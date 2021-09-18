Картина дня: пьяный водитель, бушующий вирус, всемирный день чистоты и уникальные фотографии из тюрьмы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 18 сентября.
120 000 человек из группы риска в Эстонии по-прежнему не вакцинированы. Значительная часть населения не получила защитных инъекций, вирус свирепствует в домах престарелых. Что мы сделали не так? Читать далее...
Мужчина, пойманный за руль автомобиля, был настолько пьян, что обычный человек в таком состоянии оказался бы в коме или даже умер. Читать далее...
Глава сетевого предприятия Elering Таави Вескимяги на этой неделе заявил в интервью ERR, что уровень благосостояния жителей Эстонии так вырос, что мы без проблем справимся с подорожанием электроэнергии. Он также рассказал о своем коллеге «из соседней комнаты», которому плата за электроэнергию обходится около пяти евро в месяц, а в год он потребляет примерно 1,2 мегаватт-часа. Читать далее...
Нынешние муниципальные выборы, по крайней мере на уровне столицы, обязательно должны войти в историю своей нелогичностью. Трудно представить себе подобный балаган где-то и когда-то еще. И если в самом начале декларируемые цели представителей разных партий вызывали интерес, то происходящее теперь, меньше чем за месяц до выборов, вызывает целую гамму чувств: от уже утихающего негодования до все нарастающего гомерического хохота. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7011 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 391. Читать далее...
В Латвии не зафиксировано ни одного подтвержденного случая смерти человека в результате вакцины против Covid-19. Ответственные службы сообщали о смерти людей, получивших прививку, но причинно-следственной связи ни в одном из этих случаев доказано не было. Передача Латвийского радио "Открытые файлы" (Atvērtie faili) поговорила с Айваром Мистрисом - его сестра скончалась на следующий день после получения вакцины AstraZeneca. Ей было 47 лет. По словам мужчины, этот опыт сделал его "так называемым антиваксером". Читать далее...
Сегодня, 18 сентября созданная по инициативе родственников погибших в катастрофе «Эстонии» исследовательская группа SA Mare Liberum на исследовательском судне RS SENTINEL отправится из порта Эмсхафен в Голландии в экспедицию к месту останков парома «Эстония». Путь из порта до места гибели парома займет около двух суток. Читать далее...
По всей Эстонии продолжаются уборки в рамках Всемирного дня чистоты. Подавляющее большинство участников – воспитанники детских садов и школьники. В мире о своем участии в однодневной уборке заявило более 150 стран. Читать далее...
Новый президент Алар Карис, который также является почетным консулом Чили в Эстонии, сегодня утром поднял чилийский флаг на своем заднем дворе. Читать далее...
На этой неделе Языковой департамент провел дополнительную проверку в Идаской префектуре Департамента полиции и погранохраны и наложил штрафы на десять сотрудников, которые еще не улучшили свои языковые навыки. Читать далее...
На этой неделе в Эстонию после полуторамесячного перерыва было доставлено 2400 доз вакцины Janssen, которые распределили между всеми уездами. Кроме того, на следующей неделе будет доставлено еще 14 800 доз вакцины Janssen. У бригад вакцинаторов данную вакцину запрашивали прежде всего те люди, кто желают получить противовирусную защиту с помощью одной инъекции. Читать далее...
В четверг на этой неделе Мартину Кюла, который живет на юге Эстонии, позвонили по телефону: мужчина, представившийся сотрудником Swedbank, по-русски сообщил, что хочет с ним поговорить. Читать далее...
В январе 1938 года в Мурру было открыто производство камня, где работали осужденные. Позже в поселении Румму было создано несколько отдельных тюрем, в том числе тюрьма Эмари. Тюрьма Мурру начала постепенно закрываться в первом десятилетии этого века. Читать далее...