Топ-10: что вы читали на Rus.Postimees в 2018 году

В начале сентября российские власти порадовали жителей Эстонии новыми ограничениями: люди на лизинговых автомобилях не могли пересечь российскую границу. Всему виной - новый закон. С 2015 года автомобиль был привязан к частному лицу, теперь же появилась привязка к юридическому лицу, то есть, если реальным собственником автомобиля является банк, то на такие машины распространяется правило внесения таможенного обеспечения: "Это не пошлина, это своего рода залог, который эквивалентен той сумме, которую вы заплатили бы при растаможке автомобиля", - сказали тогда Rus.Postimees российские таможенники. Проблему несколько раз объявляли решенной, однако в отдельных случаях людям не удавалось пересечь границу.

Foto TOOMAS HUIK POSTIMEES Драка. Иллюстративное фото. ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/EMF

В августе полиция задержала трех молодых людей, которые входили в жестокую банду, нападавшую в Таллинне на прохожих. 2 августа поздним вечером в полицию поступило сообщение, что на бульваре Мере в Таллинне на двух мужчин напали незнакомые молодые люди, которые, применив физическую силу, отобрали у них телефон стоимостью 300 евро, две бутылки пива и полпачки сигарет. Один из пострадавших нуждался в медицинской помощи, его доставили в больницу. Полиция задержала на Горке поцелуев в качестве подозреваемых трех человек: двух 15-летних и одного 21-летнего парня. Хотя речь шла о молодых людях, они уже столкнулись с употреблением алкогольных напитков и наркотических веществ. Старший из задержанных ранее привлекался к ответственности в уголовном порядке за разбой и применение насилия в отношении представителя власти. Тема молодежных банд оставалась актуальной несколько недель.

Пропавший Владимир. ФОТО: Erakogu

Часто читатели Rus.Postimees помогали распространять информацию о пропавших без вести людях. Не всегда эти поиски заканчивались счастливо. Так, в конце мая в водоеме в Валликяэру был найден труп 44-летнего Владимира. На теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Вблизи Валликяэру была найдена его сумка с личными вещами, в которой были документы и выключенный мобильный телефон. Что произошло с относительно молодым мужчиной, полиция не уточнила.

Пропавший Марек. ФОТО: PPA

В конце апреля под Таллинном пропал полицейский. Его искали в окрестностях дома в Суурупи, искали в районе Нелиярве-Аэгвийду, где видели похожего на него человека. Тело пропавшего Марека без следов насилия было обнаружено лишь спустя месяц в зарослях на берегу озера Линаярв. Рядом с ним нашли его служебное оружие. Поиски людей, безусловно, стали еще одной актуальной темой этого года, породив настоящее добровольческое движение.

Трагическая авария в Рапламаа ФОТО: PPA