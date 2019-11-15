Картина дня: банк SEB в центре скандала, смертельное ДТП и возвращение опасной бактерии

В скандал с отмыванием денег оказался втянут и банк SEB

Шведская национальная вещательная корпорация SVT в ближайшее время выпустит в эфир передачу о предположительном отмывании денег в SEB в Балтийских странах, сообщил банк в пятницу. После сообщения акции SEB упали почти на 14 процентов, до 80 шведских крон. Читать далее...

На заводе M.V. Wool снова обнаружена опасная бактерия: департамент не исключает его закрытия

Ветеринарно-продовольственный департамент снова обнаружил опасную бактерию листерию в пробах, взятых на заводе компании M.V. Wool. Окончательное решение о судьбе предприятия пока не принято, но департамент не исключает его закрытие. Читать далее...

В связи с угрозой убийства Кая Каллас подала заявление в полицию

Председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас, по ее собственным словам, в четверг получила изложенную в грубой форме угрозу убийства и в связи с этим подала заявление в полицию. Читать далее...

Галерея: в Таллинне открылась рождественская ярмарка

Сегодня в 17:00 на Ратушной площади зажглись огни лучшей рождественской ярмарки Европы. Ярмарка будет открыта до 7 января следующего года. Смотреть фото...

Установлена причина смерти второго гражданина Финляндии с парома Tallink Silja Europa

Двое граждан Финляндии были 20 октября найдены мертвыми на пароме Silja Europa в порту Таллинна. Читать далее...

Подробности смертельного ДТП в Маарду: погиб 66-летний пешеход

В пятницу днем в результате ДТП на улице Кеэмикуте в Маарду погиб пешеход, получивший удар автомобилем. Читать далее...

Фото: на Пярнуском шоссе произошло тяжелое ДТП, есть пострадавшие

Сегодня в 14.10 полиция получила сообщение о тяжелой аварии на 69-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны. Читать далее...

Двое мужчин в масках напали на водителя грузового автомобиля

Сегодня в половину восьмого утра в Центр тревоги сообщили, что в Пярну двое неизвестных напали на 67-летнего мужчину, который занимался работами по погрузке во дворе магазина. По словам ведущего следователя Пярнуского отделения полиции Леннарта Пулька, потерпевший заехал во двор магазина на Хаапсалуском шоссе и приступил к разгрузке товара, когда на него напали двое мужчин в масках и темной одежде. Читать далее...

Работников в Эстонии не найти днем с огнем

Уровень безработицы в этом году неожиданно упал до самого низкого уровня с тех пор, как Эстония восстановила свою независимость, а это означает, что работодателям очень трудно найти новые кадры. Читать далее...

Часть нашумевшей пенсионной реформы переносится на неопределенный срок

По словам министра финансов Мартина Хельме, правительство учло, что возможность использования инвестиционных счетов может появиться значительно позже вступления в силу пенсионной реформы. Читать далее...

Эксперимент: как мошенники пытались затянуть журналиста в сеть мошеннической схемы