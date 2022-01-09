Картина дня: счета знаменитостей за электричество, строительство молокозавода и эстонский ответ пророчествам Ванги

От пары евро до пары тысяч: эстонские знаменитости делятся своими счетами за электроэнергию

Новостные порталы и социальные сети гудят о том, как декабрьские счета за электроэнергию шокируют людей. Эстонские общественные деятели поделилилсь с порталом Elu24 своими счетами за электроэнергию. Читать далее...

Рост цен на электричество больно бьет и по больницам

Повышение цен на электроэнергию заставляет руководителей больниц беспокоиться: Больничная касса не намерена возмещать медицинским учреждениям их дополнительные расходы, поскольку сначала нужно найти деньги на борьбу с коронавирусом. Читать далее...

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, ВАНГА? 〉 Эстонский коуч по менеджменту предсказал 10 вещей, которые произойдут в 2022 году

В свое время Ванга, среди прочего, предсказала распад Советского Союза, смерть Сталина, Чернобыльскую катастрофу, гибель подводной лодки «Курск» и теракты 11 сентября. Но самое захватывающее предсказание заключается в том, что между 2262 и 2304 годами ученые изобретут способ путешествовать во времени. А пока вас ждут 9+1 вещей, которые произойдут в 2022 году. Читать далее...

Умер один из основоположников современной эстонской сланцевой энергетики

Академия наук сообщила, что эстонская энергетика понесла тяжелую утрату. Сегодня утром нас покинул один из лучших в мире специалистов по сжиганию сланца, один из основателей современной эстонской сланцевой энергетики академик Арво Отс (26 июня 1931 - 9 января 2022). Читать далее...

"Отечество" хочет поддержать потребление электроэнергии из госбюджета на 250 млн евро

Партия "Отечество" представила в Рийгикогу законопроект, которым хочет инициировать государственное регулирование продажи электроэнергии частным потребителям и малым предприятиям, компенсируя из государственного бюджета стоимость квоты CO2 проданной им энергии. Стоимость пакета составила бы 250 миллионов евро. Читать далее...

Коронавирус диагностирован у 1282 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 7884 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1282. Скончался один человек. Читать далее...

Зверское убийство пятерых: суд рассмотрит вопрос об освобождении пожизненно осужденных

Вируский уездный суд в середине января рассмотрит вопрос об условном освобождении приговоренных к пожизненному заключению за убийство пятерых человек. Читать далее...

Пелагея Куренная: я мыслю языком вокала

В первой половине января в Эстонии состоится одно из главных культурных событий этой зимы — новогодний концерт Opera Royal Gala солистов оперы Мариинского театра, которые выступят 10 января в Малом доме театра Ванемуйне и 11 января — на сцене Русского театра. В преддверии концерта Rus.Postimees пообщался с одной из участниц — восходящей звездой оперы Пелагеей Куренной. Читать далее...

ФОТО 〉 Строительство молокозавода за 100 миллионов евро идет полным ходом

Это одна из самых важных строительных площадок в регионе за последние десятилетия, поскольку через полтора года появится молочный комбинат стоимостью около 100 миллионов евро. Читать далее...

На шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили, движение нарушено

В воскресенье в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на 106-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в деревне Имавере в Ярвамаа, где столкнулись автомобили Škoda и Peugeot. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Скала обрушилась на лодки с туристами на озере в Бразилии, погибли семеро