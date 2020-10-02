Картина дня: еще одна смерть от коронавируса, инцидент в такси Bolt, 13-летний угонщик и роковой поход в ресторан

В Эстонии еще одна смерть человека с COVID-19 и 57 новых случаев заражения

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 2038 тестов на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, положительный результат дали 57 проб. В Ида-Вируской центральной больнице скончался заразившийся коронавирусом 84-летний мужчина. Читать далее...

После обеда в столичном ресторане посетители попали в больницу

Обед в таллиннском ресторане Pull закончился для нескольких человек серьезными проблемами со здоровьем. «Кто-то смог доехать до больницы сам, моему мужу вызвали скорую, поскольку ему стало настолько плохо, что сначала подумали, что это инсульт», - рассказала читательница Мария. Читать далее...

Водитель Bolt похитил пассажирку на семь минут

Пеэп, который не хочет, чтобы его фамилию называли в газете, заказал своей 19-летней дочери такси Bolt на хутор неподалеку от Ныо для поездки в Тарту. При подтверждении заказа приложение такси показало стоимость поездки до улицы Эха в размере 10.50. Но по прибытии в пункт назначения водитель потребовал больше, и это было только начало. Читать далее...

Фото и видео: 13-летний мальчик на Porsche на безумной скорости удирал от патрульных

Сегодня ночью полицейские остановили в Ярвамаа двигавшийся со скоростью 200 км в час автомобиль Porsche, водитель которого проигнорировал сигнал остановиться. Полицейские установили, что за рулем был 13-летний мальчик. Читать далее...

Нужно ли ужесточать Закон о разжигании ненависти? Пять эстонских евродепутатов за, два против

Европейская комиссия может возбудить в отношении Эстонии производство о нарушении, поскольку наши законы не приведены в соответствие с Директивой Европейского Союза 2008 года, которая предусматривает за разжигание ненависти уголовную ответственность и более суровые наказания. Большинство эстонских членов Европарламента выступают за внесение поправок в законодательство, с тем чтобы к разжигающим ненависть высказываниям относились более жестко. Читать далее...

История дояра с хутора Нопри: работаешь-работаешь, а долг перед хозяином только растет

Когда потерявший здоровье Тарво Труйа уволился с места дояра на хуторе Нопри, хозяин Тийт Нийло предъявил ему через суд требование в размере почти семьи тысяч евро. Читать далее...

Советник Урмаса Рейнсалу: на пароме «Эстония» может быть несколько пробоин

По словам советника министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу Марта Луйка, который в Норвегии вместе с эстонскими техническими экспертами ознакомился с материалами документального фильма о гибели парома «Эстония», в корпусе затонувшего парома может быть несколько пробоин. Читать далее...

Выплаты во вторую пенсионную ступень в октябре можно приостановить

С 1 июля этого года государство приостановило на 14 месяцев 4-процентные отчисления во вторую пенсионную ступень, но выплата двух процентов от заработной платы будет продолжена, если человек в октябре не подаст заявление о временной приостановке. Читать далее...

Мобильный оператор призывает сдавать старые и ненужные устройства

В четверг, 1 октября, Tele2 открыл в тартуском центре Lõunakeskus очередное представительство с новой концепцией обслуживания. По случаю открытия многие телефоны продаются там со скидкой, а посетителям предлагают сдавать на выгодных условиях старые и ненужные устройства. Читать далее...

Сыырумаа не получил кредит на реконструкцию Батарейной тюрьмы

Бизнесмен Урмас Сыырумаа, который рассчитывал на льготный кредит в размере около 40 млн евро из фонда KredEx на реконструкцию Батарейной тюрьмы, государственную поддержку не получил, и теперь неясно, будет ли вообще реализован этот проект стоимостью 100 млн евро. Читать далее...

Сильнее ветра, выше волн: как отважный житель Таллинна в одиночку добирался на каяке из Норвегии в Эстонию

Сегодня, 2 октября, исполняется четыре года, как житель Эстонии Александр Фетюков пошел на неожиданный и весьма отчаянный шаг: имея минимальный опыт каякинга, он вступил в едва ли равную борьбу с волнами и ветром, отправившись в путешествие из Норвегии в Эстонию. Читать далее...

Президент США Дональд Трамп заявил, что заразился коронавирусом