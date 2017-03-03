Картина дня: избиение звезды телешоу, опасные маневры полицейского патруля и успех Ксении Балты на ЧЕ

Педофил-рецидивист просится на свободу
Педофил Меэлис Хансар, приговоренный к шести с половиной годам тюрьмы за совершение тяжкого преступления на сексуальной почве, ходатайствует о досрочном освобождении из тюрьмы. Читать далее...
Рост пенсии
Темп роста среднего размера пенсии по возрасту среди стран Балтии самым высоким в конце прошлого года был в Эстонии, а самым низким - в Латвии , свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Читать далее...
Батальон НАТО направился в Эстонию
Боевая батальонная группа НАТО, которая прибудет в Эстонию в течение ближайших шести недель, начинает перемещение в Эстонию с личным составом, вооружением и материально-техническим обеспечением. Читать далее...
Нетрезвое ДТП
Машина сбила велосипедиста, все участники ДТП были пьяными. Читать далее...
Пожар в Харьюмаа
Сегодня ночью в Харьюмаа произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Читать далее...
Избиение звезды телешоу
В ночь на воскресенье, 5 марта, в Таллинне была избита звезда эстонского телешоу «Prooviabielu» Лийза. Однако, рассказ девушки несколько рознится с информацией, имеющейся у полиции. Читать далее...
Полезно знать
Какие продукты можно есть после истечения срока годности? Kliimamuutused.ee дает несколько полезных советов, которые помогают использовать продукты питания, которые чаще всего мы выбрасываем, так и не успев съесть до конца. Читать далее...
Опасные маневры полицейского патруля
В Ида-Вирумаа в субботу примерно в 14 часов полицейская машина нарушила правила дорожного движения, совершая опасные маневры и проезжая на красный цвет светофора. Видеорегистратор зафиксировал как минимум четыре нарушения ПДД. Читайте далее…
Режим прекращения огня в Донбассе
Лидеры самопровозглашенных республик на территории Донецкой и Луганской областей Украины объявили о введении режима прекращения огня по всей линии соприкосновения с украинскими войсками, начиная с 11.00 по местному времени 5 марта. Пока данный режим соблюдается. Читайте далее…
Успех Ксении Балты ЧЕ по легкой атлетике
На чемпионате Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях, который проходит в Белграде, эстонская спортсменка Ксения Балта в своей лучшей попытке прыгнула в длину на 6 метров и 79 сантиметров, что принесло ей пятое место. Читайте далее…