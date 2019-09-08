Картина дня: вооруженное ограбление, Таллиннский марафон и причины смертельного ДТП

Вооруженный человек в маске ограбил магазин: полиция ведет спецоперацию

Сегодня после полудня злоумышленник в газовой маске ограбил магазин Coop (A ja O) в Хаанья, Вырумаа, и угрожал похожим на оружие предметом. Говорящий по-эстонский человек потребовал деньги из кассы. Читать далее...

Галерея: тысячи бегунов хотят доказать, что Таллиннский марафон им под силу

В Таллинне прошел Таллиннский марафон. Первые шесть мест заняли кенийцы. Смотрите фото...

Смертельное ДТП в Вильяндимаа: за рулем был пьяный подросток

В субботу около 20 часов Центр тревоги получил сообщение о том, что в селе Метскюла волости Пыхья-Сакала внедорожник Ssangyong вылетел с дороги и перевернулся. Читать далее...

Видео: перекресток у памятника «Русалке» покрывается последним слоем асфальта

В воскресенье, 8 сентября, в 22:00 из порта через перекресток Пикксильма/Рейди откроется проезд к перекрестку у памятника "Русалке". Смотреть видео...

Таави Аас: продавать авиакомпанию Nordica в планах нет

В конце октября Nordica прекратит полеты из Таллинна под собственным брендом. Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас рассказал, что в планах продавать национальную авиакомпанию нет. Читать далее...

Фирма эстонского певца Койта Тооме задолжала государству тысячи евро

Фирма любимого всеми певца Койта Тооме оказалась в долгах как в шелках. Задолженность перед налоговым департаментом у KT Music OÜ на сегодняшний день составляет 10 236 eвро. Читать далее...

Жительница Йыхви Наталья Шабарчина участвует в шоу «Танцы» на ТНТ

Наталья Шабарчина прошла в шоу «Танцы» по итогам отборочного тура в Петербурге. Она выстпала под псевдонимом Mamacita и танцевала под российскую группу «Аигел». Читать далее...

Смотрите, как грандиозно прошла ярмарка в Маарду