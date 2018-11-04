Картина дня: мужчина с ножом в Таллинне, нападение в Эльва и инцидент с сотрудником МуПо

ЧП в Таллинне: по улицам бродил размахивающий ножом агрессивный мужчина

Сегодня, 4 ноября, за несколько минут до 11 часов полиция получила вызов высшего приоритета в Таллинн на улицу Таммсааре, где звонивший увидел идущего с ножом мужчину. Он вел себя агрессивно и сначала шел в сторону ближайшей заправки, а потом направился в торговый центр Mustika. Читать далее...

Фото: мужчина ударил ножом жертву и сбежал

Сегодня около 18 часов в Центр тревоги поступило сообщение о ножевом нападении в Эльва. Полицейские ищут подозреваемого в совершении преступления 46-летнего Меэлиса. Читать далее...

Видео: быстрая реакция спасла жизнь сотрудника МуПо

На прошлой неделе с проверяющим билеты патрулем МуПо произошел инцидент, и только быстрая реакция спасла чиновника от колес промчавшегося мимо автомобиля. Читайте далее...

«Я не получил повестку»: сотне резервистов грозит огромный штраф

Силам обороны не удалось связаться с почти сотней резервистов, чтобы вызвать их на учения. Читайте далее...

Трамп объявил о санкциях против Ирана в стиле "Игры престолов". В Иране ответили тем же

Иранский генерал Касем Сулеймани опубликовал в "Инстаграме" свою фотографию, стилизованную под постер сериала "Игра престолов". Ранее при помощи стилизованного под тот же сериал постера президент США Дональд Трамп объявил о возобновлении санкций против Ирана. Читайте далее...

Юри Ратас сделал неожиданное заявление о партии "Ээсти 200"

Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас поздравил партию "Ээсти 200" с прибытием на политический ландшафт Эстонии, однако отметил, что новая партия немного напоминает ему Партию реформ 20 лет назад. Читайте далее...

Выезд на охоту закончился пулей в ноге

Вчера около десяти часов утра в Центр тревоги сообщили о несчастном случае на охоте, произошедшем на Пийрисааре в Тартуском уезде. На вызов отреагировал отряд погранохраны на лодке и полиция. Читайте далее...

Убийство у Певческого поля: окружной суд оставил в силе приговор юной нарвитянке

Таллиннский окружной суд не нашел оснований для смягчения наказания 21-летней Елизавете Капитоновой из Нарвы, которая судом первой инстанции была признана виновной в убийстве 22-летнего молодого человека и приговорена к 9 годам тюрьмы. Читайте далее...

В многоквартирном доме подозревают химическое загрязнение

В воскресенье до обеда в Центр тревоги сообщили о возможном химическом загрязнении в многоквартирном доме в Пыльва. Читайте далее...

В Ласнамяэ может появиться отделение экстренной медицины

Medicum готов открыть в Центре здоровья Ласнамяэ дополнительное приемное отделение экстренной медицины первичного уровня, чтобы оказывать скорую помощь в решении проблем со здоровьем таллиннцев и взять на себя часть нагрузки коллег из отделений экстренной медицины Ида-Таллиннской центральной больницы и Северо-Эстонской региональной больницы. Medicum готов начать соответствующие переговоры как с Больничной кассой и городом Таллинном, так и с таллиннскими больницами. Читайте далее...

Мария Юферева: неприятный запах из Ласнамяэ исчезнет

Представители асфальтного завода, который находится в карьере Вяо, заверили, что на предстоящей неделе они перейдут на другой вид топлива, что должно устранить проблему неприятного запаха, который доставляет неудобства жителям Ласнамяэ, сообщает на своей странице в Facebook старейшина Ласнамяэ Мария Юферева. Читайте далее...

Власти бьют тревогу: водители грузовиков регулярно нарушают важный запрет

Несмотря на то, что большегрузному автотранспорту проезд по улице имени Михаила Румянцева в Силламяэ запрещен, водители фур регулярно нарушают этот запрет. Городские власти просят полицию повлиять на ситуацию. Читайте далее...

Родители требуют возместить расходы на поездки в школу

Когда расписание составлено таким образом, что ехать в школу на автобусе невозможно, то родителям приходится самим везти ребенка. В таком случае местное самоуправление не должно компенсировать дополнительные расходы. Читайте далее...

Синоптики изменили прогноз на следующую неделю: солнца ждать не стоит