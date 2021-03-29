Картина дня: перегруженная система здравоохранения, предложение смягчить ограничения и освобождение контейнеровоза
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 марта.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 марта.
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3308 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 584, то есть 17,7% от общего количества. Читать далее...
В выходные дни в Нарве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу вакцинировали почти 1300 человек в возрасте от 70 лет и старше, также прививки делали в доме попечения в Нарва-Йыэсуу, который оставался единственным в Эстонии, где вакцинацию не начинали. Читать далее...
Ситуация в больницах страшная: медицинские работники стараются из последних сил, чтобы в условиях нехватки персонала справиться с невероятной нагрузкой, пишет в Postimees дежурный врач ковидного отделения Герхард Грентс.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель отдела услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн. Читать далее...
Общество необходимо постепенно открывать с 12 апреля, для этого есть и необходимые причины, и предпосылки, пишет в Postimees член Рийгикогу Юрген Лиги(Партия реформ).
Судно заблокировало канал 23 марта. Сейчас его удалось снять с мели, однако пока не ясно, как скоро канал откроют для движения. Читать далее...
Цифра 13 считается нехорошей, но на начинающейся — 13-й — неделе в Эстонию должно прибыть больше, чем когда-либо ранее доз вакцины: 19 890 Pfizeri/BioNTech и 44 240 AstraZeneca. Читать далее...
Понедельничное рекордное число пациентов с коронавирусом, нуждающихся в стационарном лечении (725), хочется верить, останется рекордным, основание для позитивного прогноза дает тот факт, что заболеваемость снизилась сразу во всех возрастных группах, рассказал в интервью ERR медицинский руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Урмас Суле. Читать далее...
Нарвская больница сообщила, что за выходные вакцину от коронавируса получили 516 человек в возрасте 70+. Однако вакцина еще есть, и до четверга в Нарве можно привиться препаратом Moderna. Читать далее...
Несмотря на слухи, нынешняя ситуация на рынке недвижимости никак не напоминает бум. Но останется ли она такой же осенью? Об этом рассуждает экономический аналитик SEB Михкель Нестор. Читать далее...
К концу первого квартала заявления на выход из накопительной пенсии подали 129 681 человек или 16,9% участников второй пенсионной ступени. Желающим получить накопленные средства в сентябре заявление нужно подать не позднее конца марта. Читать далее...
По предварительным результатам исследования тенденций в сфере найма персонала, проведенного CVKeskus.ee и Агентством по исследованию зарплат, выяснилось, что 73% работодателей планируют в 2021 году нанять новых работников. Кроме того, опрос организаций показал, что, несмотря на увеличившееся количество безработных, более половины (56%) работодателей считают, что на рынке труда Эстонии недостаточно необходимых работников. Читать далее...