Картина дня: пьяный водитель, бушующий вирус, всемирный день чистоты и уникальные фотографии из тюрьмы

Вакцинация застопорилась, вирус бушует: что мы сделали неправильно?

120 000 человек из группы риска в Эстонии по-прежнему не вакцинированы. Значительная часть населения не получила защитных инъекций, вирус свирепствует в домах престарелых. Что мы сделали не так? Читать далее...

Удивительный случай: полиция поймала за рулем пьяного мужчину, алкотест показал 4,27 промилле

Мужчина, пойманный за руль автомобиля, был настолько пьян, что обычный человек в таком состоянии оказался бы в коме или даже умер. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Будем жить при свечах. Дешево и романтично

Глава сетевого предприятия Elering Таави Вескимяги на этой неделе заявил в интервью ERR, что уровень благосостояния жителей Эстонии так вырос, что мы без проблем справимся с подорожанием электроэнергии. Он также рассказал о своем коллеге «из соседней комнаты», которому плата за электроэнергию обходится около пяти евро в месяц, а в год он потребляет примерно 1,2 мегаватт-часа. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Партии, борющиеся против единовластия центристов в Таллинне, подозреваются в работе на центристов

Нынешние муниципальные выборы, по крайней мере на уровне столицы, обязательно должны войти в историю своей нелогичностью. Трудно представить себе подобный балаган где-то и когда-то еще. И если в самом начале декларируемые цели представителей разных партий вызывали интерес, то происходящее теперь, меньше чем за месяц до выборов, вызывает целую гамму чувств: от уже утихающего негодования до все нарастающего гомерического хохота. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 391 жителя Эстонии, скончались трое

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7011 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 391. Читать далее...

Смерть сестры на следующий день после прививки превратила мужчину в антиваксера

В Латвии не зафиксировано ни одного подтвержденного случая смерти человека в результате вакцины против Covid-19. Ответственные службы сообщали о смерти людей, получивших прививку, но причинно-следственной связи ни в одном из этих случаев доказано не было. Передача Латвийского радио "Открытые файлы" (Atvērtie faili) поговорила с Айваром Мистрисом - его сестра скончалась на следующий день после получения вакцины AstraZeneca. Ей было 47 лет. По словам мужчины, этот опыт сделал его "так называемым антиваксером". Читать далее...

Начинается инициированная родственниками погибших экспедиция к останкам парома «Эстония»

Сегодня, 18 сентября созданная по инициативе родственников погибших в катастрофе «Эстонии» исследовательская группа SA Mare Liberum на исследовательском судне RS SENTINEL отправится из порта Эмсхафен в Голландии в экспедицию к месту останков парома «Эстония». Путь из порта до места гибели парома займет около двух суток. Читать далее...

Во Всемирном дне чистоты в Эстонии участвуют по меньшей мере 38 000 человек