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  • Картина дня: новые ограничения, подробности похищения фотографий и продолжение Олимпиады

Картина дня: новые ограничения, подробности похищения фотографий и продолжение Олимпиады

Женщина в маске едет на общественном транспорте. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 июля.

Правительство объявило о новых ограничениях

Правительство провело сегодня заседание, одобрив несколько пунктов повестки дня. По итогам заседания состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр госуправления Яак Ааб, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр обороны Калле Лаанет, которые объявили о своих решениях. Читать далее...

Уровень опасности по COVID в Эстонии повышается с желтого до оранжевого

В связи с расширением распространения коронавируса уровень опасности в Эстонии повышается с желтого или среднего до оранжевого, то есть, до высокого уровня. Правительство на совещании в четверг приняло к сведению необходимость повышения уровня риска. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 222 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3119 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 222, то есть 7,1% от общего количества тестов. У 11 заболевших курс вакцинации не завершен. Читать далее...

Что известно о людях, фотографии которых были похищены хакером?

В соцсетях идет бурное обсуждение писем от Департамента полиции и погранохраны: их получили люди, фотографии которых были скачаны злоумышленником из базы данных удостоверяющих личность документов. Судя по комментариям, создается впечатление, что скачивались только фотографии русскоязычных. RIA связь с национальностью отрицает. Читать далее...

Выкраду вместе с Касперским

С того, что наша жизнь становится все более виртуальной и пандемия была этому в помощь, даже как-то неловко начинать – тоже мне откровение. Точно так же неудобно напоминать, что загрузка человеческих личных данных в Сеть – дело далеко не добровольное. И вот в этой самой Сети, как в пресловутой маленькой корзинке, есть всё: ленты, кружево, духи, ботинки, помада... Плюс многое другое. Беда в том, что эту корзинку периодически грабят. Читать далее...

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 〉 Соревнования по дзюдо в Токио: Григорий Минашкин потерпел поражение

Единственный эстонский дзюдоист, прошедшей на Олимпиаду в Токио, Григорий Минашкин (соревнуется в весе до 100 кг) принял участие в соревнованиях в четверг. Его первым соперником был монгольский игрок Отгонбаатар Лхагвасурен, которому он проиграл со счетом 0:1. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Дзюдо в Токио: золотая медаль досталась Японии

В мужском дзюдо в весовой категории до 100 кг золотую медаль завоевал японец Арон Вольф, победивший в финале южнокорейца Гухама Чо. Бронзу завоевали Нияз Ильясов из России и Хорхе Фонеска из Португалии. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Эстонская лучница заняла на Олимпиаде 17-е место и вошла в историю

Лучница Реэна Пярнат продолжила Олимпиаду в Токио дуэлью с представительницей Словакии Денисой Баранковой. В напряженном матче эстонка одержала победу со счетом 6: 4. Это был первый раз, когда эстонский лучник выиграл дуэль. В числе 32 лучших эстонка встретилась с тайваньской лучницей Чиа-Эн Линем, которой проиграла со счетом 3:7. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Ингрид Пууста заняла на Олимпиаде 16-е место

Ингрид Пууста, виндсерфер, участвующая в своих третьих Олимпийских играх, заняла в Токио 16-е место. В медальную гонку прошли 10 лучших спортсменок, так что Олимпийские игры для эстонки закончились. Читать далее...

Холодно и консервативно: что удивляет корейцев в Эстонии

Ни для кого нe сeкрeт, что южнокорeйская культура становится с каждым годом всe популярнee. Азиатским кинорeжиссeрам, продюсeрам, пeвцам и пeвицам удаeтся создавать интeрeсный контeнт, который с удовольствиeм потребляют миллионы поклонников. В том числе и в Эстонии. Читать далее...

Названо имя возможного кандидата в президенты Эстонии

Спикер Рийгикогу Юри Ратас пригласил в пятницу на встречу председателей парламентских партий, чтобы назвать им имя возможного кандидата в следующие президенты Эстонии. По данным ERR, Ратас планирует представить таким кандидатом президента Академии наук Тармо Соомере. Читать далее...

Йессе: крупные центры вакцинации осенью могут закрыться

Вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе выступила в эфире радио Kuku, комментируя новый план вакцинации в стране, согласно которому, по текущему прогнозу, большие центры вакцинации осенью больше не понадобятся, и вакцинация будет включена в нормальную работу учреждений здравоохранения. Читать далее...

Министры обороны стран Балтии: происходящее на литовской границе - гибридная атака Лукашенко

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы - Калле Лаанет, Артис Пабрикс и Арвидас Анушаускас - провели в среду видеовстречу, чтобы обсудить возможные шаги по укреплению безопасности в регионе в связи с гибридной операцией против Литвы. Читать далее...

Шторм приближается: в пятницу порывы ветра составят 28 м/с

В ближайшие дни в Эстонию придут ливни с грозами, прогнозирует метеослужба. В пятницу юго-западный ветер превратиться в штормовой, порывы ветра будут достигать 28 м/с. Читать далее...

Директор школы выклянчил для учеников день вакцинации

Директор Выруской гимназии Кармо Курвитс две недели бодался с ведомствами, но получил желаемое: 9 августа в Выруской госгимназии для всех школьников уезда организуют день вакцинации, на которую не будет требоваться предварительная регистрация. Читать далее...

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