Вт, 23.06.2020
Я вижу только один эффективный способ решить эту проблему - установить на этой магистрали камеры контроля скорости. Владимир Свет
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  • Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Предполагаемый виновник аварии на Лаагна-теэ предстал перед судом и был взят под стражу.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 июня.

Коронавирус

За сутки прибавился один зараженный коронавирусом.

"Заговоров и конспирологии нет": Росстат рассказал о несовершенстве сбора данных по смертности от COVID-19.

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Посол России в Эстонии Александр Петров отметил в интервью Rus.Postimees, что принятие поправки об обнулении президентского срока разрушает основание для спекуляций на тему «что будет, если…».

Премьер-министр Юри Ратас в своей речи по случаю Дня победы наряду с теми, кто стоял за безопасность Эстонии, поблагодарил тех, чьи усилия на передовой помогли одолеть коронавирус.

Предполагаемый виновник аварии на Лаагна-теэ предстал перед судом и был взят под стражу.

Соседская ссора кончилась изъятием огнестрельного оружия.

Начался фестиваль ЛГБТ+ Baltic Pride. В этом году - в необычном формате.

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