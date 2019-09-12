Картина дня: интернет-зависимость подростков, задержание подозреваемого в убийстве и проблема с записью к врачу

Эстонскому спортсмену предлагают космическую зарплату

Отть Тянак может рассчитывать на новый контракт, в котором зарплата будет равняться восьмизначной сумме. Читать далее...

Зеленский поблагодарил Эстонию за непризнание паспортов жителей Луганской и Донецкой областей

Президент Украины Владимир Зеленский в среду принял верительные грамоты у послов ряда иностранных государств, сообщает пресс-служба главы государства. Читать далее...

Поездка на электросамокате закончилась для 30-летнего мужчины в больнице

В среду, 11 сентября, около 17.08 в столичном районе Пыхья-Таллинн в ДТП пострадал ехавший на электросамокате Bolt 30-летний мужчина, сообщила пресс служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Вот это сюрприз! Житель Эстонии выиграл в лотерею в сто раз больше, чем предполагал

Проживающий в Тапа мужчина пришел в офис Eesti Loto с целью оформить выигрыш, который, по его информации, составлял 1000 евро. Каково же было его удивление, когда выигрышная сумма оказалась в сто раз больше. Читать далее...

Галерея: наращивается производство всемирно известных эстонских мини-домов

Эстонский производитель Iglucraft стал известен на весь мир благодаря звездным клиентам, купившим их эксклюзивные сауны-иглу. Теперь же компания из Вильяндимаа вышла на рынок компактных домов, предлагая собственникам частных домов и владельцам кемпингов возможность дополнительного заработка. Читать далее...

Собравшего в ыйсмяэской квартире коллекцию взрывных устройств Урмаса арестовали

Харьюский уездный суд удовлетворил сегодня ходатайство прокуратуры и арестовал человека, который подозревается в накоплении взрывных устройств в арендованной в Ыйсмяэ квартире. Читать далее...

Обобрали с головы до ног: в Кохтла-Ярве грабители напали на женщину

Во вторник, 10 сентября, в Кохтла-Ярве после 23:00 двое неизвестных мужчин на улице, у дома на Ахтмеском шоссе, напали на 64-летнюю женщину и ограбили ее. Читать далее...

Слишком вызывающая: Таллинн требует убрать рекламу нашумевшей художественной выставки

Таллинский департамент предпринимательства попросил убрать наружную рекламу выставки произведений британского художника, фотографа и кинематографиста Элисон Джексон «Правда умерла», потому что она противоречит установленным Законом о рекламе требованиям, согласно которым реклама не может идти вразрез с добрыми обычаями и традициями. Читать далее...

Благодаря II пенсионной ступени на правительство хлынет денежный дождь

Хотя изменения во второй пенсионной степени еще не окончательны, теперь ясно, что в будущем правительство сможет учитывать два разных потока денежных средств. Читать далее...

Галерея: жители Нымме возмущены небрежностью чиновников