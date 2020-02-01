Картина дня: новая столица штрафов, ценовая война банков и изменение экзамена по вождению

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В Эстонии появилась новая столица штрафов
С этой недели в Йыхви работает подразделение, занимающееся выдачей штрафных извещений за нарушения, зафиксированные дорожными камерами по всей Эстонии. Читать далее...
Профессор вирусологии объясняет: опасен ли для жителей Эстонии коронавирус и стоит ли носить маску для лица?
Всегда есть причины бояться коронавируса, но впадать в панику не стоит, сказала профессор вирусологии и медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар. Читать далее...
LHV и Swedbank начали ценовую войну за клиентов
По сообщению LHV, клиенты банка начиная с февраля смогут совершать операции с акциями в cтранах Балтии бесплатно. Эта новость, по-видимому, является реакцией на шаг Swedbank. Читать далее...
У вас скандальные шумные соседи - куда обращаться?
Наличие шумных и беспокойных соседей - большая проблема. Часто страдающим от такого соседства не хватает знаний и смелости, чтобы попытаться изменить сложившуюся ситуацию. Читать далее...
На опасном перекрестке установили светофоры, но водителей смущает один важный нюанс
На перекрестке улиц Ситси, Тёэстузе, Копли и Пальяссааре-теэ в таллиннском районе Каламая недавно были установлены светофоры, что значительно снизило пропускную способность перекрестка в часы пик. Читать далее...
Эпидемия коронавируса: США вводят режим ЧС, число заболевших превысило 12 000 человек
К 1 февраля в мире зафиксировано более 12 000 случаев заражения новым коронавирусом, за сутки их число выросло более чем на 2000 человек. От вируса умерли 259 человек. Читать далее...
В Эстонии изменился порядок обучения в автошколах и сдачи экзаменов
Начиная с сегодняшнего дня в Эстонии меняется порядок обучения вождению в автошколах а также приема государственных экзаменов по теории и вождению. Читать далее...
Мужчина, бросивший щенков в лесу, сделал пожертвование приюту и избежал суда
Вируская окружная прокуратура в порядке оппортунитета прекратила уголовное производство в отношении мужчины, который в конце прошлого года отвез новорожденных щенков в лес недалеко от Йыхви и оставил их там умирать. Читать далее...