Картина дня: новые ограничения, подробности похищения фотографий и продолжение Олимпиады
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 июля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 июля.
Правительство провело сегодня заседание, одобрив несколько пунктов повестки дня. По итогам заседания состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр госуправления Яак Ааб, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр обороны Калле Лаанет, которые объявили о своих решениях. Читать далее...
В связи с расширением распространения коронавируса уровень опасности в Эстонии повышается с желтого или среднего до оранжевого, то есть, до высокого уровня. Правительство на совещании в четверг приняло к сведению необходимость повышения уровня риска. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3119 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 222, то есть 7,1% от общего количества тестов. У 11 заболевших курс вакцинации не завершен. Читать далее...
В соцсетях идет бурное обсуждение писем от Департамента полиции и погранохраны: их получили люди, фотографии которых были скачаны злоумышленником из базы данных удостоверяющих личность документов. Судя по комментариям, создается впечатление, что скачивались только фотографии русскоязычных. RIA связь с национальностью отрицает. Читать далее...
С того, что наша жизнь становится все более виртуальной и пандемия была этому в помощь, даже как-то неловко начинать – тоже мне откровение. Точно так же неудобно напоминать, что загрузка человеческих личных данных в Сеть – дело далеко не добровольное. И вот в этой самой Сети, как в пресловутой маленькой корзинке, есть всё: ленты, кружево, духи, ботинки, помада... Плюс многое другое. Беда в том, что эту корзинку периодически грабят. Читать далее...
Единственный эстонский дзюдоист, прошедшей на Олимпиаду в Токио, Григорий Минашкин (соревнуется в весе до 100 кг) принял участие в соревнованиях в четверг. Его первым соперником был монгольский игрок Отгонбаатар Лхагвасурен, которому он проиграл со счетом 0:1. Читать далее...
В мужском дзюдо в весовой категории до 100 кг золотую медаль завоевал японец Арон Вольф, победивший в финале южнокорейца Гухама Чо. Бронзу завоевали Нияз Ильясов из России и Хорхе Фонеска из Португалии. Читать далее...
Лучница Реэна Пярнат продолжила Олимпиаду в Токио дуэлью с представительницей Словакии Денисой Баранковой. В напряженном матче эстонка одержала победу со счетом 6: 4. Это был первый раз, когда эстонский лучник выиграл дуэль. В числе 32 лучших эстонка встретилась с тайваньской лучницей Чиа-Эн Линем, которой проиграла со счетом 3:7. Читать далее...
Ингрид Пууста, виндсерфер, участвующая в своих третьих Олимпийских играх, заняла в Токио 16-е место. В медальную гонку прошли 10 лучших спортсменок, так что Олимпийские игры для эстонки закончились. Читать далее...
Ни для кого нe сeкрeт, что южнокорeйская культура становится с каждым годом всe популярнee. Азиатским кинорeжиссeрам, продюсeрам, пeвцам и пeвицам удаeтся создавать интeрeсный контeнт, который с удовольствиeм потребляют миллионы поклонников. В том числе и в Эстонии. Читать далее...
Спикер Рийгикогу Юри Ратас пригласил в пятницу на встречу председателей парламентских партий, чтобы назвать им имя возможного кандидата в следующие президенты Эстонии. По данным ERR, Ратас планирует представить таким кандидатом президента Академии наук Тармо Соомере. Читать далее...
Вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе выступила в эфире радио Kuku, комментируя новый план вакцинации в стране, согласно которому, по текущему прогнозу, большие центры вакцинации осенью больше не понадобятся, и вакцинация будет включена в нормальную работу учреждений здравоохранения. Читать далее...
Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы - Калле Лаанет, Артис Пабрикс и Арвидас Анушаускас - провели в среду видеовстречу, чтобы обсудить возможные шаги по укреплению безопасности в регионе в связи с гибридной операцией против Литвы. Читать далее...
В ближайшие дни в Эстонию придут ливни с грозами, прогнозирует метеослужба. В пятницу юго-западный ветер превратиться в штормовой, порывы ветра будут достигать 28 м/с. Читать далее...
Директор Выруской гимназии Кармо Курвитс две недели бодался с ведомствами, но получил желаемое: 9 августа в Выруской госгимназии для всех школьников уезда организуют день вакцинации, на которую не будет требоваться предварительная регистрация. Читать далее...