Картина дня: итоги выборов в Европарламент, снижение акциза на алкоголь и рост зарплат

В Эстонии акциз на алкоголь снизят на 25 процентов

Правительство Эстонии приняло решение снизить ставку акциза как на крепкие, так и на слабоалкогольные напитки на 25 процентов с 1 июля 2019 года. Читать далее...

Обзор выборов по Эстонии: победа белок, омраченная победой социал-демократов

Выборы в Европарламент выиграла Партия реформ, Центристская партия отделалась испугом. Читать далее...

Обзор европейских итогов: правых радикалов в Европе не ждал триумф, двое гигантов проиграли, зеленые задают тон

На выборах в Европарламенте проиграли две крупнейшие группы – Европейская народная партия и группа, объединяющая социалистов и демократов, - обе потеряли более 30 мест. Настолько же вероятно увеличатся ряды либералов. В число победителей войдут и зеленые, отстаивающие идеи, близкие молодежи. Читать далее...

Главные сюрпризы и тяжелые потери: все, что надо знать о результатах выборов в Европарламент

Сравнительно высокая явка, потери крупнейших европейских фракций и усиление других групп в Европарламенте. DW о том, что надо знать про исход голосования в ЕС. Читать далее...

Объявлены результаты. Кто прошел в Европарламент от Эстонии?

В воскресенье, 26 мая, в Эстонии состоялись выборы в Европарламент. Как и ожидалось, по два мандата получили Партия реформ и социал-демократы. У центристов и EKRE по одному, кроме того, после Брекзита Эстония получит еще одно место, которое займет представитель "Отечества". Независимый кандидат Раймонд Кальюлайд в Европарламент не прошел. Читать далее...

Марина Кальюранд: мне льстит, что я обогнала еврокомиссара Андруса Ансипа

Набравшая больше всего голосов в Эстонии на выборах в Европарламент социал-демократ Марина Кальюранд сказала, что результат приятно удивил, но при этом она понимает, какая огромная на ней лежит ответственность. Читать далее...

Яна Тоом: у Центристской партии есть проблема, но мы ее решим

«Да, у нас есть проблема. Мы ведь не слепые. Мы решим эту проблему», - пообещала центристка Яна Тоом в эфире ETV.

Ансип: желавшие расколоть Европу потерпели поражение

Желавшие расколоть Европу потерпели поражение на этих выборах, заявил прошедший в очередной раз в Европарламент Андрус Ансип. Читать далее...

А вы среди них? Смотрите, у кого в ближайшие полгода повысится зарплата

В результате опроса работодателей, проведенного агентством по исследованию зарплат и порталом поиска работы CVKeskus.ee, выяснилось, в каких должностных группах ожидается повышение зарплаты в новом полугодии. Читать далее...

Зарплата, компенсации и спецпенсии: депутаты Европарламента зарабатывают больше президента Эстонии

Только что избранных в Европарламент Марину Кальюранд, Андруса Ансипа, Урмаса Паэта, Яну Тоом, Свена Миксера и Яака Мадисона ждут в том числе блага, которые в Эстонии постепенно пропадают. Читать далее...

Неожиданный план: правительство собирается возместить потери бизнесменов в ВЭБ-фонде из прибыли Банка Эстонии

Министр финансов Мартин Хельме подтвердил Äripäev, что правительство собирается выплатить долг предпринимателям, которые потеряли деньги из-за ВЭБ-фонд, и он считает, что средства для этого можно найти в центральном банке. Читать далее...

Принадлежащий таинственному российскому инвестору порт на Хийумаа разваливается

Загадочный российский инвестор Дмитрий Морозов в 2011 году приобрел порт Калана на острове Хийумаа вместе с участками недвижимости на побережье. Уже тогда срочно нуждавшийся в ремонте порт теперь и вовсе быстро разваливается под действием сил природы, и портовому причалу грозит обрушение. Читать далее...

Путин одобрил строительство порта под носом у Литвы