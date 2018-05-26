Картина дня: крупный пожар в Ласнамяэ, ошибка банкомата и страшная смерть собаки

Фото: крупный пожар в Ласнамяэ, людям рекомендовали не открывать окна

В столичном районе Ласнамяэ на улице Суур-Сыямяэ ночью горел мусор, в результате чего дым распространился на центр города. Читать далее...

Прогноз погоды на ближайшие дни: в Эстонию придет аномальная жара?

Синоптики предупреждают об аномальной жаре в Латвии: температура в начале будущей недели достигнет +27..+30 градусов, пожароопасность в лесах - оранжевого уровня. Чего ждать от погоды жителям Эстонии? Читать далее...

«Осталась только голова и одна лапа»: волки загрызли преданного друга детей

На этой неделе живущий в Пайде, в деревне Корба Ильмар Арро получил от Департамента окружающей среды подтверждение, что полторы недели назад любимого друга их семьи собаку Тоту загрызли волки и государство возместит нанесенный лесными животными ущерб. Читать далее...

Банкомат по ошибке выдал жительнице Эстонии слишком много денег

Гид-педагог Эстонского музея молочного хозяйства Тийна Липпант была сильно удивлена, когда в Имавере, снимая 250 евро в банкомате SEB, вдруг получила на руки 300 евро. Читать далее...

Фото: пожар на центральном полигоне Сил обороны распространился на 50 гектаров, были слышны взрывы

Вспыхнувший в пятницу пожар на центральном полигоне Сил обороны к утру субботы распространился на 50 гектаров. К тушению привлекли спасателей-добровольцев, спасательную команду Ляэне-Вирумаа и действующих военнослужащих Сил обороны с техникой. Читать далее...

Фото: хозяин вернулся за ожидавшим его более двух лет в центре Таллинна велосипедом

История прождавшего владельца более двух лет перед здание Таллиннской горуправы велосипеда пришла к завершению вечером 23 мая, сообщает МуПо. Читать далее...

Фото: ночью прошел масштабный полицейский рейд

Сегодня ночью можно было встретить гораздо больше стражей правопорядка, поскольку состоялся полицейский рейд, в рамках которого проверяли трезвость водителей. Читать далее...

Стрельба в американской школе: учитель остановил вооруженного школьника, получив три пули

Учитель естествознания в средней школе американского города Ноблсвилл (штат Индиана) Джейсон Симен в пятницу предотвратил очередную бойню, сумев обезвредить школьника, вооруженного двумя пистолетами. Читать далее...

Фото: в США застрелили существо неизвестного происхождения