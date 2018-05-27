Картина дня: смертельное ДТП, пожар в парке развлечений и инцидент в Пыхья-Таллинне

Фото: машина на большой скорости врезалась в стену здания, водитель погиб

Вчера вечером в Хальяла произошло трагическое ДТП, в результате которого погиб 23-летний мужчина. Читать далее...

Полиция перекрыла улицу в Пыхья-Таллинне: на месте работали саперы и спасатели

Сегодня после полудня в Центр тревоги поступило сообщение о подозрительной сумке на улице Туулемаа, 5. Читать далее...

Видео: в Таллинне водители-нарушители обрушились с угрозами на инспекторов МуПо

В центре Таллинна возле Казанской церкви призвавшие к порядку неправильно припарковавшихся водителей инспекторы МуПо стали участниками словесной перебранки. Читать далее...

Фото и видео: в крупнейшем парке развлечений Германии дотла сгорел аттракцион

В немецком парке развлечений Европа-парк в субботу, 26 мая, произошел крупный пожар. Очагом возгорания стал аттракцион Пираты Батавии, после чего огонь перекинулся на помещения. В этот момент в парке находилось около 25 тысяч посетителей. Читать далее...

Фото: житель Эстонии может быть оштрафован на 3000 евро за необычный подарок матери

В ночь на воскресенье неизвестный житель Пярну, видимо, решил показать своей маме, как сильно он ее любит. Теперь за свой оригинальный подарок ему грозит солидный штраф. Читать далее...

Составлен рейтинг систем здравоохранения всех стран мира: смотрите, на каком месте Эстония

Лучшая система здравоохранения в Исландии, сообщает престижный британский медицинский журнал Lancet. Издание оценило доступность и качество здравоохранения в 195 странах мира. Читать далее...

Российские военные погибли в результате нападения боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ в воскресенье, 27 мая, после распространения в СМИ информации о погибших в Сирии военных из Забайкалья, отчитались о гибели в этой ближневосточной республике четырех российских военнослужащих. Читать далее...

В ближайшие годы дизельные автомобили исчезнут окончательно

Уполномоченная Европейской Комиссии по внутреннему рынку, полька Эльжбета Бьенковски, высказала смелое мнение о том, что в ближайшие годы экологические электромобили заменят дизельные автомобили. Читать далее...

Фантастический финал: "Реал" победил "Ливерпуль"