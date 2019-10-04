Картина дня: приговор экс-сотруднику КаПо, полицейская погоня в Таллинне и подноготная убийства в Кохтла-Ярве

Убийству девушки предшествовал многолетний психологический террор

Психическая и физическая жестокость в близких отношениях может зародиться в самом нежном возрасте. Самый радикальный тому пример – потрясшее общественность в прошлом году убийство девушки-подростка в Кохтла-Ярве и предшествовавшая этому трагическая история. Читать далее...

Стрельба и 200 км/ч по встречке: ночная погоня в Таллинне закончилась возгоранием автомобиля

Вчера поздно вечером в Таллинне полицейские, для того чтобы остановить автомобиль, водитель которого проигнорировал приказ остановиться, были вынуждены открыть огонь. Читать далее...

Экс-сотрудника КаПо приговорили к пяти годам тюрьмы за работу на российские спецслужбы

Бывший сотрудник Полиции безопасности (КаПо) Владимир Куликов, задержанный в марте этого года, приговорен к пяти годам лишения свободы за сотрудничество с российскими спецслужбами. Обвинительный приговор Харьюский уездный суд вынес в сентябре, к сегодняшнему дню он вступил в законную силу. Читать далее...

Ночью на Теллискиви горели помещения стартапа по производству электромобилей

Cегодня ночью Центр тревоги получил сообщение о пожаре на улице Теллискиви в районе Пыхья-Таллинн. Горел U-образный комплекс зданий, в котором находятся производственные корпуса и гараж эстонского стартап-предприятия Nobe, производящего трехколесные электромобили. Читать далее...

Инцидент в эстонской армии: командир направил на солдата-срочника пистолет

В Караульном батальоне произошел инцидент: военнослужащий-контрактник целился из пистолета в солдата-срочника с целью принудить подчиненного вынуть руку из кармана. Читать далее...

Женщину убили и закопали во дворе дома: гражданина Эстонии приговорили к пожизненному заключению

Уроженец Эстонии Кирилл Белорусов (32), который убил свою бывшую девушку, был приговорен судом Великобритании к пожизненному тюремному заключению. Читать далее...

Эстонские строители дорого обходятся финнам: им ищут дешевую замену

Эстонские строители стали слишком дорого обходиться финским строительным предприятиям, поэтому более дешевую рабочую силу нанимают из других стран. Читать далее...

Наконец-то! Теперь мы знаем, где IKEA откроет свой большой магазин

В результате длившихся полгода переговоров волость Раэ и компания IKEA выбрали для местоположения магазина мебельного концерна участок площадью 20 га в деревне Курна. Читать далее...

Почему самый известный эстонский сыр называется именно так?

Сыр Valio Atleet, впервые выпущенный 35 лет назад, изначально должен был называться сыром Ralli. Вместо выруских сыроваров крестным отцом нового типа сыра стал тогдашний министр, решением которого сыр Atleet получил свое нынешнее легендарное название. Читать далее...

Попавшиеся в Эстонии на контрабанде белорусы лишились товара и автомобилей

Вчера, 3 октября, Пярнуский уездный суд признал виновными в контрабанде сигарет трех белорусов, которые двумя днями ранее были задержаны вблизи границы в Пярнумаа. Читать далее...

IT-компания, чьи компьютеры так популярны в Эстонии, сократит около 9000 работников

Компания HP Inc. заявила, что сократит до 16% своей рабочей силы, чтобы реализовать план реструктуризации, направленный на сокращение расходов. Читать далее...

Что думает о "Северном потоке - 2" будущая еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон

Комитет Европарламента провел трехчасовые слушания Кадри Симсон - кандидата на пост еврокомиссара по энергетике. DW разбиралась во взглядах Симсон на российский газ, "Северный поток - 2" и Белорусскую АЭС. Читать далее...

Погода ухудшается: водителей Эстонии предупреждают о гололедице