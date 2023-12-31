Хотя многие читатели жалуются, что новости в русскоязычном Postimees вызывают лишь тоску и грусть, наши журналисты ежедневно стараются применить свою смекалку и отменное чувство юмора, чтобы сделать жизнь жителей Эстонии немного ярче. Давайте вспомним самые забавные заголовки уходящего года.
Бобровый бунт, украденные трусы и кошка-поджигатель: вспоминаем самые забавные заголовки уходящего года
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