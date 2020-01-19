Картина дня: пожар в Кохтла-Ярве, происшествие на фестивале в Мустамяэ и празднование Крещения

В Кохтла-Ярве ночью горел социальный дом. Один человек погиб

Сегодня ночью в одной из комнат социального дома в Кохтла-Ярве вспыхнул пожар, в результате которого погиб один человек и было эвакуировано около двадцати человек. Читать далее...

Читатель: праздник в Таллинне чудом не закончился трагедией, людей накрыло черным облаком

Фестиваль света, который районная управа Мустамяэ, провела в субботу вечером за центром Kaja, чудом не закончился трагедией, утверждает читатель Rus.Postimees. Читать далее...

Православные отпраздновали Крещение. В ледяную воду нырял и мэр Кылварт

Сегодня православные верующие трижды погружались в ледяную воду, празднуя Крещение Господне. Читать далее...

Из-за путаницы с данными многие пенсионеры остаются без положенной им прибавки к пенсии

Государственное дополнительное пособие, предназначенное одиноким пенсионерам, для многих является жизненно важным подспорьем, но оно отнюдь не всегда доходит до нуждающихся. Читать далее...

Из торгового центра Т1 ушло очередное кафе: не спасло даже идеальное расположение

Несколько дней назад из торгового центра T1 Mall of Tallinn исчезло кафе Da Vinci, которое располагалось недалеко от главного входа в центр. Однако, объясняя причины ухода, глава центра и менеджер кафе не сошлись во мнениях. Читать далее...

На улице был найден труп мужчины

В субботу, на улице Каалу в Вильянди был обнаружен труп пожилого человека. Читать далее...

На дорогах Эстонии царствуют три проклятия

В нынешнюю бесснежную зиму участников дорожного движения подстерегают плохая видимость, пьяные и превышающее скорость водители, поэтому полиция призывает людей сбавить обороты, а о нетрезвых водителям незамедлительно сообщать им. Читать далее...

Попавшегося пьяным за рулем иностранца выслали из Эстонии

На этой неделе судьи Пайдеского дома суда вынуждены были несколько дней заниматься назначением наказаний для пьяных водителей. Если в среду в тюрьму отправили пьяного водителя, который в понедельник вечером в Пайде пытался сбежать от полиции, то днем ранее перед судом предстал гражданин Украины Константин. Читать далее...

У нас выгоднее: финны стали закупаться в Эстонии не только алкоголем

В январе 2019 года в Эстонии в аптеке впервые выдали лекарство на основании цифрового рецепта, выписанного в Финляндии — за весь минувший год граждане Финляндии воспользовались такой возможностью почти 7000 раз. Читать далее...

«Президент должен быть свободен»: Медведев назвал причины отставки правительства

Экс-премьер России Дмитрий Медведев объяснил свою отставку длительностью нахождения на прежнем посту и необходимостью предоставления президенту после послания абсолютной свободы действий. Читать далее...

Галерея: в Таллинне с размахом отмечают Китайский Новый год

В воскресенье, 19 января, в Таллинне на площади Вабадузе в девятнадцатый раз проходит празднование Нового года по Восточному календарю. Читать далее...

На этой неделе погода изменится

На предстоящей неделе по-весеннему оттепельная и дождливая погода в Эстонии сменится более ясной и холодной погодой, местами пройдет мокрый снег и снег, по ночам возможны заморозки, на дорогах возрастет опасность гололедицы. Читать далее...

Эстония заняла третье место в ЕС в пугающем рейтинге

Эстония является одной из стран с наибольшим числом заключенных в Европе, учитывая соотношение числа заключенных к численности населению. Читать далее...

Авария на Сааремаа привела к росту звонков в Центр тревоги с сообщениями о пьяных водителях

После трагической аварии на Сааремаа в Центре тревоги отметили, что число звонков о водителях в состоянии алкогольного опьянения или с неуверенным стилем вождения выросло на треть. Читать далее...

В Пельгулинне прогремели выстрелы