Картина дня: новая столица штрафов, ценовая война банков и изменение экзамена по вождению

В Эстонии появилась новая столица штрафов

С этой недели в Йыхви работает подразделение, занимающееся выдачей штрафных извещений за нарушения, зафиксированные дорожными камерами по всей Эстонии. Читать далее...

Профессор вирусологии объясняет: опасен ли для жителей Эстонии коронавирус и стоит ли носить маску для лица?

Всегда есть причины бояться коронавируса, но впадать в панику не стоит, сказала профессор вирусологии и медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар. Читать далее...

LHV и Swedbank начали ценовую войну за клиентов

По сообщению LHV, клиенты банка начиная с февраля смогут совершать операции с акциями в cтранах Балтии бесплатно. Эта новость, по-видимому, является реакцией на шаг Swedbank. Читать далее...

У вас скандальные шумные соседи - куда обращаться?

Наличие шумных и беспокойных соседей - большая проблема. Часто страдающим от такого соседства не хватает знаний и смелости, чтобы попытаться изменить сложившуюся ситуацию. Читать далее...

На опасном перекрестке установили светофоры, но водителей смущает один важный нюанс

На перекрестке улиц Ситси, Тёэстузе, Копли и Пальяссааре-теэ в таллиннском районе Каламая недавно были установлены светофоры, что значительно снизило пропускную способность перекрестка в часы пик. Читать далее...

Эпидемия коронавируса: США вводят режим ЧС, число заболевших превысило 12 000 человек

К 1 февраля в мире зафиксировано более 12 000 случаев заражения новым коронавирусом, за сутки их число выросло более чем на 2000 человек. От вируса умерли 259 человек. Читать далее...

В Эстонии изменился порядок обучения в автошколах и сдачи экзаменов

Начиная с сегодняшнего дня в Эстонии меняется порядок обучения вождению в автошколах а также приема государственных экзаменов по теории и вождению. Читать далее...

Мужчина, бросивший щенков в лесу, сделал пожертвование приюту и избежал суда