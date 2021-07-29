Картина дня: новые ограничения, подробности похищения фотографий и продолжение Олимпиады

Правительство объявило о новых ограничениях

Правительство провело сегодня заседание, одобрив несколько пунктов повестки дня. По итогам заседания состоялась пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр госуправления Яак Ааб, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть, министр здоровья и труда Танель Кийк и министр обороны Калле Лаанет, которые объявили о своих решениях. Читать далее...

Уровень опасности по COVID в Эстонии повышается с желтого до оранжевого

В связи с расширением распространения коронавируса уровень опасности в Эстонии повышается с желтого или среднего до оранжевого, то есть, до высокого уровня. Правительство на совещании в четверг приняло к сведению необходимость повышения уровня риска. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 222 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3119 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 222, то есть 7,1% от общего количества тестов. У 11 заболевших курс вакцинации не завершен. Читать далее...

Что известно о людях, фотографии которых были похищены хакером?

В соцсетях идет бурное обсуждение писем от Департамента полиции и погранохраны: их получили люди, фотографии которых были скачаны злоумышленником из базы данных удостоверяющих личность документов. Судя по комментариям, создается впечатление, что скачивались только фотографии русскоязычных. RIA связь с национальностью отрицает. Читать далее...

Выкраду вместе с Касперским

С того, что наша жизнь становится все более виртуальной и пандемия была этому в помощь, даже как-то неловко начинать – тоже мне откровение. Точно так же неудобно напоминать, что загрузка человеческих личных данных в Сеть – дело далеко не добровольное. И вот в этой самой Сети, как в пресловутой маленькой корзинке, есть всё: ленты, кружево, духи, ботинки, помада... Плюс многое другое. Беда в том, что эту корзинку периодически грабят. Читать далее...

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 〉 Соревнования по дзюдо в Токио: Григорий Минашкин потерпел поражение

Единственный эстонский дзюдоист, прошедшей на Олимпиаду в Токио, Григорий Минашкин (соревнуется в весе до 100 кг) принял участие в соревнованиях в четверг. Его первым соперником был монгольский игрок Отгонбаатар Лхагвасурен, которому он проиграл со счетом 0:1. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Дзюдо в Токио: золотая медаль досталась Японии

В мужском дзюдо в весовой категории до 100 кг золотую медаль завоевал японец Арон Вольф, победивший в финале южнокорейца Гухама Чо. Бронзу завоевали Нияз Ильясов из России и Хорхе Фонеска из Португалии. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Эстонская лучница заняла на Олимпиаде 17-е место и вошла в историю