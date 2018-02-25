Картина дня: церемония закрытия Олимпиады, новая система штрафов и гибель украинского рабочего

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями воскресенья.
Яна Тоом о президентской речи: хвалить не могу
«Сто лет назад независимость обрело много стран, но не все ее сохранили и не все сегодня празднуют, то есть повод, в принципе, очень весомый», - сказала на президентском приеме в Эстонском национальном музее порталу Rus.Postimees депутат Европарламента Яна Тоом. Читайте далее...
Андрус Ансип: с Эстонией произошло настоящее чудо, и теперь мы в клубе самых развитых!
«Я, конечно, горжусь, что Эстония развивается так быстро и в нужном направлении. То, что случилось с Эстонией, по-моему, было настоящим чудом», - сказал в интервью порталу Rus.Postimees вице-президент Европейской комиссии и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип. Читайте далее...
Дарья Саар: нам нужно бороться за свои права, деление на «мы» и «они» вредит Эстонии
«Сегодня я проснулась с мыслью, что Эстония – это наша страна, кто бы что ни говорил, кто бы как не считал. Мы ее хозяева, у нас есть право и обязанность заботиться о ней, потому что иначе нельзя требовать какой-то отдачи, когда сам не внес свой вклад», - сказала на президентском приеме порталу Rus.Postimees главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар. Читайте далее...
Антс Лаанеотс: обороной я доволен, наши союзники – гарантия того, что войны не будет
«Сегодня меня посетили довольно приятные мысли, что все-таки наше государство существует сто лет. Оно даже не исчезло в те времена, когда мы были в составе Советского Союза, когда здесь шла русификация, - заявил в интервью Rus.Postimees генерал в отставке Антс Лаанеотс. - Сегодня мы не самым худшим способом достигли того, что у нас есть. Думаю, что из постсоветских республик Эстония является одной из ведущих». Читайте далее...
МОК запретил российским спортсменам пройти под своим флагом на закрытии Игр
Международный олимпийский комитет принял решение запретить олимпийским атлетам из России пройти на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане под российским флагом. Как информирует Inside The Games, такое решение было принято после многочасовых переговоров и обсуждений. Читайте далее...
Финал хоккея на Rus.Postimees: россияне отбили золото у немцев!
Драматичный по накалу олимпийский финал выдали команды России и Германии, только в овертайме россияне смогли выгрызть победу у неуступчивых немцев - 4:3. Читайте далее...
Штраф в 2000 евро: как изменение закона в Эстонии повлияет на водителей-нарушителей?
Правительство одобрило законопроект, привязывающий штраф за серьезные нарушения ПДД к уровню доходов нарушителя. Как теперь поменяется размер штрафов в Эстонии? Читать далее...
Галерея: в Суур-Яани загорелся жилой дом
Сегодня утром, в 7.37, позвонили в Центр тревоги и сообщили о том, что в Суур-Яани на улице Ойа, в уезде Вильяндимаа, загорелся жилой дом. Читайте далее...
Военных шпионов из России подозревают во взломе компьютеров на Олимпиаде
Спецслужбы США подозревают военных шпионов из России во взломе компьютеров в преддверии открытия Олимпиады в Пхенчхане. Об этом со ссылкой на источники в американской разведке сообщает The Washington Post. По данным газеты, сделано это было в качестве мести за недопуск российской команды. Читайте далее...
Президент Керсти Кальюлайд отправится в поход
В воскресенье, 25 февраля, в Аэгвийду Ляэне-Вируского уезда стартует ставший уже традиционным продолжением празднования Дня независимости XV поход по Президентской тропе. В рамках семейного мероприятия по проложенной в лесу тропе длиной десять километров можно будет пройти прогулочным шагом, на лыжах, бегом или северной ходьбой с лыжными палками, сообщили организаторы. Читайте далее...
Приговоренный к 12 годам за убийство нарвской школьницы может выйти из тюрьмы
Выйти на свободу досрочно уже в следующем месяце теоретически может 20-летний Тоомас Семыкин, который в июле прошлого года был приговорен к 12 годам тюрьмы за убийство нарвской школьницы Дарьи. Читайте далее...
Журналист: уважаемые, почему вы решили устроить акцию протеста в такой знаменательный для Эстонии день?
"Уважаемые люди, решившие поехать 24 февраля в Латвию, у меня к вам вопрос. Неужели вы не понимаете, что столетие Эстонской республики важнее, чем акцизная политика государства?" - рассуждает репортер Postimees Карл-Эдуард Салумяэ. Читайте далее...
Негражданам могут начать выплачивать стипендии на изучение эстонского языка
Прожившие в Эстонии пять лет неграждане смогут ходатайствовать о предоставлении им возможности обучения эстонскому языку за счет государства — проект поправок такого содержания направил в минувший четверг на межведомственное согласование министр внутренних дел Андрес Анвельт. Читайте далее...
Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигаются аномальные морозы
Уже около недели среднесуточная температура воздуха на 5..9°С ниже нормы для данного периода. В ближайшие дни северо-восточные потоки принесут нам еще более морозный воздух из полярных районов Западной Сибири. Читайте далее...
Фото: смотрите, какие чудесные малыши появились на свет в юбилей Эстонии
Эстонский союз мастериц лоскутного шитья преподнес каждому рожденному 24 февраля ребенку в подарок лоскутное одеяло, но без подарков не остались и родители. Читать далее...
Фото и видео: тысячи москвичей вышли на марш памяти Бориса Немцова
На Страстном бульваре в центре Москвы стартовал марш памяти оппозиционного политика Бориса Немцова, который был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Перед началом акции московские правоохранители усилили меры безопасности, перекрыв автомобильное движение по маршруту шествия. На место сбора участников возле станции метро "Пушкинская" за час до начала мероприятия прибыли десятки сотрудников ОМОНа, Росгвардии и полиции. Читайте далее...
На эстонском предприятии погиб рабочий из Украины
Сегодня в 13.45 обнаружилось, что на металлургическом предприятии в Тюри произошел несчастный случай, в результате которого погиб человек. Читайте далее...
Галерея: эстонцы поехали на Ближний Восток продавать военную технику
Представители предприятий оборонной промышленности Эстонии участвуют в проходящей в Абу-Даби Mеждународной выставке и конференции беспилотников Unmanned Systems Exhibition and Conference (UMEX-2018). Читать далее...