В декабре портал Rus.Postimees рассказывал истории людей, которые сформировали дух уходящего 2022 года. Мы выбрали человека, ставшего лицом года в общемировом масштабе, эстонского политического лидера и четырнадцать жителей Эстонии, говорящих на русском языке, чьи слова и дела в том или ином смысле связаны с событиями, которыми обречен запомниться этот год.
Дух года ⟩ Персоны уходящего 2022 года по версии Rus.Postimees
Лидер года: Кая Каллас
Год премьерства Каи Каллас совпал с самой крупной войной в этом столетии. Во внешней политике она сумела действительно эффективно озвучить позицию Эстонии - мнение премьера Эстонии никогда ранее не ценилось столь высоко. Но здесь, дома, действия премьер-министра, мягко говоря, вызывают вопросы и мало понятны тёте Маали из Выру или дяде Андрею из Нарвы. Однако непротиворечивых лидеров не бывает, поэтому титул лидера года Rus.Postimees решил присудить все же Каллас, хотя другие претенденты тоже были.
Волонтер года: Дина Пильдер
Медсестра отделения экстренной медицины Ида-Вируской центральной больницы Дина Пильдер провела свой отпуск на скорой помощи в Украине. Она помогала вывозить беженцев, которые самостоятельно эвакуироваться не могли. Ее чувство миссии и готовность спасать людей, несмотря на опасность, стали причиной, по которой Rus.Postimees назвал ее волонтером года.
Предприниматель года: Антон Кекс
Признанный Rus.Postimees предпринимателем года Антон Кекс известен в Эстонии не только как основатель Codeborne IT, разработчик программного обеспечения и эксперт в вопросах цифровых технологий, но и как путешественник и лектор. В этом году он активно включился в борьбу с потеплением климата.
Боец года: Герман Баринов
25-летний Герман Баринов - гражданин Эстонии, который сражается на войне в составе Вооруженных сил Украины. Обычный парень из Пярну уже дважды был ранен и получил из рук президента Украины орден «За мужество». Rus.Postimees присудит ему титул бойца года - своим мужеством он это заслужил.
Политик года: Михаил Кылварт
В уходящем году мэр Таллинна и один из лидеров Центристской партии оказался в затруднительном положении. Он всегда избегал комментариев в адрес России, предпочитая заниматься таллиннской местной политикой и аккуратным противоборством на так называемые русские темы. Но в уходящем году война заставила его выйти из зоны политического комфорта. Rus.Postimees считает, что в контексте русскоязычного социума Михаила Кылварта следует назвать хоть и неоднозначным, но все-таки политиком года.
Дебют года: Оксана Тандит
Родившаяся в Украине и достигшая успеха в Эстонии модельер и дизайнер Оксана Тандит приняла решение вступить в ряды Партии реформ и баллотироваться на выборах в Рийгикогу. Удастся ли деятельнице изящной сферы пробиться в парламент в тяжелые для страны времена, когда все говорят не о моде, а только о войне и инфляции? Rus.Postimees решил присвоить ей титул новичка года в политике, которому только предстоит себя показать.
Театральный деятель года: Виктор Марвин
Виктор Марвин заявляет о себе во многих творческих сферах. До февраля 2022 года он не только играл в Русском театре и делал свои постановки, но и вел передачу «Тот еще театр». После начала российской агрессии в Украине Марвин сделал паузу в этом развлекательном проекте и отложил задуманную постановку комедии. Талант и активность Марвина привносят, по мнению Rus.Postimees, в театральную жизнь Эстонии новую энергию.
Военный года: Владимир Колотыгин
Начальник штаба Скаутского батальона быстрого реагирования, майор Владимир Колотыгин, служит уже 17 лет и вносит огромный вклад в поддержание реальной боеготовности Сил обороны. Rus.Postimees считает, что Колотыгин достоин зваться военным года.
Восходящая политзвезда года: Денис Ларченко
Депутат горсобрания Нарвы Денис Ларченко стал в 2022 году олицетворением новых веяний в политической жизни Ида-Вирумаа. В то время как нарвская мэрия все больше запутывалась в ситуации с переносом танка, а избранный от региона член Рийгикогу обвинял власти Эстонии в фашизме, Ларченко выделялся призывами к решению проблемы с памятниками местными силами и к разрушению обидных стереотипов в отношении Нарвы. Rus.Postimees допускает, что он может преуспеть в политике, поэтому присудил Ларченко аванс-титул восходящей политзвезды года.
Рука помощи года: Анна Микконен
Одна воспитывает трех дочерей, работает на трех работах, но в промежутках между работой и домом успевает помогать совсем незнакомым ей людям. Такой вы себе представляли жизнь участницы международных конкурсов красоты? Rus.Postimees присудил добровольцу, модели и социальному работнику Анне Микконен титул «Рука помощи года».
Визионер года: Олег Швайковский
У Олега Швайковского за плечами 26 лет успешной работы в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. За последние восемь лет он участвовал в создании трех крупных подразделений компании Nortal, а его последним проектом стал успешный запуск бизнеса в США. В том же году он ушел с руководящих должностей в Nortal и решил посвятить себя преподаванию физики в православной школе Святого Иоанна. У Швайковского есть миссия и видение, которые достойны внимания, считает Rus.Postimees.
Культурный деятель года: Юлия Ауг
Звезда российского театра и кино Юлия Ауг в 2022 году заняла жесткую антивоенную позицию, вернулась в Эстонию, где провела детство, и немедленно занялась преображением культурных индустрий Северо-Восточного региона. Rus.Postimees отмечает, что она стала самым заметным деятелем русской культуры в Эстонии в уходящем году.
Крах года: Иван Турыгин и Сергей Потапенко
Полмиллиарда долларов – десятки квартир, дорогих авто и прочего богатства – не роскошь для бизнесменов Ивана Турыгина и Сергея Потапенко из Ида-Вирумаа, которых в конце ноября Центральная криминальная полиция Эстонии и ФБР задержали по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. По мнению редакции Rus.Postimees, их историю в силу масштаба можно назвать крахом года.
Падение года: Михаил Стальнухин
6 сентября правление Центристской партии приняло решение об исключении из своих рядов депутата Рийгикогу Михаила Стальнухина. В эстонской политике крайне редки случаи, когда партии таким образом избавляются от политиков высокого ранга. Некогда диктовавший погоду в Нарве политик оказался аутсайдером для всех, кроме самых преданных фанатов. Rus.Postimees отмечает, что Стальнухин пал с треском, но ни одного виновного в этом, кроме него самого, замечено не было.
Курьез года: Артем Зинченко
Осужденный пять лет тому назад эстонским судом за шпионаж в пользу России Артем Зинченко стал главным фигурантом одного из самых анекдотичных новостных сюжетов 2022 года. Зинченко, обменянный через год после вынесения ему приговора на осужденного в РФ за шпионаж эстонского бизнесмена Райво Суси, в нынешнем ноябре вернулся в нашу страну и попросил в ней убежища. Редакции Rus.Postimees не оставалось ничего, кроме как назвать это курьезом года.
Лицо года: Владимир Зеленский
Лицом года всемирного масштаба по версии Rus.Postimees стал президент Украины Владимир Зеленский, который объединил народ и армию и создал мощнейшую коалицию за границей. Благодаря этому, спустя почти год полномасштабной войны, ему удается спасать страну от развала.