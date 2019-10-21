Картина дня: агрессивный ребенок в классе, несостоявшаяся революция дизельного топлива и взятие под стражу предполагаемого убийцы

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями понедельника.
Агрессивный ребенок в классе: ученики страдают, а у руководства школы руки коротки
Урмас – не самый обычный ученик шестого класса: у него нарушения поведения, поэтому раньше он находился на индивидуальном обучении. Это означает, что он учился не вместе с другими, а наедине с учителем. Читать далее...
Не забудьте перевести часы: на этой неделе Эстония переходит на зимнее время
Этой осенью Эстония перейдет на зимнее время в воскресенье, 27 октября, в 4.00 утра. Читать далее...
На кухне частного дома найден труп: предполагаемый убийца взят под стражу
В субботу утром на кухне частного дома, расположенного в волости Винни в Ляэне-Вирумаа, был найден труп мужчины с признаками насилия. Читать далее...
Полсотни человек добровольно признались, что получали зарплату в конверте
При заполнении налоговой декларации немногим более полусотни человек честно ответили, что получали зарплату в конверте частично, либо в полном объеме. Читать далее...
Более 260 резервистов не явлись на внезапные учения "Шип": им грозит крупный штраф
В воскресенье, 20 октября, вечером завершились объявленные 15 и 16 октября внезапные учебные сборы резервистов "Шип - 2019", в которых приняло участие почти полторы тысячи человек. Читать далее...
Банк: влияние России на эстонскую экономику уменьшилось
Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank, считает, что влияние России на эстонскую экономику за последние шесть лет уменьшилось. В настоящее время Россия находится на 12-м месте среди торговых партнеров Эстонии. Читать далее...
Революции дизельного топлива не случилось
Если продавец топлива Neste в начале октября на одной таллиннской заправке вывел на рынок дизельное топливо, полностью производящееся из отходов, то остальные сети заправок не торопятся или вообще не планируют подхватывать эту идею. Читать далее...
Галерея: так будет выглядеть квартал Каларанна, на строительство которого уйдет 40 миллионов евро
Nordecon AS и OÜ Kalaranna Kvartal, дочернее предприятие AS Pro Kapital Grupp, подписали соглашение на проектирование и строительство первых двух этапов квартала Каларанна. На территории, расположенной по адресу Каларанна, 8 в Таллинне, будет возведено восемь зданий с 240 квартирами, коммерческими помещениями и подземной парковкой. Читать далее...
В Эстонии зафиксирован рост безработицы
В третьем квартале этого года в Эстонии в качестве безработных были зарегистрированы 31 487 человек, или 4,8 процента рабочей силы в возрасте от 16 лет до пенсионного возраста. Читать далее...
Для авиасообщения с Сааремаа запретили использовать самолеты старше 20 лет
В условия конкурса по поиску авиакомпании для обслуживания маршрута Таллинн-Курессааре добавлено положение, исключающее возможность использования на линии самолетов, выпущенных более 20 лет назад. Читать далее...
Сбой на стратегических ядерных учениях «Гром-2019»: Путин не смог запустить устаревшую ракету
Во время стратегического командно-штабного учения «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к Минобороны. Читать далее...
Эстонская полиция поймала неуловимого злоумышленника, прятавшего лицо под капюшоном
Благодаря оперативной работы полиции и помощи внимательного жителя города удалось задержать 58-летнего мужчину, проколовшего шину на парковке в Пярну на улице Карья. За этот проступок суд приговорил его к 20 суткам ареста. Читать далее...
В Египте археологи нашли 30 отлично сохранившихся саркофагов. Два из них они вскрыли
Вблизи египетского города Луксор археологи обнаружили тридцать деревянных саркофагов времен XVIII династии фараонов (1550-1292 годы до н. э.), сообщило на пресс-конференции Министерство древностей Египта. Читать далее...
Эстония на периферии мощного циклона: чего ждать от погоды
На погоду в Северной Европе оказывает влияние мощный циклон, расположенный над Норвежским морем, Эстония же будет находиться на его юго-западной периферии. Читать далее...
Налоговые дебаты набирают обороты: Сийм Каллас и Андрей Коробейник сократили бы социальный налог
Если до сих пор налоговые дебаты в Эстонии казались попритихшими, то в течение последней недели что-то изменилось. В разных изданиях публикуется все больше мнений на эту тему. Читать далее...
Задержана самая разыскиваемая в Латвии преступница
Субботним утром Госполиция задержала в Латвии объявленную в розыск Ангелину Сацюк, включенную в список в рамках кампании самых разыскиваемых преступниц в Европе. Читать далее...
Мошенники выманили у жительницы Нарвы более 26 000 евро
Мошенники обманом выманили у жительницы Нарвы более 26 000 евро, обещая ей с прибылью инвестировать деньги. Читать далее...
Со двора в Маарду украли овчарку: кому понадобилась старая и больная собака?
С одного из предприятий в промышленной зоне Маарду украли собаку. Двое неизвестных мужчин въехали на частную территорию на машине и забрали старую овчарку, что подтверждается камерой наружного видеонаблюдения. Читать далее...
Через десять дней Эстония может остаться без генпрокурора
В понедельник днем после заседания коалиционного совета министр финансов Мартин Хельме признал, что 31 октября Эстония может остаться без генерального прокурора. Премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что консенсуса нет. Читать далее...
Фото и видео: в Эстонию везут тяжелую технику королевского гусарского полка
Тяжелая техника участвующего в учениях Tractable королевского гусарского полка Великобритании на выходных прибыла в портовый город Эмден в Германии и по железной дороге и шоссе отправится в Эстонию. Читать далее...
Министр Кинго отрицает, что встречалась или говорила с Вяли
Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго (EKRE) подтвердила сегодня, отвечая на вопросы членов Рийгикогу, что не говорила с бывшим ведущим Tallinna Televisioon Якко Вяли о том, что он может стать советником, и не встречалась с ним. Читать далее...