Картина дня: интернет-зависимость подростков, задержание подозреваемого в убийстве и проблема с записью к врачу

Портал Rus.Postimees знакомит с ключевыми событиями четверга.
Опасная тенденция века смартфонов: зависимые от телефонов дети нападают на родителей
Кайф при интернет-зависимости возникает от известности и ложной реальности. Человек не может конкурировать с этим. Читать далее...
Дело о загадочном исчезновении женщины в Вильяндимаа: задержан подозреваемый в ее убийстве
Полиция задержала мужчину подозреваемого в убийстве 35-летней Юлле, которая в конце августа была объвлена пропавшей без вести, а спустя две недели найдена мертвой. Читать далее...
Убийство в одной из самых спокойных деревень Эстонии: что известно о подозреваемом
По данным Sakala, у 30-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве, есть находящаяся в совместной собственности недвижимость рядом с домом Юлле, в последний раз Юлле видели, когда она вместе с ним заходила во двор этого здания. Читать далее...
«Пожилой человек не может попасть к врачу»: читательница Rus.Postimees столкнулась с серьезной проблемой
В редакцию Rus.Postimees обратилась Оксана, которая уже несколько раз пыталась записать по телефону свою пожилую родственницу на прием к офтальмологу в Ида-Вирускую центральную больницу в Кохтла-Ярве, однако безуспешно — либо дозвониться не удается, либо номерков нет. «Как попасть к врачу?» – задается вопросом Оксана. Читать далее...
Радиоактивно: не снести ли все жилье от Нарвы до Палдиски?
Читатель, скрывшийся за ником «Костик», прислал письмо, которое нам показалось важным и интересным, несмотря на его несколько развязный тон: «Уже который день в соцсетях вылезает реклама нового жилого квартала неподалеку от Певческого поля. И хрен с тем, что застраивают каждый пятачок, но про место, где планируют забабахать этот жилой квартал, раньше писали газеты. И ваша тоже. Что-то изменилось с 2006 года или всем плевать - ведь люди все равно купят?» Читать далее...
Предприятие ATKO в очередной раз оставило с носом сотни пассажиров
Cкандально известное автобусное предприятие ATKO, принадлежащее бывшему вице-мэру Таллинна Арво Сарапуу, сегодня утром в очередной раз доставило проблемы своим пассажирам. Читать далее...
В рейтинге самых покупаемых марок машин в Эстонии произошли изменения
По данным банка SEB, за последний год значительно изменился рейтинг популярности моделей автомобилей, приобретаемых новыми в Эстонии. Читать далее...
Вестербака: за проектом туннеля Таллинн-Хельсинки не стоят китайские коммунисты
Китайское государство и предприниматели, действительно, обещали инвестировать колоссальные суммы в планируемый туннель между Таллинном и Хельсинки, однако речь ни в коем случае не идет о заговоре китайских коммунистов, заверяет на страницах Postimees руководитель проекта строительства туннеля Петер Вестербака, известный также как создатель игры Angry Birds. Читать далее...
Разведка США подтвердила, что в РФ провалены пять испытаний ядерного чудо-оружия Путина
США получили достоверные разведывательные данные, свидетельствующие о том, что Россия минимум пять раз проводила испытания крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергоустановкой, и все эти пуски завершились авариями. Читать далее...
Эстонскому спортсмену предлагают космическую зарплату
Отть Тянак может рассчитывать на новый контракт, в котором зарплата будет равняться восьмизначной сумме. Читать далее...
Зеленский поблагодарил Эстонию за непризнание паспортов жителей Луганской и Донецкой областей
Президент Украины Владимир Зеленский в среду принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств, сообщает пресс-служба главы государства. Читать далее...
Поездка на электросамокате закончилась для 30-летнего мужчины в больнице
В среду, 11 сентября, около 17.08 в столичном районе Пыхья-Таллинн в ДТП пострадал ехавший на электросамокате Bolt 30-летний мужчина, сообщила пресс служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...
Вот это сюрприз! Житель Эстонии выиграл в лотерею в сто раз больше, чем предполагал
Проживающий в Тапа мужчина пришел в офис Eesti Loto с целью оформить выигрыш, который, по его информации, составлял 1000 евро. Каково же было его удивление, когда выигрышная сумма оказалась в сто раз больше. Читать далее...
Галерея: наращивается производство всемирно известных эстонских мини-домов
Эстонский производитель Iglucraft стал известен на весь мир благодаря звездным клиентам, купившим их эксклюзивные сауны-иглу. Теперь же компания из Вильяндимаа вышла на рынок компактных домов, предлагая собственникам частных домов и владельцам кемпингов возможность дополнительного заработка. Читать далее...
Собравшего в ыйсмяэской квартире коллекцию взрывных устройств Урмаса арестовали
Харьюский уездный суд удовлетворил сегодня ходатайство прокуратуры и арестовал человека, который подозревается в накоплении взрывных устройств в арендованной в Ыйсмяэ квартире. Читать далее...
Обобрали с головы до ног: в Кохтла-Ярве грабители напали на женщину
Во вторник, 10 сентября, в Кохтла-Ярве после 23:00 двое неизвестных мужчин на улице, у дома на Ахтмеском шоссе, напали на 64-летнюю женщину и ограбили ее. Читать далее...
Слишком вызывающая: Таллинн требует убрать рекламу нашумевшей художественной выставки
Таллинский департамент предпринимательства попросил убрать наружную рекламу выставки произведений британского художника, фотографа и кинематографиста Элисон Джексон «Правда умерла», потому что она противоречит установленным Законом о рекламе требованиям, согласно которым реклама не может идти вразрез с добрыми обычаями и традициями. Читать далее...
Благодаря II пенсионной ступени на правительство хлынет денежный дождь
Хотя изменения во второй пенсионной степени еще не окончательны, теперь ясно, что в будущем правительство сможет учитывать два разных потока денежных средств. Читать далее...
Галерея: жители Нымме возмущены небрежностью чиновников
В четверг вечером в зале социального дома Нымме собралось полсотни человек, чтобы послушать застройщика крематория на улице Валдеку. Читать далее...