Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 июня.
Коронавирус
За сутки прибавился один зараженный коронавирусом.
"Заговоров и конспирологии нет": Росстат рассказал о несовершенстве сбора данных по смертности от COVID-19.
Другие новости
Посол России в Эстонии Александр Петров отметил в интервью Rus.Postimees, что принятие поправки об обнулении президентского срока разрушает основание для спекуляций на тему «что будет, если…».
Премьер-министр Юри Ратас в своей речи по случаю Дня победы наряду с теми, кто стоял за безопасность Эстонии, поблагодарил тех, чьи усилия на передовой помогли одолеть коронавирус.
Предполагаемый виновник аварии на Лаагна-теэ предстал перед судом и был взят под стражу.
Соседская ссора кончилась изъятием огнестрельного оружия.
Начался фестиваль ЛГБТ+ Baltic Pride. В этом году - в необычном формате.
Синоптики выслали предупреждение: идет жара.