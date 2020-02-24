Картина дня: 102-я годовщина республики, эстонец в эпицентре песчаной бури и Италия во власти коронавируса

ГАЛЕРЕЯ: Парад Сил обороны на площади Вабадузе

Военный парад в честь 102-й годовщины ЭР на площади Вабадузе приняла президент Керсти Кальюлайд, командовал парадом командующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Мартин Херем. Смотреть фото и читать далее...

ГАЛЕРЕЯ: Торжественное поднятие флага на Тоомпеа собрало сотни людей

Торжественная церемония поднятия государственного флага состоялась этим утром в 7:34 в Губернаторском саду на Тоомпеа. Поднятие флага под аккомпанемент гимна наблюдали сотни людей. Смотреть фото и читать далее...

ГАЛЕРЕЯ: Спецпоезд доставит гостей президента на прием в Вильянди

Специальный поезд государственной транспортной компании Elron в понедельник доставит из Таллинна в Вильянди часть гостей, приглашенных на празднование Дня независимости Эстонской Республики, а также отвезет их вечером обратно. Смотреть фото и читать далее...

Мнение: свобода как васильки на бутерброде

Если спросить человека, какой выбор он сделал бы между свободой и несвободой, ответ был бы очевиден. Свобода – привычно декларируемая ценность. На практике большинство от нее отказываются. Многие - добровольно. Некоторые - переступая через себя и теряя достоинство. Иные – вообще не осознавая. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Тем временем в Таллинне: EKRE отмечает День независимости факельным шествием

Сегодня в 19:00 на площади Вабадузе в Таллинне началось факельное шествие, посвященное юбилею республики и организованное «Синим пробуждением» (Sinine Äratus) и Эстонской консервативной народной партией (EKRE). Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Эстонец на Тенерифе: такой сильной песчаной бури здесь не видели десятилетиями

Пришедшая из пустыни Сахара песчаная буря, из-за которой вчера остановилось воздушное движение на Канарских островах, является самой сильной за последние десятилетия, и даже пожилые местные жители не помнят ничего подобного. Читать далее...

Бизнес предпринимателя, признанного фермером года, утопает в долгах

Предприниматель из Ляэне-Вирумаа Индрек Кламмер, который не далее как прошлой осенью был выбран фермером года, борется с долгами, которые практически потопили две его компании, но последний удар пришелся на прошлый год, когда в дверь постучался Ветеринарно-пищевой департамент. Читать далее...

В Китае создали эффективную вакцину против коронавируса

В КНР разработана вакцина, предварительно показавшая эффективность против коронавируса, сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Читать далее...

Неожиданно! Арабы полюбили продукцию Liviko

Глава Liviko Янек Кальви рассказал в эфире передачи Majandusruum» ("Экономическое пространство") на радио Kuku, что продажи на рынке Объединенных Арабских Эмиратов идут хорошо, но чтобы на него выйти потребовались знакомства. Читать далее...

Антарктика тает: NASA опубликовало фото беспрецедентного таяния льдов

NASA обнародовало спутниковые снимки острова Игл в Антарктике, на которых видно беспрецедентное таяние ледяной шапки. Читать далее...

Такого вы еще не видели: в Таллинне откроется световая инсталляция в честь дня рождения ЭР