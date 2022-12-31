Дух года ⟩ Персоны уходящего 2022 года по версии Rus.Postimees

Михаил Кылварт. Фото: Eero Vabamägi

Политик года: Михаил Кылварт

В уходящем году мэр Таллинна и один из лидеров Центристской партии оказался в затруднительном положении. Он всегда избегал комментариев в адрес России, предпочитая заниматься таллиннской местной политикой и аккуратным противоборством на так называемые русские темы. Но в уходящем году война заставила его выйти из зоны политического комфорта. Rus.Postimees считает, что в контексте русскоязычного социума Михаила Кылварта следует назвать хоть и неоднозначным, но все-таки политиком года.

Оксана Тандит. Фото: Личный архив

Дебют года: Оксана Тандит

Родившаяся в Украине и достигшая успеха в Эстонии модельер и дизайнер Оксана Тандит приняла решение вступить в ряды Партии реформ и баллотироваться на выборах в Рийгикогу. Удастся ли деятельнице изящной сферы пробиться в парламент в тяжелые для страны времена, когда все говорят не о моде, а только о войне и инфляции? Rus.Postimees решил присвоить ей титул новичка года в политике, которому только предстоит себя показать.

Виктор Марвин. Фото: Архив Русского театра.

Театральный деятель года: Виктор Марвин