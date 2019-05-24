Картина дня: взрыв во Франции, наказание за расистское нападение в Таллинне и охота за «синим топливом»

Дело принципа: новый министр от EKRE собирается говорить в Канаде только на эстонском языке

Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго собирается во время выполнения своих должностных обязанностей выбираться за рубеж как можно реже, но если ехать будет необходимо, она будет говорить только на эстонском языке. Читать далее...

Зверское нападение на таксиста: подозреваемых юношей отправили к психиатру

Двое из молодых людей, которые в Вильяндимаа избили таксиста, в тяжелом состоянии запихнули его в багажник и отправились на машине кататься по Раквере, сейчас находятся под наблюдением психиатров, поскольку суд назначил им экспертизу. Читать далее...

Репортаж Postimees: что происходит в Таллиннском аэропорту с самолетом, пока его не видят пассажиры

Авиаперелеты - удовольствие не из дешевых, но особенно дорого обходятся авиакомпаниям те минуты, когда воздушное судно стоит на земле. Как быстро можно подготовить самолет к старту, Postimees разузнал в Таллиннском аэропорту. Читать далее...

Экспресс-поезд позволит добраться из Таллинна до Петербурга за 4,5 часа

Eesti Raudtee и «Российская железная дорога» обсуждают планы по запуску скоростного поезда в Санкт-Петербург и открытию железнодорожного сообщения Тарту с Россией, и если сторонам удастся договориться, то до города на Неве из Таллинна можно будет доехать за четыре с половиной часа. Читать далее...

Городской позор: один храпит возле речки, другой чехвостит полицию, у третьего бутылка за пазухой

Неподалеку от моста Выйду около Эмайыги посреди дня на скамейке храпел мужчина, рядом его спутница разговаривала сама с собой и время от времени вопила дрейфующим по реке уткам «Yes!» На второй скамейке молодец в синей куртке опрокидывал в себя бутылку «лимонада для мужчин» под названием Alexander. Там же отдыхал подтянутый мужчина в серой кепке, от которого чуть попахивало алкоголем и у которого за пазухой была припрятана бутылка белого вина. Читать далее...

Используют мертвых: на что готовы жители Эстонии ради «синего топлива»

В прошлом году из-за махинаций с «синим топливом» государство потеряло 4 млн евро, при этом во многих случаях мошенники использовали даже документы умерших людей. Читать далее...

Сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить?

На основании ответов более 3000 работников выяснилось, сколько нужно зарабатывать в Эстонии, чтобы хорошо жить. Читать далее...

Технологическая война добралась до наших с вами карманов

Выбросить свой мобильный телефон Huawei сразу или еще немного подождать? Стоит ли покупать нового «китайца»? О каких проблемах с безопасностью они говорят? Будет ли завтра утром еще работать приложение Maps? Читать далее...

Спустя две недели после задержания Россия предъявила обвинения капитану эстонского рыболовецкого судна