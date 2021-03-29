Картина дня: перегруженная система здравоохранения, предложение смягчить ограничения и освобождение контейнеровоза

Число пациентов с коронавирусом в больницах Эстонии достигло максимума с начала пандемии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3308 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 584, то есть 17,7% от общего количества. Читать далее...

Вакцинация прошла и в последнем доме попечения Эстонии - в Нарва-Йыэсуу

В выходные дни в Нарве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу вакцинировали почти 1300 человек в возрасте от 70 лет и старше, также прививки делали в доме попечения в Нарва-Йыэсуу, который оставался единственным в Эстонии, где вакцинацию не начинали. Читать далее...

Врач: пациенты задыхаются, врачи выгорают

Ситуация в больницах страшная: медицинские работники стараются из последних сил, чтобы в условиях нехватки персонала справиться с невероятной нагрузкой, пишет в Postimees дежурный врач ковидного отделения Герхард Грентс.

Танель Кийк: Вакцина не уходит налево. Просто бабушки не сообщают в соцсетях, что вакцинировались

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн. Читать далее...

Юрген Лиги: ограничения начинают нравиться, нам нужно быстрое смягчение

Общество необходимо постепенно открывать с 12 апреля, для этого есть и необходимые причины, и предпосылки, пишет в Postimees член Рийгикогу Юрген Лиги(Партия реформ).

Перекрывшее Суэцкий канал судно сняли с мели

Судно заблокировало канал 23 марта. Сейчас его удалось снять с мели, однако пока не ясно, как скоро канал откроют для движения. Читать далее...

Есть семейные врачи, которые еще даже не начали вакцинацию

Цифра 13 считается нехорошей, но на начинающейся — 13-й — неделе в Эстонию должно прибыть больше, чем когда-либо ранее доз вакцины: 19 890 Pfizeri/BioNTech и 44 240 AstraZeneca. Читать далее...

Суле: сейчас заболеваемость снижается во всех возрастных группах

Понедельничное рекордное число пациентов с коронавирусом, нуждающихся в стационарном лечении (725), хочется верить, останется рекордным, основание для позитивного прогноза дает тот факт, что заболеваемость снизилась сразу во всех возрастных группах, рассказал в интервью ERR медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле. Читать далее...

Нарвитяне, Moderna еще есть. Вас ждут на вакцинацию

Нарвская больница сообщила, что за выходные вакцину от коронавируса получили 516 человек в возрасте 70+. Однако вакцина еще есть, и до четверга в Нарве можно привиться препаратом Moderna. Читать далее...

В поисках ценового пузыря на рынке недвижимости

Несмотря на слухи, нынешняя ситуация на рынке недвижимости никак не напоминает бум. Но останется ли она такой же осенью? Об этом рассуждает экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Читать далее...

К концу марта из второй пенсионной ступени решили выйти 130 000 человек

К концу первого квартала заявления на выход из накопительной пенсии подали 129 681 человек или 16,9% участников второй пенсионной ступени. Желающим получить накопленные средства в сентябре заявление нужно подать не позднее конца марта. Читать далее...

В этом году 73 процента работодателей планируют нанять новых людей