в каменную ограду, водитель умер в больнице

В волости Кохила автомобиль вылетел с дороги и врезался в каменную ограду. Водитель был доставлен с тяжелыми травмами в больницу, где скончался вчера вечером. Читать далее...

В Эстонии цены на продукты совершили рекордный скачок

Составляемая экспертами Института конъюнктуры Эстонии (EKI) потребительская корзина подорожала на 6,8 процента до 74,40 евро, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Читать далее...

Банду наркоторговцев из Нарвы отправили за решетку

Вируский уездный суд 8 февраля признал шестерых мужчин виновными в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве. Читать далее...

Помогите, нас штрафуют за парковку у собственного дома!

Жители дома на Нарвском шоссе, 174С в Таллинне много лет ведут борьбу за право парковать свои машины у собственного дома, да и вообще пользоваться хоть какими-то клочками земли, чтобы, например, установить мусорный контейнер. Читать далее...

Аэропорт Лондона закрыли из-за найденной в Темзе бомбы

Аэропорт британской столицы Лондон-Сити был временно закрыт в связи с обнаружением в реке Темзе неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в воздушной гавани. Читайте далее...

Момент крушения Ан-148 попал на камеру видеонаблюдения: эксперты описали вероятные причины трагедии

Среди наиболее вероятных причин крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье специалисты сейчас называют возгорание в двигателе, неисправность датчика скорости, возможное обледенение, а также ошибку в пилотировании. Версия теракта пока среди основных не фигурирует, хотя и не отбрасывается окончательно. Читайте далее...

СМИ сообщают об известных людях, разбившихся на Ан-148

Сегодня утром был опубликован уточненный список 65 пассажиров с разбившегося накануне в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148. Среди них оказались и некоторые публичные люди. Читайте далее...

СКР: разбившийся под Москвой самолет Ан-148 взорвался уже после падения

Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", разбившийся накануне в Подмосковье, взорвался при падении на землю, а не в полете, заявила официальный представитель Следственного комитета. Читайте далее...

Вторая медаль России - серебро в командном фигурном катании

Завершились соревнования в командном фигурном катании. Сборная ОАР заняла вслед за канадцами второе место. Читайте далее...

Российский биатлон в гневе: "Тренеров сборной гнать в шею!"

егенда мирового биатлона, бывший главный тренер сборной России и президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в сверхкритическом тоне высказался о работе тренерского штаба биатлонной сборной как в сезоне, так и на Олимпиаде. Читайте далее...

Галерея: yроженка Таллинна Наталья Забияко стала серебряной призеркой Олимпиады