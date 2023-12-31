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Бобровый бунт, украденные трусы и кошка-поджигатель: вспоминаем самые забавные заголовки уходящего года

rus.postimees.ee
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Газета Postimees.
Газета Postimees. Фото: Sander Ilvest

Хотя многие читатели жалуются, что новости в русскоязычном Postimees вызывают лишь тоску и грусть, наши журналисты ежедневно стараются применить свою смекалку и отменное чувство юмора, чтобы сделать жизнь жителей Эстонии немного ярче. Давайте вспомним самые забавные заголовки уходящего года.

ФОТО И ВИДЕО 〉 Голый мужчина устроил драку в центре Таллинна: проходивший мимо политик решил вмешаться

Голый мужчина на улице Лийвалайа.
Голый мужчина на улице Лийвалайа. Фото: Taavi Sepp

Ветер дует прямо в комнату: житель Эстонии купил дом, как в сказке про трех поросят

Суд.
Суд. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Бобровый бунт: грызуны на пять дней перекрыли движение автобусов

Дамба бобров.
Дамба бобров. Фото: Jaanus Kirsipuu

Неожиданная проблема в Grossi: кто-то выкладывает на полки магазина свои домашние заготовки

Домашние заготовки, которые принесли в магазин Grossi.
Домашние заготовки, которые принесли в магазин Grossi. Фото: Kuvatõmmis

В Ляэне-Вирумаа кошка чуть не сожгла квартиру

Агрессивная кошка. Иллюстративное фото
Агрессивная кошка. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

«Впервые такое вижу»: избиратель сбежал с участка

Один из избирателей решил покинуть участок вместе с бюллетенем.
Один из избирателей решил покинуть участок вместе с бюллетенем. Фото: Elmo Riig

Картонный политик оккупировал балкон жителя Мустамяэ: если не пускают в дверь, приходится лезть в окно

Картонная фигура политика оказалась на балконе жителя Мустамяэ.
Картонная фигура политика оказалась на балконе жителя Мустамяэ. Фото: Facebook/Mustamäe Kuulutaja

В Эстонии появилась новая достопримечательность: люди приезжают посмотреть на огромное крысиное гнездо

Крысиное гнездо.
Крысиное гнездо. Фото: Urmas Luik

Мигранты из исламских стран думают, что в Эстонии есть работа

Мусульмане молятся в Афганистане, Кабул, 12 октября 2021 года.
Мусульмане молятся в Афганистане, Кабул, 12 октября 2021 года. Фото: Erik Prozes / Postimees

РЕПОРТАЖ 〉 Кетчуп преследовал Шендеровича и в Таллинне

Ребенок на акции против Виктора Шендеровича перед входом в концертный зал Линдакиви, Таллинн, 15 мая 2023 года.
Ребенок на акции против Виктора Шендеровича перед входом в концертный зал Линдакиви, Таллинн, 15 мая 2023 года. Фото: Наталия Гребнева / Rus.Postimees

Обычно наоборот: завтра спасатели подожгут здание

Завтра это здание подожгут.
Завтра это здание подожгут. Фото: Aigar Raja

ФОТО 〉 Неизвестные припарковали самокаты Bolt на крыше автобусного павильона

Самокаты Bolt на крыше автобусного павильона.
Самокаты Bolt на крыше автобусного павильона. Фото: Erakogu

Пассажиры начали бриться и красить волосы в туалетах: Elron пришлось обновить правила

Иллюстраивное фото.
Иллюстраивное фото. Фото: M.Pakats/Shutterstock

Пьяная женщина покусала полицейского

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Urmas Luik

«Больше всего жаль трусы мужа»: неизвестные украли сушившееся во дворе белье

Pesukuivatusala Pikk 60A juures.
Pesukuivatusala Pikk 60A juures. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

ВИДЕО 〉 Необычные игрища на эстонском пляже: вместо собаки женщина выгуливала голого мужчину

Странная картина на пляже.
Странная картина на пляже. Фото: Elu24 kollaaž

В стогу сена в Эстонии найден мужчина, объявленный в розыск в Финляндии

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Pärnu Postimees

ФОТО 〉 В Таллинне спасатели случайно проникли не в ту квартиру: увиденное заставило их вызвать на место полицию

В квартире была плантация конопли.
В квартире была плантация конопли. Фото: PPA

Белорусы спешат на помощь: эстонский пенсионер, ставший жертвой наглых воров, получил шикарный подарок

Передача картофеля.
Передача картофеля. Фото: Tiit Loim

Вчерашний центрист не смог сдержать смеха, защищая в Рийгикогу идею своей новой партии

Тынис Мёльдер.
Тынис Мёльдер. Фото: Andres Haabu

ФОТО 〉 Голый мужчина в автобусе в пятницу, полуголая женщина в торговом центре в субботу. Что происходит в Вильянди?

Неожиданный кофе в торговом центре.
Неожиданный кофе в торговом центре. Фото: Margus Haav

ВИДЕО 〉 «Пижамная вечеринка» в Рийгикогу: на месте были друзья депутатов и даже гипнотизер

Рийгикогу.
Рийгикогу. Фото: Tairo Lutter / Postimees

ВИДЕО 〉 В эстонском лесу заметили очень вежливых кабанов

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Мужчины Эстонии, готовьтесь: финская компания выпускает в продажу тампоны для мужчин

Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Новый правительственный кризис? Министры расходятся во мнениях по вопросу о Деде Морозе

На последнее в этом году заседание Рийгикогу, которое состоялось 15 декабря, пришел Дед Мороз и вручил фракциям подарки.
На последнее в этом году заседание Рийгикогу, которое состоялось 15 декабря, пришел Дед Мороз и вручил фракциям подарки. Фото: Пеэтер Ланговитс

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Один из Сукантонов в Кунда.
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Каламая. Фото: Taavi Sepp
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