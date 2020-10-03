Картина дня: премия «Учитель года», банкротство типографии и закрытие спортклуба

За сутки от COVID-19 умер еще один человек, заразился 71 человек

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2 427 первичных тестов на вызывающий заболевание COVID-19 вирус SARS-CoV-2, из которых 71 дал позитивный результат. Умер один человек. Читать далее...

Департамент здоровья рекомендует снова начать носить маски

Департамент здоровья подчеркивает, что ситуация с распространением коронавируса становится все серьезнее. «Ближайшие недели будут иметь решающее значение в вопросе взятия вируса под контроль», - заявило ведомство. Поэтому люди могут подумать о ношении масок. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 Рассеиваем мифы: как на самом деле проходит тестирование на коронавирус в автобусе Synlab

Автобус огорожден высоким забором, на воротах висит большая табличка - «Носите маску!» и емкость с дезинфицирующим средством. Как заверяет Synlab, сам автобус и сдача теста являются абсолютно безопасными. Читать далее...

ФОТО 〉 А педагог вашего ребенка есть среди них? В Эстонии наградили лауреатов премии «Учитель года»

Сегодня, 3 октября в на прошедшем в концертном зале Alexela гала-мероприятии "Учитель года: Эстония учится и благодарит" были названы лауреаты в 12 категориях, а также были вручены три государственные премии за дело жизни в области образования. Читать далее...

Известная эстонская сеть закрывает спортклуб, который посещали около 5000 человек в месяц

Спортивный клуб MyFitness сообщает на своем сайте, что в течение восьми лет с удовольствием заботился о спортивной форме жителей Пярну и гостей города, но теперь было решено не продлевать договор аренды и прекратить деятельность с 31 октября. Читать далее...

Самоуправления Эстонии готовятся затянуть потуже пояса

Хотя, согласно прогнозам, местные самоуправления несмотря на коронакризис закончат этот год с рекордным профицитом в 90 миллионов евро, в следующем году ожидается резкое снижение доходов. Читать далее...

Одна из старейших типографий Эстонии обанкротилась

Харьюский уездный суд на этой неделе объявил банкротом таллиннскую типографию с 30-летней историей - Uniprint AS. Хотя компания Uniprint в последние годы стабильно несла убытки, сокрушительный удар ей нанес коронакризис и чрезвычайное положение, когда клиенты перестали оплачивать счета вовремя. Читать далее...

Новый глава Департамента здоровья раньше торговал очками и внедорожниками

В молодости новый генеральный директор Департамента здоровья Эстонии Юллар Ланно продавал очки и внедорожники, построил большой медицинский центр, а затем долгое время руководил эстонскими судебно-медицинскими экспертами. Теперь он наконец возвращается в ту область, по которой когда-то учился в университете. Читать далее...

Выплаты во вторую пенсионную ступень приостановили уже 760 человек

В октябре жители Эстонии могут подать заявление о временной приостановке отчислений в свою пенсию с декабря этого года до сентября следующего. Пока возможностью воспользовались 760 человек. Читать далее...

Одна из самых богатых женщин Эстонии ведет весь свой бизнес в маленьком городке