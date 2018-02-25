Картина дня: церемония закрытия Олимпиады, новая система штрафов и гибель украинского рабочего

Яна Тоом о президентской речи: хвалить не могу

«Сто лет назад независимость обрело много стран, но не все ее сохранили и не все сегодня празднуют, то есть повод, в принципе, очень весомый», - сказала на президентском приеме в Эстонском национальном музее порталу Rus.Postimees депутат Европарламента Яна Тоом. Читайте далее...

Андрус Ансип: с Эстонией произошло настоящее чудо, и теперь мы в клубе самых развитых!

«Я, конечно, горжусь, что Эстония развивается так быстро и в нужном направлении. То, что случилось с Эстонией, по-моему, было настоящим чудом», - сказал в интервью порталу Rus.Postimees вице-президент Европейской комиссии и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип. Читайте далее...

Дарья Саар: нам нужно бороться за свои права, деление на «мы» и «они» вредит Эстонии

«Сегодня я проснулась с мыслью, что Эстония – это наша страна, кто бы что ни говорил, кто бы как не считал. Мы ее хозяева, у нас есть право и обязанность заботиться о ней, потому что иначе нельзя требовать какой-то отдачи, когда сам не внес свой вклад», - сказала на президентском приеме порталу Rus.Postimees главный редактор телеканала ETV+ Дарья Саар. Читайте далее...

Антс Лаанеотс: обороной я доволен, наши союзники – гарантия того, что войны не будет

«Сегодня меня посетили довольно приятные мысли, что все-таки наше государство существует сто лет. Оно даже не исчезло в те времена, когда мы были в составе Советского Союза, когда здесь шла русификация, - заявил в интервью Rus.Postimees генерал в отставке Антс Лаанеотс. - Сегодня мы не самым худшим способом достигли того, что у нас есть. Думаю, что из постсоветских республик Эстония является одной из ведущих». Читайте далее...

МОК запретил российским спортсменам пройти под своим флагом на закрытии Игр

Международный олимпийский комитет принял решение запретить олимпийским атлетам из России пройти на церемонии закрытия Олимпиады в Пхёнчхане под российским флагом. Как информирует Inside The Games, такое решение было принято после многочасовых переговоров и обсуждений. Читайте далее...

Финал хоккея на Rus.Postimees: россияне отбили золото у немцев!

Драматичный по накалу олимпийский финал выдали команды России и Германии, только в овертайме россияне смогли выгрызть победу у неуступчивых немцев - 4:3. Читайте далее...

Штраф в 2000 евро: как изменение закона в Эстонии повлияет на водителей-нарушителей?

Правительство одобрило законопроект, привязывающий штраф за серьезные нарушения ПДД к уровню доходов нарушителя. Как теперь поменяется размер штрафов в Эстонии? Читать далее...

Галерея: в Суур-Яани загорелся жилой дом

Сегодня утром, в 7.37, позвонили в Центр тревоги и сообщили о том, что в Суур-Яани на улице Ойа, в уезде Вильяндимаа, загорелся жилой дом. Читайте далее...