Картина дня: подробности крушения Ан-148, поджидающие в России опасности и происшествие в Таллиннском порту

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Фото: машина врезалась в каменную ограду, водитель умер в больнице
В волости Кохила автомобиль вылетел с дороги и врезался в каменную ограду. Водитель был доставлен с тяжелыми травмами в больницу, где скончался вчера вечером. Читать далее...
В Эстонии цены на продукты совершили рекордный скачок
Составляемая экспертами Института конъюнктуры Эстонии (EKI) потребительская корзина подорожала на 6,8 процента до 74,40 евро, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений. Читать далее...
Банду наркоторговцев из Нарвы отправили за решетку
Вируский уездный суд 8 февраля признал шестерых мужчин виновными в незаконном обороте наркотических и психотропных веществ в большом количестве. Читать далее...
Помогите, нас штрафуют за парковку у собственного дома!
Жители дома на Нарвском шоссе, 174С в Таллинне много лет ведут борьбу за право парковать свои машины у собственного дома, да и вообще пользоваться хоть какими-то клочками земли, чтобы, например, установить мусорный контейнер. Читать далее...
Аэропорт Лондона закрыли из-за найденной в Темзе бомбы
Аэропорт британской столицы Лондон-Сити был временно закрыт в связи с обнаружением в реке Темзе неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны, сообщили в воздушной гавани. Читайте далее...
Момент крушения Ан-148 попал на камеру видеонаблюдения: эксперты описали вероятные причины трагедии
Среди наиболее вероятных причин крушения Ан-148 "Саратовских авиалиний" в Подмосковье специалисты сейчас называют возгорание в двигателе, неисправность датчика скорости, возможное обледенение, а также ошибку в пилотировании. Версия теракта пока среди основных не фигурирует, хотя и не отбрасывается окончательно. Читайте далее...
СМИ сообщают об известных людях, разбившихся на Ан-148
Сегодня утром был опубликован уточненный список 65 пассажиров с разбившегося накануне в Раменском районе Подмосковья самолета Ан-148. Среди них оказались и некоторые публичные люди. Читайте далее...
СКР: разбившийся под Москвой самолет Ан-148 взорвался уже после падения
Самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", разбившийся накануне в Подмосковье, взорвался при падении на землю, а не в полете, заявила официальный представитель Следственного комитета. Читайте далее...
Вторая медаль России - серебро в командном фигурном катании
Завершились соревнования в командном фигурном катании. Сборная ОАР заняла вслед за канадцами второе место. Читайте далее...
Российский биатлон в гневе: "Тренеров сборной гнать в шею!"
егенда мирового биатлона, бывший главный тренер сборной России и президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов в сверхкритическом тоне высказался о работе тренерского штаба биатлонной сборной как в сезоне, так и на Олимпиаде. Читайте далее...
Галерея: yроженка Таллинна Наталья Забияко стала серебряной призеркой Олимпиады
В командных соревнованиях фигуристов сборная Олимпийских атлетов России заняла второе место. Весомый вклад в завоевание награды внесла и пара Наталья Забияко - Александр Энберт, которые в произвольной программе заняли третье место, проиграв всего пять баллов итальянской паре Валентина Маркеи – Ондрей Хотарек. Читайте далее...
Открытая при финансовой помощи EAS автозаправка проработала менее года
Начавшая свою деятельность в мае прошлого года на острове Пийрисаар автозаправка уже пару недель как закрыта. И пока неизвестно, когда она возобновит свою деятельность. Читайте далее...
К обмену Суси привела борьба эстонской и российской спецслужб
Десять дней назад российский корреспондент Postimees Яанус Пийрсалу отправил в Таллинн долгожданное сообщение: «У меня такое ощущение, что вскоре будет обмен». Читайте далее...
Эстонским гражданам стоит быть осторожными в России
Основной вывод, который можно сделать из субботнего обмена бизнесмена Райво Суси, задержанного в России ровно два года назад и освобожденного из тюрьмы, состоит в том, что всем эстонским гражданам в России стоит быть осторожными – прежде всего, тем, которые бывают там постоянно. Читайте далее...
Несчастный случай в Таллиннском порту: молодой человек спрыгнул с парома Tallink
В ночь на воскресенье в Таллиннском порту произошел несчастный случай: финский молодой человек спрыгнул с борта пассажирского судна Tallink Silja на причал. Читайте далее...
Саакашвили задержали в киевском ресторане и депортировали в Польшу
Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в одном из киевских ресторанов. Читать далее...
Туристический самолет разбился в Бельгии
Небольшой туристический самолет разбился днем в понедельник во фламандской провинции Лимбург близ города Хасселт. Читать далее...