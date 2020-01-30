Картина дня: готовность Эстонии к встрече с 2019-nCoV, детали пенсионной реформы и трудности T1

Читать всем: что должны сделать жители Эстонии после пенсионной реформы

Вчера Рийгикогу 56 голосами принял реформу второй пенсионной ступени. В Эстонии это затронет 748 500 людей, которые в общей сложности накопили 4,8 миллиардов евро. Это значит, что у людей появится выбор: забрать деньги из второй пенсионной ступени или продолжить их копить. Читать далее...

Коронавирус проник во все регионы Китая

Последним китайским регионом, где подтвердился случай инфицирования новым коронавирусом, стал Тибетский автономный район. К настоящему моменту известно о 170 погибших, столько же людей были вылечены. Читать далее...

Сегодня в Эстонии еще не делают анализ на обнаружение китайского коронавируса, но скоро будут

Департамент здоровья провел пресс-конференцию, на котором представил отчет о китайском коронавирусе 2019-nCoV и готовности Эстонии к встрече с ним. «Еще сегодня в Эстонии невозможно установить коронавирус, но завтра мы получим все необходимые материалы», - заверили специалисты Департамента здоровья. Читать далее...

Рискованная инвестиция эстонского производителя кильки поставила фирму на колени

Производитель пресервов из кильки, взявший посредством краудфандинга заем в размере 550 000 евро, погряз в долгах. Их причиной стали инвестиции в бизнес по переработке лосося, который погорел после скандала с листерией. Сейчас предприятие делает все возможное, чтобы расплатиться с инвесторами. Читать далее...

Глава T1: наш выбор магазинов недостаточно силен

Глава торгового центра T1 Аллан Реммелькоор в связи с уходом очередного арендатора признал: невозможно отрицать тот факт, что центр на старте работы медленно набирает обороты, а ассортимент в T1 необходимо увеличить. Тем не менее, он по-прежнему с оптимизмом смотрит в будущее, и убыток в три миллиона евро за первый год его не слишком беспокоит. Читать далее...

Задержаны руководитель больницы и два хирурга

Прокуратура подозревает, что Восточно-Таллиннская больница не провела один тендер, а при осуществлении второго на поставку медицинского прибора отдала предпочтение определенной фирме. Во вторник Центральная криминальная полиция задержала руководителя больницы Ральфа Алликвеэ, двух хирургов, вспомогательного работника и предпринимателя. По словам прокурора по особым делам Леэлет Кивиоя, то, в чем подозревают больницу, имело место в последние годы. Читать далее...

Работник таллиннской больницы обнаружил на своем компьютере устройство слежения

Сотрудники Восточно-Таллиннской центральной больницы, подозреваемые в коррупции, обнаружили устройство слежения на одном компьютере около месяца назад и подали в связи с этим заявление канцлеру юстиции. Читать далее...

В ходе поисков пропавшей женщины на болоте в Пяэскюла нашли человеческий скелет

Во время масштабной операции по поиску 23-летней Кяролин, которую не могли найти почти неделю, на болоте Пяэскюла обнаружилась еще одна неожиданная находка - человеческий скелет, похороненный под листьями. Читать далее...

Писатель Алексей Цветков: политкорректность имеет очень мало общего с моралью