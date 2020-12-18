Картина дня: новые жертвы коронавируса, подводим итоги года с Аркадием Поповым и ПБК под прицелом КаПо

Из-за ПБК КаПо подозревает город Таллинн в нарушении международных санкций

Полиция безопасности (КаПо) подозревает, что город Таллинн при заказе русскоязычных передач на ПБК нарушает международные санкции, которые были введены в отношении связанного с поставщиками услуг лица. Таллинн, в свою очередь, обратился в Бюро данных по отмыванию денег с просьбой проверить утверждения КаПо. Читать далее...

Итоги года 2020 〉 Аркадий Попов: меня даже обвиняли, что я этот кризис и создал

Подводя итоги уходящего года, трудно не признать, что одно из ключевых мест в коронавирусной свистопляске принадлежит доктору Аркадию Попову. Читать далее...

Купите меня, или Продаю квартиру с самим собой

Пенсионер из Ида-Вирумаа предлагает выгодную, с его точки зрения, сделку – купить его квартиру вместе с проживающими в ней людьми. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 654 жителей Эстонии, скончались четыре человека

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 6193 теста на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 654, то есть 10,6% от общего количества тестов. Читать далее...

Лутсар: я уверена, что аллергические реакции могут возникать при применении обеих вакцин

«Я, конечно, не специалист в области вакцинных технологий, поэтому не могу комментировать производственный процесс. Механизм действия этих вакцин должен быть очень похожим», - сказала профессор вирусологии Ирья Лутсар.

Взлет и падение финского торгового гиганта Stockmann

В понедельник более 40 000 акционеров и постоянных клиентов Stockmann вздохнули с облегчением, когда компания объявила о плане санации, согласно которому недвижимость в Хельсинки, Таллинне и Риге будет продана, но сами универмаги останутся и торговля продолжится. Читать далее...

Кремль о слежке за Навальным: "За такими людьми спецслужбы присматривают во всем мире"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал расширять комментарий главы государства Владимира Путина относительно оппозиционера Алексея Навального, за которым присматривают сотрудники спецслужб. Читать далее...

Исторический момент: Эстонский раковый союз получил рекордное пожертвование от частного лица

Предприниматель Олав Мийл сделал Эстонскому раковому союзу пожертвование в 100 000 евро, что является крупнейшей суммой пожертвования от частного лица. Читать далее...

Почти 500 случаев за неделю: почему в Ласнамяэ самый высокий уровень инфицирования коронавирусом?

Более высокие показатели распространения коронавируса в Ласнамяэ по сравнению с другими столичными районами связаны с большой плотностью застройки и населения. Читать далее...

Жителей Эстонии предупреждают: уведомление о прибытии посылки может оказаться обманом

На адреса электронной почты жителей Эстонии стали приходить сообщения, что якобы их посылка доставлена, но надо оплатить почтовые услуги. Omniva предупреждает, что они не рассылают эти письма, и призывает клиентов не реагировать на подобные сообщения. Читать далее...

Слишком мало людей хотят пройти вакцинацию

По данным Министерства социальных дел, готовность населения Эстонии к вакцинации от коронавируса осталась близкой к 60 процентам. В то же время, чтобы вернуться к докризисной ситуации, вакцинацию должно пройти больше людей. Читать далее...

Белоруссия выдала Эстонии объявленного в розыск бывшего члена EKRE: он был приговорен к шести годам тюрьмы

Приговоренный осенью 2019 года к шести годам тюрьмы за попытку убийства и незаконное обращение с огнестрельным оружием 61-летний Тармо Лаази пытался избежать отбывания наказания и сбежал. Он был объявлен в розыск и сегодня, 18 декабря, стало известно, что Белоруссия передала его Эстонии. Читать далее...

Вакцина от коронавируса. Вопросы, на которые есть ответы