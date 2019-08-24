Картина дня: нюансы пенсионной реформы, гулянье в Ласнамяэ и поджог похоронного бюро

Еще раз о главном: нюансы реформы второй пенсионной ступени, о которых вы непременно должны знать

На этой неделе правительство Эстонской Республики утвердило принципы реформы второй пенсионной ступени. Портал Rus.Postimees знакомит своих читателей с ними во всех подробностях. Читать далее...

Установщик надгробных памятников набрал заказов и предоплату и сбежал из страны

В последний год читательнице Rus.Postimees Веронике и ее близким пришлось пережить много тяжелых потрясений. Чуть больше года назад, 1 августа 2018 года, в результате тяжелой болезни семья потеряла мать, жену, бабушку. А последние полгода им приходится биться с представителями фирмы, взявшимися установить на могиле дорогого для Вероники человека новую опалубку и памятник. Читать далее...

История одного происшествия: как эстонцы спасались из приземлившегося на Неву самолета

Когда 56 лет назад последние пассажиры покинули севший на Неву самолет, он прямо у них на глазах погрузился на дно реки. Читать далее...

У прибывшего из Финляндии парома возникла техническая неисправность: пассажиры оказались в ловушке на несколько часов

В пятницу вечером работающий на маршруте Вуосаари — Мууга паром M/S Finbo Cargo опоздал почти на час, а в порту Мууга у судна не открывался визир, поэтому никот из пассажиров не мог сойти на берег. Читать далее...

Резкий скачок цен на квартиры в Ласнамяэ. К чему бы это?

В минувшем месяце цены на квартирную собственность в Ласнамяэ совершили резкий скачок на 14% – средняя цена квадратного метра, достигшая 1792 евро/м², значительно опередила цены как в Мустамяэ, так и в Хааберсти. Читать далее...

Нелегкая жизнь контролеров Elron: пасажиры проклинают поезда, но все равно ездят

Постельное белье - в мешок, деньги для сдачи - в пояс, билетный терминал - в руки. Так начинается рабочий день всех работников обслуживающего персонала фирмы Elron: турне, как они сами его называют. Читать далее...

Гуляет Ласнамяэ! Митя Фомин спел для жителей самого большого района Таллинна

По традиции в конце лета на Певческом поле управа самого большого района столицы устраивает яркий праздник и большой бесплатный концерт. Гвоздем программы этого вечера стал певец Митя Фомин. Читать далее...

Фото: мужчина сжег дотла похоронное бюро

Сегодня ночью горело здание, в котором работает похоронное бюро Viimne tee. Оказалось, что речь идет о поджоге. Полиция начала уголовное производство. Читать далее...

В школе из-за взрыва бойлера произошел потоп

В середине лета в основной школе Муху на воздух взлетел бойлер, что привело к затоплению второго этажа и кабинета музыки на первом этаже. Читать далее...

Ученый Института Нурксе: докторант не обязан знать, откуда поступает зарплата!

Ученый замешанного в скандале Института общественного управления Рагнара Нурксе Таллиннского технического университета Ральф-Мартин Соэ опубликовал в соцсетях заявление, назвав ситуацию с мошенничеством вокруг финансирования научных проектов раздутой. Читать далее...

"Балтийская цепь" по-азиатски: почему жители Гонконга отметили начало выхода Прибалтики из СССР

Более 130 тысяч жителей Гонконга приняли в пятницу участие в несогласованной манифестации, приуроченной к юбилею «Балтийского пути» — прошедшей в 1989 году в Латвии, Литве и Эстонии акции протеста, ставшей важным шагом на пути к их независимости. Читать далее...

Логопедов для Эстонии будут готовить в России

Министр образования и науки Майлис Репс встретилась с министром образования России Ольгой Васильевой и обсудила возможность подготовки в российских вузах логопедов для русскоязычных детей в Эстонии. Читать далее...

В сентябре придет жара? В Эстонии обещают затяжную и теплую осень