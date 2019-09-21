Картина дня: претензии к развозчикам еды, однорукий таксист, проваленные экзамены по вождению

Тоже рекорд: 46 провалов на экзамене по вождению!

Руководитель экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Тармо Ванамыйза опубликовал статью, в которой выражает мнение, что если на получение водительских прав требуется более трех экзаменов, это уже ненормально. В этом году 761 водитель пошел на четвертую попытку, а 446 водителей предприняли и пятую. Читать далее...

Глава Wolt - о жалобах на курьеров-неэстонцев: в Финляндии такой проблемы нет!

За две первые недели сентября в Языковую инспекцию поступило четыре жалобы на приложение Bolt. Еще в трех случаях жаловались на таксистов других фирм. Подаче жалоб, очевидно, способствовали недавние высказывания министра Тыниса Лукаса. Читать далее...

Эстонский финансист: у государства есть план, как украсть миллиард

Член правления LHV Varahaldus Йоэль Кукемелк пишет на форуме LHV, как государство будет по-крупному наживаться на людях, планирующих забрать свои пенсионные накопления из второй ступени. Если вы забираете деньги из своего пенсионного фонда до выхода на пенсию, государство наложит лапу на ваши деньги сразу в трех разных местах! Читать далее...

Одна рука и одна нога: в Таллинне пассажиров развозит необычный таксист

Из-за пережитой в детстве болезни Эрки не может пользоваться половиной своих конечностей, но это не мешает ему на одной ноге взбираться на самую вершину маяка, работать и путешествовать. «Когда мне было полтора года я перенес менингит», - сказал работающий в Bolt Эрки, который предпочел не называть публично свою фамилию. Читать далее....

Лось на дороге стал причиной аварии: две машины оказались в кювете

Как сообщила пресс-служба полиции, внедорожник Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился 57-летний мужчина, ехал в левой полосе движения, когда на дорогу выбежал лось. Читать далее...

Зачем министр Юри Ратас подбирает с земли чужие окурки?

Премьер-министр Юри Ратас сегодня в Пирита собирал окурки в рамках всемирного дня уборки. Премьер был неприятно удивлен тем, как много сигаретных "бычков" валяется на земле. Читать далее...

Война провайдеров: Levikom проиграл в судебном деле вокруг частот 5G

Таллинский административный суд в пятницу не удовлетворил жалобу Levikom по делу о частотных разрешениях для прокладки 5G-сетей и решил, что предоставление трех частотных разрешений было разумным компромиссом. Читать далее...

Дешевле было бы возить пассажиров на такси: в Эстонии действуют десятки убыточных автобусных маршрутов

В малонаселенных районах государству приходится доплачивать за автобусное сообщение, и в настоящее время в Эстонии есть десятки маршрутов, на которых пассажиров дешевле было бы доставлять на такси. Читать далее...

"Однажды ночью он умер": душераздирающее письмо трудоголика, потерявшего 8-летнего сына