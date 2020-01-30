Картина дня: готовность Эстонии к встрече с 2019-nCoV, детали пенсионной реформы и трудности T1

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями четверга.
Читать всем: что должны сделать жители Эстонии после пенсионной реформы
Вчера Рийгикогу 56 голосами принял реформу второй пенсионной ступени. В Эстонии это затронет 748 500 людей, которые в общей сложности накопили 4,8 миллиардов евро. Это значит, что у людей появится выбор: забрать деньги из второй пенсионной ступени или продолжить их копить. Читать далее...
Коронавирус проник во все регионы Китая
Последним китайским регионом, где подтвердился случай инфицирования новым коронавирусом, стал Тибетский автономный район. К настоящему моменту известно о 170 погибших, столько же людей были вылечены. Читать далее...
Сегодня в Эстонии еще не делают анализ на обнаружение китайского коронавируса, но скоро будут
Департамент здоровья провел пресс-конференцию, на котором представил отчет о китайском коронавирусе 2019-nCoV и готовности Эстонии к встрече с ним. «Еще сегодня в Эстонии невозможно установить коронавирус, но завтра мы получим все необходимые материалы», - заверили специалисты Департамента здоровья. Читать далее...
Рискованная инвестиция эстонского производителя кильки поставила фирму на колени
Производитель пресервов из кильки, взявший посредством краудфандинга заем в размере 550 000 евро, погряз в долгах. Их причиной стали инвестиции в бизнес по переработке лосося, который погорел после скандала с листерией. Сейчас предприятие делает все возможное, чтобы расплатиться с инвесторами. Читать далее...
Глава T1: наш выбор магазинов недостаточно силен
Глава торгового центра T1 Аллан Реммелькоор в связи с уходом очередного арендатора признал: невозможно отрицать тот факт, что центр на старте работы медленно набирает обороты, а ассортимент в T1 необходимо увеличить. Тем не менее, он по-прежнему с оптимизмом смотрит в будущее, и убыток в три миллиона евро за первый год его не слишком беспокоит. Читать далее...
Задержаны руководитель больницы и два хирурга
Прокуратура подозревает, что Восточно-Таллиннская больница не провела один тендер, а при осуществлении второго на поставку медицинского прибора отдала предпочтение определенной фирме. Во вторник Центральная криминальная полиция задержала руководителя больницы Ральфа Алликвеэ, двух хирургов, вспомогательного работника и предпринимателя. По словам прокурора по особым делам Леэлет Кивиоя, то, в чем подозревают больницу, имело место в последние годы. Читать далее...
Работник таллиннской больницы обнаружил на своем компьютере устройство слежения
Сотрудники Восточно-Таллиннской центральной больницы, подозреваемые в коррупции, обнаружили устройство слежения на одном компьютере около месяца назад и подали в связи с этим заявление канцлеру юстиции. Читать далее...
В ходе поисков пропавшей женщины на болоте в Пяэскюла нашли человеческий скелет
Во время масштабной операции по поиску 23-летней Кяролин, которую не могли найти почти неделю, на болоте Пяэскюла обнаружилась еще одна неожиданная находка - человеческий скелет, похороненный под листьями. Читать далее...
Писатель Алексей Цветков: политкорректность имеет очень мало общего с моралью
Как политическая корректность стала лицемерным кодексом на рабочем месте, почему ее распространение оказывает негативное влияние на культурное наследие и какое место в этой истории отведено свободе слова. Русский поэт, писатель, критик и переводчик Алексей Цветков, с 1975 года живущий в США, в интервью Rus.Postimees поделился мнением на тему политкорректности.
ГАЛЕРЕЯ 〉 В Таллинне открылся первый в Эстонии капсульный отель
В Таллинне на Пярнуском шоссе сегодня открылся первый в Эстонии капсульный отель, где гости могут переночевать в приватных, футуристических капсулах. Читать далее...
Президента призывали не провозглашать закон о реформе второй пенсионной ступени
Социал-демократическая партия Эстонии (СДПЭ) призывает президента Керсти Кальюлайд не провозглашать закон о реформе второй пенсионной ступени, поскольку, по оценке партии, некоторые пункты закона противоречат Конституции. Читать далее...
Или жить лучше, или оставаться во второй ступени?
Пенсионная реформа, о необходимости которой так много говорили большеви… пардон! – центристско-консервативно-народные отечественники, свершилась! Накануне министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, приятного ему инвестирования, говоря о преимуществах обновленного проекта пенсионной реформы, подчеркнул: «Законопроект дает каждому жителю Эстонии право самому решать, стоит ли ему копить и инвестировать самостоятельно, повысить свой уровень жизни или остаться во второй пенсионной ступени». Читайте мнение Вячеслава Иванова здесь.
Этап Кубка мира по лыжному двоеборью в Отепя отменен
Из-за теплой погоды и отсутствия снега отменен этап Кубка мира по лыжному двоеборью в эстонском Отепя, который должен был пройти с 8 по 9 февраля. Читать далее...
Угарный газ забрал еще одну жизнь
В Тамсалу, Ляэне-Вирумаа, скончалась, скорее всего, от отравления угарным газом 79-летняя женщина. Читать далее...
Практику английского языка для нарвитян организуют британские военные и американское посольство
В Нарве действуют сразу два языковых кафе, где можно пообщаться на английском с носителями этого языка. Это не обучение, а скорее возможность практики разговорного английского языка. В отличие от эстонского языкового кафе, которое также есть в городе, желающих здесь меньше и не нужно регистрироваться заранее. Читать далее...
Ученый-генетик: доноры все-таки получат свои генные карты и узнают о рисках для здоровья
Персональная медицина продолжает развитие в Эстонии. Генетические карты для генных доноров, сдавших кровь с 2002 по 2018, уже готовы. Генные доноры 2019 года тоже получат свои генные карты, но позже, рассказывает в своем блоге Carpet The Cat ученый Генного фонда и доктор в области биомедицины Наталия Первякова. Читать далее...
Охранник задержал водителя, который сел за руль после недельного запоя
В среду сотрудник патруля охранного предприятия G4S задержал в Пыльвамаа водителя, который был настолько пьян, что не мог связать и двух слов. Бдительность и быстрое вмешательство охранника предотвратили очередное ДТП с участием опасного водителя. Читать далее...
США вслед за Евросоюзом расширили санкции против РФ за продолжающуюся агрессию в Крыму
Минфин США объявил в среду о расширении санкций против России, добавив в него восемь физлиц и одну транспортную компанию - «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ). Ограничение введены за продолжающуюся агрессию в Крыму. Читать далее...