Картина дня: акция коронаскептиков, мошенничество на выборах и обновление Covid-сертификатов
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 23 октября.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8993 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1643. Пятеро скончались. Читать далее...
Райт Капп не счел нужным вакцинироваться от коронавируса. Он считал, что его организм достаточно силен. Он почти никогда - даже когда многие осенью или весной кашляли и сопливились - не болел. У него нет аллергии - следовательно, иммунная система тоже сильная, пришел он к выводу. Читать далее...
По мнению члена научного совета Марио Кадастика, поскольку число инфицированных и нуждающихся в стационарном лечении коронавирусных больных будет расти еще пару недель, в Эстонии, по примеру Латвии, может потребоваться введение ограничений для всего населения, а не только для невакцинированных людей. Читать далее...
Выявить на э-выборах фальсификации, осуществляемые с помощью чужих удостоверений личности, для полиции почти нереально, поскольку информация, которая могла бы отследить фальсификацию, уничтожается еще до пересчета голосов. Читать далее...
«Реклама» партии EKRE, созданная много лет назад неизвестным политическим энтузиастом с помощью обработки фотографий, зажила новой жизнью. Владельцы изображенного на фото туристического хутора возмущены, но кто должен взять на себя ответственность за фото? Читать далее...
Сегодня, 23 октября, на площади Вабадузе в Таллинне прошла организованная фондом защиты семьи и традиций (SAPTK) акция протеста «в защиту свободного общества». Читать далее...
В 11 часов утра в субботу, 23 октября, возле палаток для тестирования на тартуском Певческом поле образовалась очередь из пары десятков машин, которые не стояли на месте и постепенно продвигались вперед, но ждать своей очереди все равно приходилось почти 15 минут. Читать далее...
Коронавирус серьезно потрепал пансионат в Пайде, где заболела большая часть сотрудников и в настоящее время приходится справляться с работой лишь силами горстки работников. Таким образом, пансионат оказался в ситуации, когда он уже не может справиться самостоятельно, и любая помощь волонтеров приветствуется. Читать далее...
Нынешнее наше правительство пару раз в неделю даже жалко становится. С августа это началось: как прочитаешь репортаж с пресс-конференции – так и начинаешь жалеть. Какое-то оно у нас беззащитное, каждый может обидеть. Премьера представители оппозиционной партии не джентльменов начали кошмарить еще раньше, а она, чтобы сразу обозначить свою миролюбивую политику, только глазами хлопала. Читать далее...
Новая мутация коронавируса - AY.4.2, - представляющая собой разновидность уже известного дельта-варианта вируса SARS-CoV-2, была выявлена и в России, рассказал журналистам 21 октября представитель Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Что это за мутация коронавируса и опасна ли она? Читать далее...
Катри Райк второй раз вплотную приблизилась к должности своей мечты - так она называла пост мэра Нарвы. В первый раз она стала мэром в коалиции, в роли, пожалуй, даже младшего партнера. Теперь, если не случится чего-то совсем уж неожиданного, она станет мэром всерьез и будет пользоваться большим кредитом доверия избирателей. Читать далее...
Часть COVID-сертификатов перестанет действовать уже с декабря. Новый сертификат нужно создавать и после получения дополнительной, то есть бустерной дозы вакцины. Читать далее...
Военный локдаун был бы наихудшим из возможных сценариев, который в настоящее время описывается только теоретически, сообщило LETA Министерство здравоохранения Латвии в ответ на прозвучавшую информацию о военном локдауне, как следующем шаге, если текущие ограничения не окажут желаемого эффекта. Читать далее...