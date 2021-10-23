Картина дня: акция коронаскептиков, мошенничество на выборах и обновление Covid-сертификатов

Эстония обновила рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8993 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1643. Пятеро скончались. Читать далее...

Крепкое здоровье не помогло: 38-летний мужчина покорился коронавирусу

Райт Капп не счел нужным вакцинироваться от коронавируса. Он считал, что его организм достаточно силен. Он почти никогда - даже когда многие осенью или весной кашляли и сопливились - не болел. У него нет аллергии - следовательно, иммунная система тоже сильная, пришел он к выводу. Читать далее...

Кадастик: тотальные ограничения в Эстонии не исключены

По мнению члена научного совета Марио Кадастика, поскольку число инфицированных и нуждающихся в стационарном лечении коронавирусных больных будет расти еще пару недель, в Эстонии, по примеру Латвии, может потребоваться введение ограничений для всего населения, а не только для невакцинированных людей. Читать далее...

Мошенничество на э-выборах практически невозможно выявить

Выявить на э-выборах фальсификации, осуществляемые с помощью чужих удостоверений личности, для полиции почти нереально, поскольку информация, которая могла бы отследить фальсификацию, уничтожается еще до пересчета голосов. Читать далее...

Владелец туристического хутора требует от EKRE денег за ущерб репутации

«Реклама» партии EKRE, созданная много лет назад неизвестным политическим энтузиастом с помощью обработки фотографий, зажила новой жизнью. Владельцы изображенного на фото туристического хутора возмущены, но кто должен взять на себя ответственность за фото? Читать далее...

В Таллинне проходит акция протеста коронаскептиков

Сегодня, 23 октября, на площади Вабадузе в Таллинне прошла организованная фондом защиты семьи и традиций (SAPTK) акция протеста «в защиту свободного общества». Читать далее...

ФОТО 〉 Перед пунктом тестирования образовалась большая очередь

В 11 часов утра в субботу, 23 октября, возле палаток для тестирования на тартуском Певческом поле образовалась очередь из пары десятков машин, которые не стояли на месте и постепенно продвигались вперед, но ждать своей очереди все равно приходилось почти 15 минут. Читать далее...

Кризисная ситуация в доме престарелых: ждут помощи от волонтеров

Коронавирус серьезно потрепал пансионат в Пайде, где заболела большая часть сотрудников и в настоящее время приходится справляться с работой лишь силами горстки работников. Таким образом, пансионат оказался в ситуации, когда он уже не может справиться самостоятельно, и любая помощь волонтеров приветствуется. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Правительство: белое, пушистое, нежное

Нынешнее наше правительство пару раз в неделю даже жалко становится. С августа это началось: как прочитаешь репортаж с пресс-конференции – так и начинаешь жалеть. Какое-то оно у нас беззащитное, каждый может обидеть. Премьера представители оппозиционной партии не джентльменов начали кошмарить еще раньше, а она, чтобы сразу обозначить свою миролюбивую политику, только глазами хлопала. Читать далее...

Дельта-плюс: что известно о новой мутации коронавируса?

Новая мутация коронавируса - AY.4.2, - представляющая собой разновидность уже известного дельта-варианта вируса SARS-CoV-2, была выявлена и в России, рассказал журналистам 21 октября представитель Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Что это за мутация коронавируса и опасна ли она? Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Катри Райк изменит Нарву или Нарва изменит Катри Райк?

Катри Райк второй раз вплотную приблизилась к должности своей мечты - так она называла пост мэра Нарвы. В первый раз она стала мэром в коалиции, в роли, пожалуй, даже младшего партнера. Теперь, если не случится чего-то совсем уж неожиданного, она станет мэром всерьез и будет пользоваться большим кредитом доверия избирателей. Читать далее...

Жителям Эстонии напоминают: COVID-сертификаты необходимо обновлять

Часть COVID-сертификатов перестанет действовать уже с декабря. Новый сертификат нужно создавать и после получения дополнительной, то есть бустерной дозы вакцины. Читать далее...

Латвия - в шаге от военного локдауна?