Картина дня: конфликт в Копли, уголовное дело против ученых и вакцинация детей

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Кто боится простого гея?

«Под радужным флагом: протестующий на Тоомпеа гей затащил на картинку младшего ребенка Хельме», - сообщает нам заголовок заметки. На фото двое молодых людей – вполне симпатичных, летних и жизнерадостных, действительно под флагом ЛГБТ-сообщества. Июнь – месяц прайда. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Дети накормлены, но не обласканы

Ситуация с трудовой миграцией между Эстонией и Финляндией раскалилась до той точки, что МИД не прекращает бомбардировать соседей запросами о возобновлении сообщения между странами, президент звонит коллеге и просит поспособствовать, страна подает официальную жалобу в Еврокомиссию, призывая наказать финнов за охрану собственных рубежей, а премьер-министр не только вызывает на беседу посла, но через местные СМИ обращается к главе кабинета министров соседнего государства. Читать далее...

Несовершеннолетние вправе самостоятельно принимать решение о вакцинации

В Эстонии вакцинация является добровольной, решение о вакцинации детей и лиц с ограниченной дееспособностью принимает родитель или его законный представитель, значится на сайте eesti.ee. Однако, согласно Министерству социальных дел, несовершеннолетний пациент может быть вакцинирован только со своего согласия, если он способен ответственно взвесить все «за» и «против». Читать далее...

ВИДЕО 〉 В Копли мужчина лежал на рельсах: у прибывшей полиции возник конфликт с прохожей

В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как русскоязычная женщина вступает в перепалку с полицейским, в то время как второй страж порядка склоняется над лежащим на земле, прямо на трамвайных путях, мужчиной. Читать далее...

Исследования на озере Выртсъярв привели к уголовному преследованию

Именно так звучит направленное в суд в начале года обвинение прокуратуры, согласно которому двое сотрудников кафедры рыболовства Эстонского университета естественных наук совершили уголовное преступление. Один из них - уважаемый и признанный гидробиолог Айн Ярвальт, который почти 40 лет отстаивал рыбные запасы озера Выртсъярв. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 53 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 3841 тест на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 53, то есть 1,4% от общего количества тестов. Читать далее...

ГРАФИКИ 〉 Когда кризис доберется до наших кошельков?

Рассказы про кризис продолжаются уже больше года, но для многих экономический кризис может остаться только заголовками в СМИ. Реальностью кризис может стать, только если испытаешь его на своем кошельке. На основе данных исследования бюджетов домашних хозяйств ведущий аналитик Департамента статистики Эстонии Мярт Леэсмент изучил, влияет ли и как кризис на экономическое благосостояние людей. Читать далее...

Украинский миллиардер вывозит завод удобрений из Кохтла-Ярве

Надежда на повторный пуск обеспечивавшего работой около 500 кохтлаярвесцев завода удобрений "Nitrofert" окончательно угасла, поскольку его владелец миллиардер Дмитро Фирташ решил перевезти оборудование в Украину. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Летная гавань скрыта за лесами: предстоит масштабный ремонт

Акционерное общество Riigi Kinnisvara (Госнедвижимость) приступило к подготовке реконструкции кровли Летной гавани. С 28 июня музей будет открыт со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов и будет закрыт по понедельникам для проведения шумных работ. Читать далее...

База Ryanair в Риге: кто от этого выиграет, а кто проиграет?

Ryanair открывает базу в Рижском аэропорту в октябре и уже активно продает недорогие билеты по новым маршрутам. Это меняет авиационный ландшафт не только для пассажиров, но также для Рижского аэропорта и airBaltic. Выиграет ли аэропорт "Рига" от прихода "ирландцев" и как airBaltic готовится к жесткой конкуренции? Читать далее.

Ученые заявили об изменении основных симптомов коронавируса

Головная боль, насморк и боль в горле стали наиболее распространенными симптомами, на которые жалуются заболевшие COVID-19. Об этом следует из исследования, проведенного учеными из Королевского колледжа Лондона. Читать далее...

Паромы Tallink в июне станут плавучими центрами вакцинации