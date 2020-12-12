Картина дня: новый рекорд заболеваемости, смертельное ДТП у "Русалки" и умер Гафт

В Эстонии за сутки добавилось еще 760 коронапозитивных, шесть человек умерли

В течение последнего дня в Эстонии было проанализировано 7698 образцов коронавируса, из которых 760 были положительными. По данным Департамента здоровья, опубликованные утром результаты - 357 новых коронапозитивных - были предварительными, и на самом деле количество инфицированных оказалось значительно выше. Читать далее...

Вспышка коронавируса в доме для престарелых: уже заражено почти сто человек

В Кохтла-Ярве в находящемся в Ахтмеской части города доме для престарелых коронавирусом заразились уже 86 человек — 73 пожилых постояльца и 13 работников. Читать далее...

Почему сегодня в Эстонии рекордное число новых зараженных? Объясняет вирусолог

По словам профессора вирусологии Ирьи Лутсар, сегодняшнее рекордное число коронаположительных не стало для нее сюрпризом. Лутсар сказала, что этому в значительной степени способствовали тесты, о которых не сообщалось в предыдущие дни. Читать далее...

Одна из больниц Эстонии запретила ношение личных защитных масок в здании больницы

Клиника Тартуского университета запретила ношение личных защитных масок в здании больницы: теперь в медицинском учреждении можно пользоваться лишь хирургической маской, которую можно взять сразу при входе в клинику, предварительно продезинфицировав руки. Читать далее...

Штраф до 9600 евро: полиция будет обращать больше внимания на выполнение требования по самоизоляции

В ходе выполнения своих обычных обязанностей полиция будет чаще проверять выполнение обязанности находиться дома людьми с риском заражения. Информацию о случаях несоблюдения требований по изоляции полиция будет передавать Департаменту здоровья, который примет решение о дальнейших шагах и возможности назначить принудительное денежное взыскание. Читать далее...

Новых ограничений до Рождества, вероятно, не будет

Ограничений, которые вступят в силу в понедельник, должно быть достаточно, чтобы обуздать эпидемию до Рождества. Поскольку ожидается, что влияние ограничений проявит себя в течение трех недель, никаких новых ограничений пока не планируется. Читать далее...

Ребенок есть, но для государства его нет: как новорожденный остался без медстрахования

Жительница Маарду Ольга Боцман родилась и живет в Эстонии, но является лицом без гражданства. В августе этого года появился на свет ее сын Роман. Отец ребенка — проживающий в Эстонии гражданин Литвы. У Ольги право на единоличную опеку над ребенком. Она зарегистрировала новорожденного по месту жительства и не ждала никаких подвохов. Читать далее...

Каникулы Шредингера, или Что нас ждет в понедельник

«Уходим на удаленку», «нет, будут каникулы, а не удаленка», «но Ратас же сказал…», «да он не это сказал!», «сказал, но не там», «нет, каникул не будет, это Таллинн отдыхает, а Тарту учится», «да нет же, вон мэр сказал, что Таллинн на каникулы тоже не уйдет», «а перед этим он сказал, что уйдет!», «да не, это не дистант, а творческая работа», «это вообще о гимназистах, а не о начальной школе», «и не с понедельника», «с понедельника, но не с этого», «а в Ида-Вирумаа вообще кошмар!». Читать далее...

ФОТО 〉 В Таллинне у "Русалки" произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня около 1 часа ночи полиция получила сообщение о дорожно-транспортном происшествии в центре Таллинна, в результате которого погиб 42-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля Audi. Читать далее...

ФОТО И ВИДЕО 〉 В латвийском магазине Depo вспыхнул пожар: здание горело открытым пламенем, обрушились стены

В латвийском городе Резекне на полной площади 3500 кв. м горел магазин строительных товаров Depo. Пострадавших в пожаре нет. Читать далее...

В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу демонстрантов движения Black Lives Matter

В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу активистов Black Lives Matter. Инцидент произошел на Манхеттене. Автомобиль врезался в толпу участников демонстрации, предположительно, выступающих в защиту голодающих заключенных в одной из тюрем Нью-Джерси. Читать далее...

Умер актер Валентин Гафт