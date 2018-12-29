Топ-10: что вы читали на Rus.Postimees в 2018 году

Rus.Postimees представляет вашему вниманию самые читаемые статьи за 2018 год. Предлагаем вам вспомнить всё!
Возглавляет наш топ участница эстонского телешоу Лийза, не очень удачно сходившая ночью за гамбургером и потребовавшая, чтобы русскоязычные клиентки заправки общались с кассиром на эстонском языке. Видео последовавшей драки с участием таксиста, впервые показанное в передаче «Krimi» на Kanal 2, безоговорочно стало самым популярным материалом на нашем портале за этот год. Оно в несколько раз опережает по читаемости своего ближайшего преследователя.
11 мая в Ласнамяэ объявился молодчик, видимо, вообразивший, что он на Диком Западе, и устроивший стрельбу по ногам людей, стоявших на остановке. Постреляв по людям из пневматики из собственного автомобиля, преступник скрылся. Полиции обнаружить соответствующий описанию автомобиль в этом районе не удалось. О дальнейшей его судьбе неизвестно, со свидетелем пообщались в полиции, однако подробности тоже до сих пор неизвестны.
В апреле Нарву потрясло громкое убийство: предположительно в результате семейной ссоры муж, предприниматель в области строительства, убил свою жену, известного мастера по маникюру. Этой трагедии предшествовала еще одна трагическая история в той же семье. Тема семейного насилия была в этом году одной из наиболее актуальных, несколько трагических случаев подряд привели к пониманию, что с семейным насилием в стране борются недостаточно, а полиция иной раз не реагирует на заявления своевременно.
С 1 мая этого года в Эстонии вступили в силу принятые Рийгикогу в апреле прошлого года поправки к Закону о жидком топливе, в соответствии с которыми продавцы горючего должны добавлять к бензину и дизельному топливу биологические присадки в объеме не менее 3,1 процента. Новость об этой предстоящей радости изрядно переволновала наших читателей - особенно на фоне акцизных новшеств. По задумке производителей топлива, использование Е10 должно улучшить экологию в мире, снизив выбросы углекислого газа в атмосферу и уменьшив потребление нефти. Обогащенная этиловым спиртом топливная смесь лучше сгорает, при этом на 30% сокращается выброс вредных веществ в воздух.
2 августа на мосту Мустакиви в перестрелке был тяжело ранен человек. Выяснилось, что между дорожными рабочими и проходившим мимо мужчиной возник конфликт, который привел к тому, что один из рабочих схватил пистолет и выстрелил в прохожего. Стрелявший был задержан на месте происшествия, раненый в критическом состоянии был доставлен в больницу. Несмотря на то, что полиция подчеркивала, что жизни местных жителей ничто не угрожает, новость еще долго будоражила наших читателей
В начале сентября российские власти порадовали жителей Эстонии новыми ограничениями: люди на лизинговых автомобилях не могли пересечь российскую границу. Всему виной - новый закон. С 2015 года автомобиль был привязан к частному лицу, теперь же появилась привязка к юридическому лицу, то есть, если реальным собственником автомобиля является банк, то на такие машины распространяется правило внесения таможенного обеспечения: "Это не пошлина, это своего рода залог, который эквивалентен той сумме, которую вы заплатили бы при растаможке автомобиля", - сказали тогда Rus.Postimees российские таможенники. Проблему несколько раз объявляли решенной, однако в отдельных случаях людям не удавалось пересечь границу.
В августе полиция задержала трех молодых людей, которые входили в жестокую банду, нападавшую в Таллинне на прохожих. 2 августа поздним вечером в полицию поступило сообщение, что на бульваре Мере в Таллинне на двух мужчин напали незнакомые молодые люди, которые, применив физическую силу, отобрали у них телефон стоимостью 300 евро, две бутылки пива и полпачки сигарет. Один из пострадавших нуждался в медицинской помощи, его доставили в больницу. Полиция задержала на Горке поцелуев в качестве подозреваемых трех человек: двух 15-летних и одного 21-летнего парня. Хотя речь шла о молодых людях, они уже столкнулись с употреблением алкогольных напитков и наркотических веществ. Старший из задержанных ранее привлекался к ответственности в уголовном порядке за разбой и применение насилия в отношении представителя власти. Тема молодежных банд оставалась актуальной несколько недель.
Часто читатели Rus.Postimees помогали распространять информацию о пропавших без вести людях. Не всегда эти поиски заканчивались счастливо. Так, в конце мая в водоеме в Валликяэру был найден труп 44-летнего Владимира. На теле не было обнаружено следов насильственной смерти. Вблизи Валликяэру была найдена его сумка с личными вещами, в которой были документы и выключенный мобильный телефон. Что произошло с относительно молодым мужчиной, полиция не уточнила.
В конце апреля под Таллинном пропал полицейский. Его искали в окрестностях дома в Суурупи, искали в районе Нелиярве-Аэгвийду, где видели похожего на него человека. Тело пропавшего Марека без следов насилия было обнаружено лишь спустя месяц в зарослях на берегу озера Линаярв. Рядом с ним нашли его служебное оружие. Поиски людей, безусловно, стали еще одной актуальной темой этого года, породив настоящее добровольческое движение.
Традиционно привлекали большое внимание трагические аварии. В начале июня в Рапламаа молодые мужчины 28 и 25 лет с такой скоростью врезались на BMW в дерево, что от удара машину разорвало и буквально намотало на ствол. Наглядное пособие, к чему приводит превышение скорости. Дорожная статистика в этом году была катастрофической: то ли лето стояло слишком долго и провоцировало лихачить, то ли машин на дорогах стало слишком много.
В середине апреля в одном из дворов по улице Пярна в Кохтла-Ярве было обнаружено тело 15-летней девушки с ножевыми ранениями. Настя не была проблемным подростком, хорошо училась и была общительной. После полуночи она вышла из дома и не вернулась. Через несколько дней появилось сообщение о том, что по подозрению в убийстве арестован ее бывший молодой человек. Ему на тот момент было всего 18 лет. Две трагедии подряд, потрясшие Ида-Вирумаа в апреле, на какое-то время привлекли к региону особое внимание именно в связи с насилием в близких отношениях.
Когда пришло сообщение о том, что паэский пруд собираются чистить и чего там только не найти, наш редактор неожиданно ляпнул: "Вестимо, труп найдут". Нашли. В сентябре в рамках "Всемирного дня чистоты" водолазы чистили пруд в парке Паэ и на дне обнаружили частично разложившийся труп в полиэтиленовом пакете. Личность погибшего тогда установлена не была.
13. Конфликт в Керченском проливе: Россия сообщила о задержании трех украинских судов с применением оружия, украинская армия приведена в полную боевую готовность
Международные новости редко оказываются на вершине рейтинга читаемости, но очередной российско-украинский конфликт по понятной причине стал исключением. Россияне задержали украинских моряков в Керченском проливе, ссылаясь на то, что украинские суда незаконно пересекли государственную границу России, за этим последовало резкое осуждение со стороны мировых лидеров, введение военного положения на Украине, приведение украинской армии в полную боевую готовность, ряд протестов и запрет на въезд российским мужчинам на территорию Украины.
В сентябре наших читателей всколыхнула новость о том, что Департамент шоссейных дорог с нового года планирует внести изменения в экзамен по вождению: перемены ждут как теоретическую, так и практическую части. Напоминаем, что в результате изменений в экзамене по теории уменьшится количество технических и станет больше ситуационных вопросов, а правильный ответ в каждом вопросе будет только один. В случае практической части планируют больше прежнего учитывать компетентность экзаменуемого, поэтому изменятся практические упражнения и больше не будут считать попытки их выполнения. Например, сейчас при парковке есть две попытки, а, согласно новому распорядку, будет десять минут и неограниченное количество попыток.
В сентябре была особенно актуальна тема молодежного насилия. Видео, на котором один молодой человек жестоко избивает другого, после чего к избиению присоединяются еще несколько, собрало огромное количество просмотров. По некоторым данным, в ходе избиения использовался кастет. По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело.
Rus.Postimees желает нам всем, чтобы в следующем году нас ждали исключительно приятные новости: а их делают не только журналисты, их мы делаем вместе с вами.